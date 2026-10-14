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Letos bude sledovat závody jen v televizi. Biatlonová olympijská vítězka čeká dítě

Autor:
  10:55
Švédská biatlonistka Linn Gestblomová

Švédská biatlonistka Linn Gestblomová | foto: Profimedia.cz

Švédská biatlonistka Linn Gestblomová
Švédská biatlonistka Linn Gestblomová
Švédská biatlonistka Linn Gestblomová
Švédská biatlonistka Linn Gestblomová
6 fotografií
Další biatlonová hvězda vynechá nadcházející sezonu. Švédka Linn Gestblomová měsíc před začátkem světového poháru oznámila, že s manželem Christianem čekají prvního potomka.

Dvaatřicetiletá olympijská vítězka z Pekingu 2022 se na sociálních sítích pochlubila snímky z ultrazvuku. „Tuto zimu budu biatlon sledovat jen z pohovky. Pokud půjde všechno podle plánu, staneme se v březnu rodiči,“ napsala.

V komentářích se nastávající rodiče dočkali řady gratulací, mimo jiné od reprezentační kolegyně Hanny Öbergové. Také ona si dává od závodění pauzu. S biatlonistou Martinem Ponsiluomou totiž čeká první dítě. Těhotenství oznámila už v létě se slovy, že „nadcházející sezona bude plná nových výzev“.

Gestblomová má za sebou tři účasti na olympijských hrách a na kontě stejný počet medailí. V roce 2018 vybojovala se švédskou štafetou stříbro, o čtyři roky později v Pekingu slavila zlato. Další stříbro přidala letos v Itálii.

Nucenou pauzu přitom zažila teprve nedávno. Kvůli vleklým problémům s ramenem, které si vyžádaly dvě operace, přišla o celou sezonu 2024/2025. K závodění se vrátila až loni v listopadu po téměř dvouleté přestávce.

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14. 10. 17:30
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