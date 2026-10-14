Dvaatřicetiletá olympijská vítězka z Pekingu 2022 se na sociálních sítích pochlubila snímky z ultrazvuku. „Tuto zimu budu biatlon sledovat jen z pohovky. Pokud půjde všechno podle plánu, staneme se v březnu rodiči,“ napsala.
V komentářích se nastávající rodiče dočkali řady gratulací, mimo jiné od reprezentační kolegyně Hanny Öbergové. Také ona si dává od závodění pauzu. S biatlonistou Martinem Ponsiluomou totiž čeká první dítě. Těhotenství oznámila už v létě se slovy, že „nadcházející sezona bude plná nových výzev“.
Gestblomová má za sebou tři účasti na olympijských hrách a na kontě stejný počet medailí. V roce 2018 vybojovala se švédskou štafetou stříbro, o čtyři roky později v Pekingu slavila zlato. Další stříbro přidala letos v Itálii.
Nucenou pauzu přitom zažila teprve nedávno. Kvůli vleklým problémům s ramenem, které si vyžádaly dvě operace, přišla o celou sezonu 2024/2025. K závodění se vrátila až loni v listopadu po téměř dvouleté přestávce.
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