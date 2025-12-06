Místo zlata jen kostky. Lego představilo pohár pro vítěze MS v životní velikosti

Dánská společnost Lego ve spolupráci s FIFA představila první set z nové fotbalové série pro mistrovství světa. Jde o trofej pro vítěze v životní velikosti, která je postavená ze zlatých kostek a ukrývá malou scénu s minifigurkou. Do prodeje půjde v březnu příštího roku za zhruba 4 600 korun.
Set FIFA World Cup Official Trophy obsahuje 2 842 dílků a má výšku 36,8 centimetru, stejnou jako originální pohár poprvé udělený v roce 1974.

Na rozdíl od skutečné trofeje z osmnáctikarátového zlata a zeleného malachitu je verze z lega plastová a také mnohem lehčí. Originál váží přes šest kilogramů a FIFA jej uchovává ve svém sídle ve švýcarském Curychu.

Model trofeje je prvním produktem z připravované kolekce. Lego potvrdilo, že její součástí budou další sety i produkty řady LEGO Editions. Cílem je postavit budoucnost fotbalové zábavy a nabídnout fanouškům možnost přiblížit si atmosféru mistrovství světa i mimo hřiště.

Společnost uvedla, že kromě nových setů chystá i speciální akce a zapojení do oficiálních fanzón mistrovství světa, kde si budou moci fanoušci vyzkoušet produkty i tematické aktivity spojené s turnajem.

Jediný svého druhu i muzejní exponát. Jaká auta vlastní fotbalové hvězdy?

Mistrovství světa 2026 se poprvé zúčastní 48 týmů a turnaj společně uspořádají Spojené státy, Kanada a Mexiko. První zápas se odehraje 11. června 2026.

