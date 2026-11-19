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Ženský fotbal pražské Slavie oslavil 60. výročí svého založení slavnostním setkáním, kterého se zúčastnily současné i bývalé osobnosti klubu. Mezi hosty nechyběli Jaroslav Tvrdík, Kateřina Svitková ani průkopnice slávistického ženského fotbalu. Speciálním bodem programu bylo také představení dezertu od cukrářky Ilony Fabešové.
Autor: SK Slavia Praha
Hosté si během slavnostního večera připomněli šest desetiletí slávistické ženské kopané.
Autor: SK Slavia Praha
Během slavnostní akce zazněla řada slov věnovaných historii slávistického ženského fotbalu.
Autor: SK Slavia Praha
Přítomna byla také Olina Pelikánová. Ta patřila k výrazným osobnostem prvních let ženského fotbalu ve Slavii. Nastupovala na pozici obránkyně a nosila dres s číslem pět.
Autor: SK Slavia Praha
Slavnostní večer se nesl také ve znamení setkávání generací slávistického fotbalu.
Autor: SK Slavia Praha
Pohled na slavnostní setkání věnované šesti dekádám ženského fotbalu v pražském klubu.
Autor: SK Slavia Praha
Kromě Pelikánové byla u významné slavnosti také Slávka Vošická a další legendární hráčky. Vošická patřila k průkopnicím ženského fotbalu ve Slavii. Dlouholetá kapitánka a reprezentantka odehrála za sešívané více než 700 zápasů.
Autor: SK Slavia Praha
K příležitosti šedesátiletého výročí vytvořila známá cukrářka Iveta Fabešová pro Slavii speciální dezert.
Autor: SK Slavia Praha
Slávistický dezert z dílny Ilony Fabešové.
Autor: SK Slavia Praha
Součástí slavnostního setkání byla také česká reprezentantka a slávistická fotbalistka Kateřina Svitková.
Autor: SK Slavia Praha
Na oslavách 60 let ženského fotbalu v pražské Slavii nechyběl ani předseda představenstva Jaroslav Tvrdík.
Autor: SK Slavia Praha
Oslavy 60. výročí založení ženského týmu Slavie přilákaly řadu hostů.
Autor: SK Slavia Praha
Momentka ze slavnostního setkání u příležitosti 60. výročí ženského fotbalu ve Slavii.
Autor: SK Slavia Praha