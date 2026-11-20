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Fotbal v sezoně 2026/27
Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.
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KVÍZ: Jak dobře znáte biatlon? Otestujte své znalosti oblíbeného sportu
Vánoce, sněhová nadílka a biatlon. Tři věci, kvůli kterým se těšit na zimu. Jen s tím rozdílem, že biatlonová sezona vydrží dělat radost déle než Vánoce a v posledních letech zaručeně také déle než...
OBRAZEM: Nejlepší a nejhorší hráči v lize. Kdo v této sezoně září a kdo je z formy?
Základní část fotbalové Chance Ligy je skoro v polovině, a tak není od věci si vyhodnotit, kterým hráčům se zatím v této sezoně daří a kteří jsou naopak z formy. V obrazovém článku jsme ze všech...
Chorvatsko - Česko 2:1, drama v závěru, fotbalisté však padli i pošesté a sestupují
Od našeho zpravodaje v Chorvatsku - Čeští fotbalisté zakončili vystoupení v elitní divizi Ligy národů svou šestou porážkou. V Osijeku s domácím Chorvatskem po velmi nevýrazném výkonu prohráli 1:2....
Šéf IIHF o Rusech: Vůči nám nic špatného neudělali. Bojkot musíme brát velmi vážně
Verdikt o návratu Rusů na turnaje a vše s ním spojené se dlouho obešel bez jeho vyjádření. Přitom Franz Reindl, od října nový šéf IIHF (Mezinárodní hokejová federace), patří v tomto spletitém a...
Šampionky Turnaje mistryň! Siniaková s Townsendovou slaví další cenný titul
Po titulech z Roland Garros a US Open zakončily sezonu ziskem ještě jedné prestižní trofeje. Kateřina Siniaková s Američankou Taylor Townsendovou si podmanily čtyřhru na tenisovém Turnaji mistryň v...
Carolina přestřílela Edmonton, body McDavida nestačily
V úvodním sobotním zápase hokejové NHL Carolina přestřílela 7:4 Edmonton. Obhájce Stanley Cupu táhli tříbodový Sebastian Aho (1+2) a dvougólový střelec Andrej Svečnikov. V dresu Oilers si připsal dvě...
Další tvrdé K.O. a druhá prohra v řadě. Procházka padl dvě sekundy před pauzou
Jiří Procházka v sobotu večer nezvládl souboj s neporaženým Novozélanďanem Navajem Stirlingem. V desátém zápase v organizaci UFC prohrál na tvrdý knokaut v závěru druhého kola. Stačily přitom dvě...
Taschlerovi třetí místo na Grand Prix ve Finsku neudrželi, skončili šestí
Tanečníci Natálie a Filip Taschlerovi neudrželi na Finské trofeji třetí místo z rytmického tance a v Helsinkách skončili šestí. Při útoku na první medaili ze soutěže krasobruslařské Grand Prix...
Vsetín jde do trháku. Porazil Pardubice B a první ligu vede už o 11 bodů
Hokejisté vedoucího Vsetína vyhráli ve 25. kole první ligy doma nad dosud druhými Pardubicemi B 2:1. V čele tabulky už mají náskok 11 bodů na Třebíč, která se po vítězství 3:2 v Kolíně posunula před...
Zase nic! Vyhrát dvakrát za sebou je pro Baník těžká mise, ví Skuhravý
Doufal, že po úspěšném venkovním zápase udělají fotbalisté ostravského Baníku na domácím hřišti další krok vpřed. Leč toho se trenér Roman Skuhravý nedočkal. Ostravští neproměnili šance, neuhlídali...
Arsenal proti Horníčkovi ztratil, Tottenham s Kinským udržel nulu. City opět zaváhalo
Fotbalisté Arsenalu v 11. kole anglické ligy remizovali na hřišti Newcastlu s brankářem Lukáš Horníčkem 2:2. Vedoucí tým tabulky teprve podruhé v sezoně ztratil body. Manchester City remizoval doma s...
Žabiny deklasovaly SBŠ Ostrava a před šlágrem s USK udržely neporazitelnost
Žabiny Brno porazily v 8. kole ligy basketbalistek SBŠ Ostrava vysoko 88:44 a příští neděli půjdou do šlágru s USK Praha stejně jako mistrovský tým se stoprocentní bilancí. Na sedmé výhře obhájkyň...
Slavia dvakrát ztratila velký náskok, Brno ale udolala. Pardubice uspěly v derby
Basketbalisté Slavie NBK porazili v 14. ligovém kole Brno 87:83 a po sedmém vítězství v NBL za sebou si upevnili vedení v tabulce. Nástupnický klub mistrovského Nymburka vyhrál i sedmé domácí utkání...
Bohemians - Plzeň 1:2, smůla domácích, dali si vlastní gól a v závěru trefili břevno
Plzeňští fotbalisté se tabulkou pomalu sunou vzhůru. V 15. kole Chance ligy vydřeli vítězství na Bohemians 2:1 a jsou sedmí. Třináct minut před koncem rozhodl vlastní gól Obinayi, který si do vlastní...
Slavii pomohl signál. Drilovali jsme ho dva dny, na Zimu jsem poslal Houšťu, líčil kouč
Náskok devíti bodů a dobrá nálada směrem ke středečnímu duelu v Lize mistrů. Po vítězství 2:0 na hřišti ambiciózní Olomouce si Slavia výkon pochvalovala, nicméně ji straší rozšířená marodka. „Někteří...
Soutěž s Philips Sonicare: Zuby jako ze žurnálu? Pravidla, která by mělo znát každé dítě
Zdravé zuby nejsou jen o tom, jak často navštívíte zubaře. Vaše dítě by si mělo vytvořit správné návyky ideálně už od malička. V našem článku...
Tři centry, tři góly. Artis našel recept na Jablonec a urval první domácí výhru v lize
Deset dní, dvě vítězství a jeden oblíbený soupeř. Fotbalisté brněnského Artisu po pohárovém vyřazení Jablonce pokořili Severočechy i v nejvyšší soutěži. Historicky první domácí prvoligovou výhru 3:1...
Kde sledovat UFC s Jiřím Procházkou živě? Live streamy online i v TV
Jiří Procházka má další zápas v prestižní bojové organizaci UFC, v sobotu 21. listopadu 2026 se střetne s Navajem Stirlingem. Sledujte tento zápas i celou kartu z katarského Dauhá živě u Tipsportu.