„Na cesty si s sebou vozím malou krabičku, ve které mám asi 16 párů brýlí, ale doma jich samozřejmě mám víc. Nemám jich tolik jako Elton John (podle magazínu Hello jich má přibližně 15 000), ale mám jich hodně. Pravděpodobně 50 až 75. Prostě je miluji,“ řekla tenistka v rozhovoru pro magazín People u příležitosti uvedení nového dokumentu Give Me the Ball!.
Výběr obrouček přitom rozhodně neponechává náhodě. Jejich barvu přizpůsobuje nejen svému outfitu, ale také aktuálnímu rozpoložení. Zvláštní místo v její sbírce zaujímají fialové obroučky. Právě fialová pro ni symbolizuje rovnoprávnost a je také barvou organizace Women’s Sports Foundation, která podporuje dívky a ženy ve sportu.
Pro majitelku 39 grandslamových titulů však brýle zdaleka nejsou jen módní záležitostí. V počátcích její tenisové kariéry byly dokonce jedním z důvodů, proč někteří pochybovali o jejích šancích uspět.
„Když jsem byla mladá, spousta lidí mi říkala, že se kvůli tomu, že nosím brýle, nikdy nemohu stát světovou jedničkou. Jak si asi dokážete představit, pořádně mě to nabudilo. Řekla jsem si: ‚Vážně?‘“ zavzpomínala někdejší královna tenisových kurtů.
V této souvislosti zmínila také Jaroslava Drobného, rodáka z Prahy, který v roce 1954 triumfoval ve Wimbledonu a jehož charakteristickým poznávacím znamením byly rovněž brýle.
„Jaroslav Drobný vyhrál s brýlemi Wimbledon, ale nikdo se s nimi nestal světovou jedničkou. A tak se to stalo jedním z mých cílů,“ přiblížila svou tehdejší motivaci Kingová.
Dnes se slavná Američanka, která se nově dočkala i vlastní spolupráce s brýlovou značkou Look Optic, snaží dodávat sebevědomí dětem, pro něž může být nošení brýlí zdrojem nejistoty.
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„Prostě jim řeknu, že se mi líbí jejich obroučky, a ony se rozzáří jako vánoční stromeček. Nejsou totiž na něco takového zvyklé,“ vysvětlila. „Chtěla jsem se stát světovou jedničkou, abych dokázala, že můžete nosit brýle, a přesto být nejlepší.“