Legendární Monopoly dostanou edici F1. Hráči budou závodit po okruzích

  16:50
Formule 1 míří i na herní stoly. Společnost Hasbro představila speciální edici populární deskové hry Monopoly inspirovanou nejrychlejším motorsportem světa. Fanoušci se tak místo klasického obchodování s ulicemi nově vydají závodit po nejslavnějších okruzích z kalendáře F1.
foto: Hasbro

V nové verzi hry s názvem Monopoly Grand Prix nahradí ulice a nemovitosti jednotlivé okruhy, které jsou součástí kalendáře F1 pro rok 2026. Na herním plánu se tak objeví všech 24 závodů včetně Monaka, Silverstonu nebo Suzuky.

Proměnou prošly také figurky. Klasický klobouk nebo pejsek tentokrát ustoupí vozům formule 1 a helmám jezdců. Ve hře budou zastoupeny všechny týmy aktuálního startovního pole.

Speciální budou i pravidla. Hráči mohou vyhrát dvěma různými způsoby, buď jako nejrychlejší závodník získají Pohár jezdců, nebo nasbírají nejvíce bodů a ovládnou Pohár konstruktérů. Součástí hry budou také karty inspirované skutečnými situacemi z paddocku, například zastávkami v boxech nebo výhodou domácího závodu.

„Monopoly patří mezi nejznámější deskové hry na světě a jsme rádi, že ji můžeme propojit právě s formulí 1,“ uvedla obchodní ředitelka F1 Emily Prazer v tiskovém prohlášení. Podle ní má nová edice přenést atmosféru závodního víkendu i do domácího hraní.

Podobně mluví i společnost Hasbro. „Chtěli jsme do hry dostat napětí, strategii i rivalitu, které jsou pro formuli 1 typické,“ vysvětlil prezident herní divize společnosti Billy Lagor.

Formule 1 se v posledních letech snaží oslovit fanoušky i mimo samotné závody. Už loni například vznikla speciální edice karetní hry UNO inspirovaná F1, která obsahovala jezdce, šéfy týmů i speciální závodní pravidla. Nová edice hry Monopoly má být dostupná od poloviny července.

