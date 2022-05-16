Přestože v současnosti nebezpečných zákroků i velkých bitek v hokeji postupně ubývá, minulost světových šampionátů nabídla řadu momentů, které šokovaly fanoušky i samotné hráče. Připomeňte si legendární potyčky a fauly za hranou, na které se dodnes vzpomíná.
I když se incident odehrál „pouze“ na juniorském šampionátu, vynechat jej nelze. Nechvalně proslulá bitka mezi Kanadou a Sovětským svazem z roku 1987 bývá dodnes označována za největší rvačku v dějinách hokeje. Více než dvacetiminutovou melu obou týmů tehdy ukončilo až zhasnutí světel v piešťanské hale.
Mistrovství světa ve Finsku v roce 1997 nabídlo jednu z nejvyhrocenějších bitek mezi Českem a Kanadou. Když Češi v závěru vedli 5:3, strhla se hromadná šarvátka, v níž se do čtveřice českých hráčů pustilo hned sedm Kanaďanů. Desetiminutová bitka přinesla téměř 200 trestných minut a obrovské emoce pokračovaly i po zápase, kdy se do sebe pustili také oba trenéři Slavomír Lener a Andy Murray.
Na mistrovství světa ve Vídni v roce 2005 utrpěl Jaromír Jágr zlomeninu malíčku na levé ruce po zákroku německého obránce Stefana Schauera. Hráč si za incident vysloužil mezi českými fanoušky přezdívku „německý dareba“.
Přestože měl Jágr prst zpevněný dlahou a nastupoval s velkými bolestmi, v turnaji pokračoval dál. Český tým nakonec dokráčel až ke zlatým medailím a ovázaná Jágrova ruka se stala jedním ze symbolů vítězného šampionátu.
Čtvrtfinále mistrovství světa mezi Německem a Švýcarskem v roce 2010 nabídlo jeden z nejchaotičtějších závěrů v historii turnaje. Němci už po výhře 1:0 slavili postup, rozhodčí ale následně vrátili časomíru o jednu vteřinu zpět a nařídili ještě jedno vhazování před domácí brankou. Právě ono poslední buly pak odstartovalo obrovskou bitku obou týmů.
Během chvíle se do sebe pustili hráči i členové realizačních týmů a švýcarský obránce Severin Blindenbacher si z hromadné vřavy odnesl krvavé zranění v obličeji.
Vyhrocený duel mezi Českem a Kanadou na mistrovství světa 2010 v Mannheimu odstartoval tvrdý zákrok Coreyho Perryho na brankáře Tomáše Vokouna. Češi nakonec favorizovaného soupeře senzačně porazili 3:2, po závěrečné siréně se ale utkání změnilo v kolektivní bitku, do které se zapojili hráči z obou stran. Čeští hokejisté po zápase tvrdili, že Kanada porážku jednoduše neunesla.
Ruský útočník Jevgenij Arťuchin se během utkání základní skupiny mistrovství světa 2011 proti Česku stal nejnenáviděnějším mužem turnaje. Nejprve tvrdě dohrál Milana Michálka i Karla Rachůnka, oba čeští hokejisté se ale po prvních střetech ještě dokázali vrátit do hry.
V závěru druhé třetiny však přišly další tvrdé střety s Jevgenijem Arťuchinem. Milan Michálek po zásahu ramenem zůstal ležet na ledě a duel kvůli zdravotním problémům nedohrál. Také Karel Rachůnek tvrdý náraz vůbec nečekal, po pádu se udeřil hlavou o led a na ledové ploše po něm zůstala krvavá stopa. Český obránce utrpěl tržné zranění hlavy a ucha a do zápasu už nezasáhl.
Příběh mezi Karlem Rachůnkem a Jevgenijem Arťuchinem měl však pokračování v utkání o bronz. Český obránce si tehdy na ruského útočníka počkal u mantinelu a tvrdým hitem s ním rozbil plexisklo. Pro české fanoušky šlo o symbolickou odvetu za krvavý zákrok z předchozího vzájemného zápasu.
Ve čtvrtfinále mistrovství světa 2013 na sebe výrazně upozornil švédský obránce Alexander Edler tvrdým zákrokem na kanadského útočníka Erika Staala. Edler soupeře zasáhl kolenem a kapitán Kanady po střetu zůstal v bolestech ležet na ledě.
Rozhodčí domácího obránce okamžitě vyloučili do konce utkání a disciplinární komise IIHF mu následně zastavila činnost i pro zbytek šampionátu. Edler tak přišel o semifinále i závěrečný duel turnaje.
Na mistrovství světa 2014 vyvolal obrovské emoce tvrdý zákrok ruského útočníka Vadima Šipačova na Fina Pekku Jormakku, kdy Šipačov soupeře zasáhl loktem do hlavy.
Jormakka opustil led na nosítkách a vyšetření následně potvrdilo otřes mozku. Přestože rozhodčí zákrok během utkání nepotrestali, disciplinární komise IIHF dodatečně udělila ruskému hráči stopku na tři zápasy.
Na mistrovství světa 2016 skončil dánský obránce Jesper Jensen po tvrdém střetu u mantinelu se Švýcarem Andresem Ambühlem na nosítkách. Nepříjemný moment se odehrál na začátku třetí třetiny a dánský reprezentant musel okamžitě do nemocnice.
Jensen po nárazu utrpěl otřes mozku a do dalšího průběhu šampionátu už nezasáhl. Přestože Ambühlův hit rozhodčí posoudili jako čistý zákrok, tvrdý střet následně vyvolal řadu diskusí mezi fanoušky i experty.
Ve čtvrtfinále mistrovství světa 2022 mezi USA a Finskem vzbudil pozornost tvrdý hit amerického útočníka Austina Watsona. Ten ve vysoké rychlosti narazil do finského útočníka Teemu Hartikainena, který po střetu zamířil z ledu rovnou do kabin.
Rozhodčí Watsonův zákrok následně potrestali vyloučením do konce utkání.
Na mistrovství světa v roce 2023 šokoval kanadský útočník Joe Veleno zákrokem na švýcarského kapitána Nina Niederreitera. V souboji u mantinelu totiž soupeři bruslí nebezpečně šlápl na nohu.
Přestože Niederreiter z hrůzostrašně vyhlížejícího zákroku nakonec vyvázl bez vážnějšího zranění, disciplinární komise IIHF udělila Velenovi pětizápasový trest. Kanadský útočník tak na šampionátu okamžitě skončil a odjel domů.
