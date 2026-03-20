Leerdamová vyrazila na lyže v luxusní kombinéze. Obdiv sklidila i od Vonnové

Na fotografiích zaujala nejen zasněžená krajina, ale především samotná Leerdamová. Ta se na svahu objevila ve výrazné lyžařské kombinéze značky Lagazoi, která podle zahraničních médií vyjde v přepočtu na více než 28 tisíc korun. Nejen outfit však okamžitě přitáhl pozornost fanoušků i dalších sportovních hvězd.
Mezi nimi nechyběla ani americká lyžařská hvězda Vonnová, která na příspěvek reagovala stručným, ale výmluvným komentářem. „Joooo!!!“ napsala pod snímky, které během krátké chvíle nasbíraly tisíce reakcí. Fanoušci v komentářích nešetřili chválou a oceňovali nejen její styl, ale i to, jak si dovolenou užívá.
Do diskuse se zapojil také partner nizozemské olympioničky Jake Paul. Ten jí jako odměnu za cenné kovy navíc nedávno věnoval luxusní vůz v hodnotě několika milionů korun.
Samotná Leerdamová doplnila fotografie ze sjezdovky i luxusní restaurace ve středisku Courchevel jednoduchým popiskem, ve kterém prozradila, že dovolenou tráví se svou rodinou. „Leerdamovi po 12 letech zpět na lyžích,“ napsala.
Sedmadvacetiletá Nizozemka má za sebou mimořádně úspěšné období. Na zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině ovládla závod na 1000 metrů, kde zároveň vytvořila olympijský rekord. Následně k tomu přidala i stříbro na trati 500 metrů.