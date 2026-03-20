Leerdamová vyrazila na lyže v luxusní kombinéze. Obdiv sklidila i od Vonnové

  11:40
Nizozemská rychlobruslařka Jutta Leerdamová si po náročné sezoně dopřává odpočinek na horách. Olympijská vítězka vyrazila s rodinou na lyžařskou dovolenou do francouzských Alp, odkud se pochlubila sérií snímků na sociálních sítích a okamžitě sklidila obdiv fanoušků i legendární Lindsey Vonnové.
Olympijská vítězka Jutta Leerdamová si po sezoně dopřává odpočinek na horách. Dovolenou ve francouzských Alpách tráví společně s rodinou. | foto: Instagram @juttaleerdam

Na fotografiích zaujala nejen zasněžená krajina, ale především samotná Leerdamová. Ta se na svahu objevila ve výrazné lyžařské kombinéze značky Lagazoi, která podle zahraničních médií vyjde v přepočtu na více než 28 tisíc korun. Nejen outfit však okamžitě přitáhl pozornost fanoušků i dalších sportovních hvězd.

The Leerdams back on a ski trip after 12 years ⛷️❄️

17. března 2026 v 16:09, příspěvek archivován: 20. března 2026 v 10:08
Mezi nimi nechyběla ani americká lyžařská hvězda Vonnová, která na příspěvek reagovala stručným, ale výmluvným komentářem. „Joooo!!!“ napsala pod snímky, které během krátké chvíle nasbíraly tisíce reakcí. Fanoušci v komentářích nešetřili chválou a oceňovali nejen její styl, ale i to, jak si dovolenou užívá.

Do diskuse se zapojil také partner nizozemské olympioničky Jake Paul. Ten jí jako odměnu za cenné kovy navíc nedávno věnoval luxusní vůz v hodnotě několika milionů korun.

Odměna za olympijské medaile. Jake Paul daroval Leerdamové luxusní vůz

Samotná Leerdamová doplnila fotografie ze sjezdovky i luxusní restaurace ve středisku Courchevel jednoduchým popiskem, ve kterém prozradila, že dovolenou tráví se svou rodinou. „Leerdamovi po 12 letech zpět na lyžích,“ napsala.

Sedmadvacetiletá Nizozemka má za sebou mimořádně úspěšné období. Na zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině ovládla závod na 1000 metrů, kde zároveň vytvořila olympijský rekord. Následně k tomu přidala i stříbro na trati 500 metrů.

Nenápadný Sampras, hrdý Korda i hříšník Becker. Jak dopadli šampioni 90. let?

Kde jsou dnes tenisové hvězdy 90. let?

Klidný Pete Sampras, charismatický Andre Agassi, výbušný Boris Becker a mezi nimi Petr Korda, světlovlasý český kluk, který po velkých vítězstvích dělal hvězdy a roznožky. Takový byl mužský světový...

Vzpomínáte si na biatlonové hvězdy 90. let? Jak dnes vypadají a čemu se věnují

Jak dnes vypadají a čemu se věnují biatlonové hvězdy 90. let.

Biatlonová sezona pomalu míří do finále a fanoušci brzy budou znát nové držitele křišťálových glóbů i nejúspěšnější biatlonisty letošní zimy. Co ale jejich předchůdci, kteří zářili na tratích a...

Pamatujete si hlavní tváře české atletiky 90. let? Jak se změnily a co dělají dnes

Bronzová trojskokanka Šárka Kašpárková, stříbrná výškařka Zuzana Hlavoňová,...

Čeští atleti bojují o co nejlepší výsledky na halovém mistrovství světa v polské Toruni a snaží se navázat na úspěchy svých předchůdců. Vzpomínáte na hlavní tváře české atletiky 90. let? Připomeňte...

Soukalová oznámila druhé těhotenství. Rýsuje se budoucí štafeta, napsala

Gabriela Soukalová a její snoubenec Miloš Kadeřábek (Praha, 13. února 2024)

Radostnou novinkou se fanouškům pochlubila bývalá biatlonistka Gabriela Soukalová. Prostřednictvím sociálních sítí odhalila, že s partnerem Milošem Kadeřábkem čekají druhé dítě. Jejich dcera Izabela...

Sparta - Alkmaar 0:4, kolaps po půli, hosté byli jasně lepší a Česko je bez pohárů

Fotbalisté Alkmaaru se radují z g’ólu do sítě Sparty v osmifinále Konferenční...

Fotbalový tým AZ Alkmaar loni na začátku října ve svém úvodním utkání Konferenční ligy dostal čtyři góly v Larnace. Ve čtvrtek pozdě večer na pražské Letné výsledkem 4:0 naopak vyprovodil z...

Už o sobě nepochybuju. Dvacet nej Terezy Voborníkové z její průlomové sezony

Premium
Tereza Voborníková slaví 5. místo v závodě s hromadným startem v Kontiolahti.

Že meteorologové hlásili na takřka celý týden sluníčko? Zapomeňte. Platilo totiž: mlha přede mnou, mlha za mnou. Viditelnost pět metrů. Úterní i středeční tréninky na střelnici zrušené, závodní tratě...

Atletika ONLINE: Začíná halové MS. Manuel suverénně prolétla do semifinále

Sledujeme online
Česká čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel v rozběhu halového MS v Toruni

V polské Toruni startuje halové mistrovství světa v atletice. V dopoledním programu úvodního dne, který začíná v 10:05, absolvují první tři disciplíny sedmiboje Ondřej Kopecký a Vilém Stráský....

20. března 2026  11:52

Trest za fotku s dubajským emírem. Kanonýra Íránu vyloučili z reprezentace

Velšský brankář Wayne Hennessey zblízka zasahuje proti šanci Sardára Azmúna z...

Jeden z nejlepších íránských fotbalistů Sardár Azmún byl vyloučen z reprezentace, protože se prý zachoval neloajálně vůči režimu v zemi. Informovala o tom íránská tisková agentura Fars. Bývalý...

20. března 2026  11:45

Leerdamová vyrazila na lyže v luxusní kombinéze. Obdiv sklidila i od Vonnové

Olympijská vítězka Jutta Leerdamová si po sezoně dopřává odpočinek na horách....

Nizozemská rychlobruslařka Jutta Leerdamová si po náročné sezoně dopřává odpočinek na horách. Olympijská vítězka vyrazila s rodinou na lyžařskou dovolenou do francouzských Alp, odkud se pochlubila...

20. března 2026  11:40

Sparta si chtěla v Evropě zachránit rozpačitou sezonu, místo toho vybuchla

Zklamání Sparťanů po porážce s Alkmaarem v osmifinále Konferenční ligy.

Uvěřili jste na chvíli, že to může vyjít? Že fotbalová Sparta může jít v Konferenční lize daleko? Třeba až do finále, jak si vysnila? Znělo to lákavě. Dokud ve čtvrtek nepřišlo vystřízlivění. Drsné a...

20. března 2026  11:35

Šulce po zranění trenér chválil. Proti Vigu nastoupil, reprezentaci by tak měl pomoct

Pavel Šulc z Lyonu v utkání francouzské ligy proti Nice

Nakonec nastoupil dvacet minut před koncem, byť pohárovému konci francouzského Lyonu už nezabránil. Český fotbalový reprezentant Pavel Šulc je tak definitivně zpět po měsíčním svalovém zranění a měl...

20. března 2026  11:20

FIFA zavádí kvóty. Fotbalistky musí nově trénovat alespoň jedna žena

Česká trenérka Jitka Klimková v zápase s Ukrajinou.

Mezinárodní fotbalová federace schválila nové pravidlo, podle něhož na jejích akcích budou muset mít ženské týmy buď hlavní trenérku, nebo ženu alespoň jako asistentku. Platit bude pro dospělé i...

20. března 2026  10:58

Příští Dakar bez Kolocové? Buggyra projekt pozastavila kvůli nejasným pravidlům

Aliyyah Kolocová na Rallye Dakar 2026.

Dakar 2027 a Buggyra? V kategorii automobilů pozastaveno! Česká stáj sice na nejslavnější rallye světa vyšle tradičně kamiony, ale je zatím ve hvězdách, zda opět pojede Aliyyah Kolocová. Tým se...

20. března 2026  10:50

Halové MS v atletice 2026: program, výsledky, kdy jdou do akce Češi?

Jan Štefela se raduje z povedeného pokusu ve finále mistrovství světa v Tokiu.

Atletický vrchol letošní halové sezony míří do Polska. V Toruni se od 20. do 22. března koná mistrovství světa, kterého se zúčastní i početná česká výprava. Program závodů, výsledky, českou nominaci...

20. března 2026  10:37

Češi už nemají desátou příčku ve svých rukou. Koeficient bude fandit Vallecanu

Fotbalisté Raya Vallecana slaví gól.

Poté, co ve čtvrtek vypadly Sparta a Olomouc, český fotbal už nemá žádného zástupce v pohárové Evropě. To znamená, že v boji o desátou příčku v žebříčku národních koeficientů musí spoléhat na...

20. března 2026  10:24

Liberec proti Varům očekává vyrovnané čtvrtfinále: Jsme nepříjemní pro každého

Jaromír Pérez z Liberce slaví gól proti Spartě.

Hokejisté Liberce vstupují do čtvrtfinálových bojů play off extraligy. Sérii s Karlovými Vary začínají jako třetí tým po základní části dvakrát doma, v pátek i v sobotu se hraje od 18 hodin. Bílí...

20. března 2026  10:14

Vítkovice na rozcestí. Dostane Varaďa ještě důvěru, nebo přijde radikální řez?

Václav Varaďa na vítkovické střídačce.

Když v minulé sezoně pomohl Václav Varaďa Vítkovicím zachránit sezonu a zabojovat alespoň v předkole play off, snad nikdo nepochyboval, že muž s aureolou jednoho z nejlepších českých trenérů...

20. března 2026  10:12

