Olympijská vítězka z Pchojnčchangu a Pekingu v neděli zveřejnila na sociálních sítích několik fotografií. „Byla jsem se včera podívat na představení Cirk La Putyka Rest in Euphoria a moc jsem si ho užila. Doporučuju všem,“ napsala.
Ještě větší pozornost než doporučení divadelního představení ale vzbudily její vlasy. Její obvykle světlá hříva na fotografii nese jemně růžový tón. V kombinaci s netradičním outfitem, který tvořil korzet, sako s neobvyklým střihem, pruhované kalhoty a vysoké boty, působila podle komentujících spíš jako hudební hvězda.
„Já myslela, že koukám na Avril Lavigne,“ napsala jedna ze sledujících. „Vypadáte úžasně,“ přidal se další komentující. Nezřídka se objevovala chvála jejích vlasů, které jsou podle fanoušků krásné.
Proměna Ester Ledecké vzbudila velký ohlas už v první polovině března. Tehdy se mezi sérií závodů Světového poháru zastavila doma v Česku a vyrazila do kadeřnictví. Její vlasy tehdy získaly světlejší odstín.
