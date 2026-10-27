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Ledecká vyrazila v Chile na výlet. Ze sjezdovky zamířila v helikoptéře na pláž

Autor:
  10:33
Ester Ledecká na předsezonní tiskové konferenci.

Ester Ledecká na předsezonní tiskové konferenci. | foto: ČTK

Ester Ledecká na trati super-G ve Val di Fassa
Ester Ledecká na trati sjezdu ve Val di Fassa.
Ester Ledecká během super-G v Soldeu
Česká reprezentantka Ester Ledecká se soustředí během prohlídky tratě před...
10 fotografií
Olympijská šampionka Ester Ledecká si zpestřila předsezonní přípravu v Chile netradičním zážitkem. Ze zasněžených svahů nasedla do vrtulníku, kterým se vydala na výlet k pobřeží Tichého oceánu.

Ledecká tráví v Chile část podzimní přípravy, během níž se svým novým týmem ladí formu na nadcházející sezonu a testuje nové vybavení. Česká hvězda totiž po letech změnila značku lyží. Vedle náročných tréninků si ale najde čas také na odpočinek a poznávání jihoamerické země.

Na Instagramu zveřejnila video z vyhlídkového letu vrtulníkem, které doplnila stručným popiskem „Chile beach trip“. Na záběrech sedí česká reprezentantka v čepici, se sluchátky a slunečními brýlemi v kokpitu a užívá si výhledy na okolní krajinu.

Video nejprve nabízí pohled na zasněžené vrcholky And, kde Ledecká trénuje. Zimní scenérie ale postupně střídá úplně jiná krajina. Pod vrtulníkem se objevují zelené pláně a skalnaté oblasti, až se nakonec otevře výhled na rozlehlé pláže a pobřeží Tichého oceánu.

Nová sezona Světového poháru v alpském lyžování už odstartovala. První závody se uskutečnily o uplynulém víkendu v rakouském Söldenu, Ledecká si však na svůj soutěžní debut ještě počká. Do závodního kolotoče by se měla zapojit až v prosinci, kdy jsou od 11. do 13. prosince v americkém Beaver Creeku na programu sjezdy a super-G.

Program SP v alpském lyžování 2026/27: kdy jede Ester Ledecká?
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Liberec vs. TepliceFotbal - Osmifinále - 27. 10. 2026:Liberec vs. Teplice //www.idnes.cz/sport
27. 10. 17:00
  • 1.58
  • 3.85
  • 5.71
Plzeň vs. OlomoucHokej - 15. kolo - 27. 10. 2026:Plzeň vs. Olomouc //www.idnes.cz/sport
27. 10. 17:30
  • 1.50
  • 4.81
  • 5.34
Č. Budějovice vs. Hradec Kr.Hokej - 15. kolo - 27. 10. 2026:Č. Budějovice vs. Hradec Kr. //www.idnes.cz/sport
27. 10. 17:30
  • 2.45
  • 4.09
  • 2.46
Mayo vs. BartoňTenis - 1. kolo - 27. 10. 2026:Mayo vs. Bartoň //www.idnes.cz/sport
27. 10. 17:30
  • 1.67
  • -
  • 2.09
Kladno vs. SpartaHokej - 15. kolo - 27. 10. 2026:Kladno vs. Sparta //www.idnes.cz/sport
27. 10. 18:00
  • 2.62
  • 4.10
  • 2.30
Pardubice vs. LitvínovHokej - 15. kolo - 27. 10. 2026:Pardubice vs. Litvínov //www.idnes.cz/sport
27. 10. 18:00
  • 1.42
  • 4.98
  • 6.30
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

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