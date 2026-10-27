Ledecká tráví v Chile část podzimní přípravy, během níž se svým novým týmem ladí formu na nadcházející sezonu a testuje nové vybavení. Česká hvězda totiž po letech změnila značku lyží. Vedle náročných tréninků si ale najde čas také na odpočinek a poznávání jihoamerické země.
Na Instagramu zveřejnila video z vyhlídkového letu vrtulníkem, které doplnila stručným popiskem „Chile beach trip“. Na záběrech sedí česká reprezentantka v čepici, se sluchátky a slunečními brýlemi v kokpitu a užívá si výhledy na okolní krajinu.
Video nejprve nabízí pohled na zasněžené vrcholky And, kde Ledecká trénuje. Zimní scenérie ale postupně střídá úplně jiná krajina. Pod vrtulníkem se objevují zelené pláně a skalnaté oblasti, až se nakonec otevře výhled na rozlehlé pláže a pobřeží Tichého oceánu.
Nová sezona Světového poháru v alpském lyžování už odstartovala. První závody se uskutečnily o uplynulém víkendu v rakouském Söldenu, Ledecká si však na svůj soutěžní debut ještě počká. Do závodního kolotoče by se měla zapojit až v prosinci, kdy jsou od 11. do 13. prosince v americkém Beaver Creeku na programu sjezdy a super-G.
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