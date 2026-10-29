Právě z ní sdílela na sociálních sítích video, na kterém předvádí shyby na hrazdě se závažím na nohou. „A teď vy!“ vyzvala sledující.
„Přijímám,“ vzkázala jí italská lyžařská hvězda Federica Brignoneová.
Zda letošní dvojnásobná olympijská vítězka v alpském lyžování skutečně předvede totéž, se teprve uvidí. Také one se totiž připravuje na novou sezonu, zároveň však pokračuje v rehabilitaci po srpnové operaci dolní končetiny.
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Ledecká vyrazila v Chile na výlet. Ze sjezdovky zamířila v helikoptéře na pláž
Obě šampionky zatím do pomalu se rozjíždějícího Světového poháru nezasáhly. Ledecká by se měla na start postavit 11. až 13. prosince v americkém Beaver Creeku. Návrat Brignoneové se očekává nejdříve o týden později ve Svatém Mořici.