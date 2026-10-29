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Ledecká ukázala shyby a vyzvala sledující: Teď vy! Přihlásila se italská hvězda

Autor:
  15:05
Ester Ledecká na předsezonní tiskové konferenci.

Ester Ledecká na předsezonní tiskové konferenci. | foto: ČTK

Ester Ledecká v cíli super-G v Kvitfjellu.
Ester Ledecká během sjezdu v norském Kvitfjellu.
Česká reprezentantka Ester Ledecká se soustředí během prohlídky tratě před...
Ester Ledecká během paralelního obřího slalomu snowboardistek.
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Ester Ledecká se chystá na novou sezonu, do které by měla vstoupit v prosinci. Podzimní část přípravy tráví v Chile, kde střídá tréninky na zasněžených svazích And s dřinou v posilovně.

Právě z ní sdílela na sociálních sítích video, na kterém předvádí shyby na hrazdě se závažím na nohou. „A teď vy!“ vyzvala sledující.

„Přijímám,“ vzkázala jí italská lyžařská hvězda Federica Brignoneová.

Zda letošní dvojnásobná olympijská vítězka v alpském lyžování skutečně předvede totéž, se teprve uvidí. Také one se totiž připravuje na novou sezonu, zároveň však pokračuje v rehabilitaci po srpnové operaci dolní končetiny.

Ledecká vyrazila v Chile na výlet. Ze sjezdovky zamířila v helikoptéře na pláž

Obě šampionky zatím do pomalu se rozjíždějícího Světového poháru nezasáhly. Ledecká by se měla na start postavit 11. až 13. prosince v americkém Beaver Creeku. Návrat Brignoneové se očekává nejdříve o týden později ve Svatém Mořici.

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Altmaier vs. LehečkaTenis - Dvouhra - osmifinále - 29. 10. 2026:Altmaier vs. Lehečka //www.idnes.cz/sport
29. 10. 16:00
  • 5.50
  • -
  • 1.16
Poruba vs. MichalovceHázená - 11. kolo - 29. 10. 2026:Poruba vs. Michalovce //www.idnes.cz/sport
29. 10. 17:30
  • 5.90
  • 11.40
  • 1.18
Frosinone vs. LecceFotbal - 9. kolo - 29. 10. 2026:Frosinone vs. Lecce //www.idnes.cz/sport
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29. 10. 20:45
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30. 10. 00:00
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