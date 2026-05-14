Krátké video s názvem Instagram vs. Realita zveřejnila trojnásobná olympijská vítězka ve snowboardingu a alpském lyžování na svých sociálních sítích.
V první části, která představuje ideální instagramovou verzi, se Ledecká bez potíží trefí a úspěšný pokus oslaví krátkým tanečkem. Jenže pak přijde realita. Bílá koule se k černé ani nepřiblíží, dvakrát se odrazí a skončí téměř tam, odkud vyjela.
Fanoušky video pobavilo a nasbíralo tisíce lajků. V komentářích se okamžitě objevily narážky na sportovní všestrannost Ledecké. „Takže počítám strach celé řady profesionálních hráčů kulečníku, když vidí, že Ester Ledecká zas začala nový sport,“ zavtipkoval jeden z komentujících.
Další připomněl potenciál její taneční oslavy. „Mohla jste mít v Paříži 2024 zlato v break dancingu, podle těch tanečků. Propásnutá příležitost.“
Jiní fanoušci naopak ocenili, že ani Ledecká není všem dokonalá. „Můžu říct, že jsem v nějakém sportu lepší,“ napsal jeden z nich s nadsázkou.