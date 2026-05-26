Ledecká se pochlubila nablýskaným veteránem. Závodí s ním ve Francii

  12:58
Ester Ledecká sice vládne hlavně na sněhu, teď ale ukazuje, že jí není cizí ani svět motorsportu. Olympijská šampionka ve snowboardingu a alpském lyžování v těchto dnech startuje ve Francii na Rallye des Princesses, automobilové soutěži historických vozů určené výhradně ženským posádkám.
Ester Ledecká na startu Rallye des Princesses

Ledecká na sociálních sítích fanouškům ukázala vůz, který nazvala „svým novým miláčkem“. Jde o porsche, s nímž nyní absolvuje trať „závodu princezen“ z Paříže do Saint-Tropez. Za volantem se během cesty napříč Francií střídá s Italkou Giulií Candiagovou.

Rallye odstartovala 23. května a do cíle by měly posádky dorazit 28. května.

Getting to know my new baby

24. května 2026 v 19:28
Rallye des Princesses není klasickým závodem na rychlost, ale soutěží pravidelnosti. Úkolem posádek, které se musejí obejít bez GPS navigace, je co nejpřesněji dodržovat stanovenou trasu i průměrnou rychlost. Vedle řízení tak hraje zásadní roli také navigování, soustředění a v neposlední řadě sehranost dvojice.

Pro Ledeckou jde o splněný sen. Závod si chtěla vyzkoušet už před několika lety, tehdy jí však start překazilo zranění. „Chystala jsem se tam už před čtyřmi lety, ale měla jsem zraněnou klíční kost, takže se to nesešlo a musela jsem se odhlásit,“ řekla na konci dubna.

Ledecká se pochlubila nablýskaným veteránem. Závodí s ním ve Francii

