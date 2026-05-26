Ledecká na sociálních sítích fanouškům ukázala vůz, který nazvala „svým novým miláčkem“. Jde o porsche, s nímž nyní absolvuje trať „závodu princezen“ z Paříže do Saint-Tropez. Za volantem se během cesty napříč Francií střídá s Italkou Giulií Candiagovou.
Rallye odstartovala 23. května a do cíle by měly posádky dorazit 28. května.
Rallye des Princesses není klasickým závodem na rychlost, ale soutěží pravidelnosti. Úkolem posádek, které se musejí obejít bez GPS navigace, je co nejpřesněji dodržovat stanovenou trasu i průměrnou rychlost. Vedle řízení tak hraje zásadní roli také navigování, soustředění a v neposlední řadě sehranost dvojice.
Pro Ledeckou jde o splněný sen. Závod si chtěla vyzkoušet už před několika lety, tehdy jí však start překazilo zranění. „Chystala jsem se tam už před čtyřmi lety, ale měla jsem zraněnou klíční kost, takže se to nesešlo a musela jsem se odhlásit,“ řekla na konci dubna.
