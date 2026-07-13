Na nových fotografiích pózuje Ester Ledecká v bílých plavkách s tmavými lemy a námořnické čepici. Sérii snímků doplnila stručným komentářem: „Pepek námořník.“
Příspěvek vzbudil na sociálních sítích velkou pozornost. Jen na Instagramu nasbíral během půl dne více než 24 tisíc lajků a stovky komentářů. Fanoušci v nich oceňovali nejen její sportovní formu, ale také přirozený vzhled.
Někteří veleúspěšnou lyžařku a snowboardistku označili za „dokonalou“ či „nádhernou“. Další navázali na její narážku na Pepka námořníka. „A to je před špenátem, nebo po?“ zavtipkoval jeden ze sledujících. „Top forma, Ester. Zřejmě nějaký kvalitní špenát. Nezbylo vám trochu?“ přidal se další.
Jiný fanoušek připomněl dalšího slavného svalovce, tentokrát ze světa hraných filmů. „Arnold by záviděl,“ konstatoval.
Ledecká se na sociálních sítích pravidelně dělí o zážitky ze soukromého života. V posledních týdnech zveřejňuje záběry z dovolené u moře. V uplynulých dnech například ukázala, jak si vyzkoušela windsurfing, přímo na lodi sledovala přenos závodu formule 1, nebo jak trénovala rovnováhu při chůzi po laně.