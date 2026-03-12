Olympijské hry, závody Světového poháru, Itálie, Švýcarsko, Andorra, Rakousko, Francie. Ledecká v posledních týdnech absolvovala dvě desítky závodů. Doma se zastavila až tento týden.
„Po 90 dnech, po 20 000 kilometrech a po vystřídání 20 hotelových pokojů jedu domů,“ sečetla česká sportovní hvězda na instagramu.
Ani tentokrát se ale doma příliš dlouho nezůstane. Podle svých slov tam stráví pouhých 60 hodin a pak znovu vyrazí na závody. „Šťastnou cestu i vám všem, kteří trávíte svůj život na cestách,“ dodala.
Od nevydařeného startu na olympijských hrách v Itálii se trojnásobná olympijská šampionka představila také v závodech Světového poháru v Soldeu, kde dojela desátá ve sjezdu a v super-G obsadila šesté a čtvrté místo. Zatím naposledy se pak představila minulý týden ve Val di Fassa, kde skončila jedenáctá v super-G a ve sjezdu dojela čtrnáctá a šestá.