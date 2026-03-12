Tisíce kilometrů, desítky hotelů. Ledecká spočítala, co absolvovala za 90 dnů

  14:05
Ester Ledecká má za sebou náročné tři měsíce plné cestování a závodění. Teď se sice vrátila domů, ale jen na pár hodin. Už o víkendu ji čekají další závody. Hvězdná lyžařka a snowboardistka na instagramu spočítala, kolik kilometrů v posledních týdnech nacestovala.
Ester Ledecká na trati super-G ve Val di Fassa

Ester Ledecká na trati super-G ve Val di Fassa | foto: AP

Ester Ledecká v cíli sobotního sjezdu ve Val di Fassa.
Ester Ledecká na trati sjezdu ve Val di Fassa.
Ester Ledecká na trati sjezdu ve Val di Fassa.
Ester Ledecká při sjezdu ve Val di Fassa.
13 fotografií

Olympijské hry, závody Světového poháru, Itálie, Švýcarsko, Andorra, Rakousko, Francie. Ledecká v posledních týdnech absolvovala dvě desítky závodů. Doma se zastavila až tento týden.

„Po 90 dnech, po 20 000 kilometrech a po vystřídání 20 hotelových pokojů jedu domů,“ sečetla česká sportovní hvězda na instagramu.

esterledecka

Po 90 dnech, po 20 000 km a po vystřídání 20 hotelových pokojů, jedu na 60 hodin domů. Šťastnou cestu i vám všem, kteří trávíte svůj život na cestách.

After 90 days, 20,000 km, and 20 different hotel rooms, I’m heading home for 60 hours. Safe travels to all of you who spend your lives on the road.

@inveltbmw
@richardmille

by: @polasek_ladis
STR

10. března 2026 v 17:15, příspěvek archivován: 12. března 2026 v 12:19
oblíbit odpovědět uložit

Ani tentokrát se ale doma příliš dlouho nezůstane. Podle svých slov tam stráví pouhých 60 hodin a pak znovu vyrazí na závody. „Šťastnou cestu i vám všem, kteří trávíte svůj život na cestách,“ dodala.

Měla větší radost než vítězka? Ledeckou nadchla trofej za čtvrté místo

Od nevydařeného startu na olympijských hrách v Itálii se trojnásobná olympijská šampionka představila také v závodech Světového poháru v Soldeu, kde dojela desátá ve sjezdu a v super-G obsadila šesté a čtvrté místo. Zatím naposledy se pak představila minulý týden ve Val di Fassa, kde skončila jedenáctá v super-G a ve sjezdu dojela čtrnáctá a šestá.

Nejčtenější

Slavia - Sparta 3:1, úprk za titulem, hosté vyhráli půli, pak propadli při standardkách

Tomáš Chorý oslavuje vyrovnávací gól na 1:1 v 57. minutě utkání proti Spartě.

Pokud nejpozději na konci května nebudete číst, že Slavia ve fotbalové lize obhájila titul, bude to obrovský šok. V neděli v 316. derby po obratu ve druhém poločase porazila Spartu 3:1 a deset zápasů...

Herci, ministři i hvězdy Survivoru. Jaké známé osobnosti přilákalo derby v Edenu?

Celebrity na derby Slavia - Sparta.

V neděli večer bylo v pražském Edenu pořádně živo. Na ligový šlágr mezi Slavií a Spartou dorazila i řada známých tváří z politiky, kultury i sportu. Ve VIP prostorách se vedle sebe objevili fotbaloví...

Odměna za olympijské medaile. Jake Paul daroval Leerdamové luxusní vůz

Jutta Leerdamová a Jake Paul oslavují olympijské zlato nizozemské...

Nizozemská rychlobruslařka Jutta Leerdamová patřila mezi hvězdy nedávných zimních olympijských her. Na milánském oválu vybojovala zlato v závodě na 1000 metrů a stříbro na pětistovce. Kromě cenných...

Rychlejší nějakou dobu nebudu. Vonnové pomáhají s pohybem nová kolečka

Video, kde Lindsey Vonnová jezdí po domě na elektrické tříkolce pobavilo...

Lindsey Vonnová pokračuje v rekonvalescenci po vážném zranění nohy. Přestože je léčba náročná, slavné lyžařce nechybí humor. Nyní fanouškům ukázala, jak se pohybuje po svém domě. Klasický invalidní...

Tondo, jsme tu pro tebe! Courtois, De Gea i Schmeichel. Osobnosti podporují Kinského

Antonín Kinský v úvodu zápasu osmifinále LM podklouzl a nabídl Atléticu gól. Za...

Ve středu večer vyfotil televizi u sebe v obýváku a na instagram vyťukal: „Děkuji všem za všechny zprávy. Od snu k noční můře, ale pak zase zpátky ke snu! Vidíme se brzy.“ Počínání českého brankáře...

Basketbalistky se z problémů nedostaly. V kvalifikaci o MS prohrály s Mali

Julia Reisingerová zakončuje v zápase s Mali v kvalifikaci o MS.

České basketbalistky si zkomplikovaly boj o účast na zářijovém mistrovství světa v Berlíně. V průběhu zápasu proti Mali se jejich ztráta vyšplhala až na 24 bodů, což se ukázalo jako neřešitelný...

12. března 2026  9:20,  aktualizováno  14:05

Tisíce kilometrů, desítky hotelů. Ledecká spočítala, co absolvovala za 90 dnů

Ester Ledecká na trati super-G ve Val di Fassa

Ester Ledecká má za sebou náročné tři měsíce plné cestování a závodění. Teď se sice vrátila domů, ale jen na pár hodin. Už o víkendu ji čekají další závody. Hvězdná lyžařka a snowboardistka na...

12. března 2026  14:05

Na HMS jede 21 atletů. Lídrem výpravy je Štefela, nechybí Manuel či Švábíková

Jan Štefela zdolává laťku ve finále mistrovství světa v Tokiu.

Na halové mistrovství světa do Toruně pojede 21 českých atletů. Nominaci pro šampionát, který se uskuteční od 20. do 22. března, ve čtvrtek na tiskové konferenci oznámil Český atletický svaz. Lídrem...

12. března 2026  13:51

Vzepětí v závěru nestačilo. Čechová říkala: Nepohlídaly jsme si věci, které jsme měly

Emma Čechová během utkání s Mali v kvalifikaci o MS.

Velkou komplikaci v boji o postup na zářijové mistrovství světa v Berlíně způsobila českým basketbalistkám kvalifikační porážka s Mali 64:77. Pivotka Emma Čechová litovala: „Přijde mi, že jsme začaly...

12. března 2026  13:44

Když pálí pan podceňovaný. Valverde vsítil první hattrick a Real žasl: Je to vzorový lídr

Federico Valverde z Realu Madrid slaví gól proti Manchesteru City v osmifinále...

Že chyběl obávaný útočník Kylian Mbappé? Nevadí! Zastoupil ho přitom fotbalista, který nevstřelil v žádném zápase Ligy mistrů víc než jeden gól. Až do středečního večera. „Každý sní o takovém...

12. března 2026  13:13

Pecka: Hrubý primátorem? Hodí se na to, papaláš z něj nebude. Možná taky skončím

Ústí slaví výhru nad Děčínem, vlevo šéf klubu Tomáš Hrubý, vpravo hrdina...

Společně byli u rozkvětu basketbalové Slunety a historického postupu do ligového finále, společně teď možná dva lídři a kamarádi klub i opustí. Šéf Tomáš Hrubý bude na podzim kandidovat na ústeckého...

12. března 2026  13:09

Zraněný Šulc vynechá také úvod osmifinále Evropské ligy. Stihne reprezentaci?

Pavel Šulc z Lyonu během zápasu proti Monaku.

Zraněný český fotbalista Pavel Šulc nenastoupí za fotbalisty Lyonu ani ve večerním úvodním utkání osmifinále Evropské ligy na stadionu Celty Vigo. Francouzský klub o tom informoval na svém webu, kde...

12. března 2026  13:05

Stránský se zvolna loučí s Davosem. Vrátí se do Česka, patrně posílí Pardubice

Matěj Stránský slaví gól do sítě Švýcarů.

Útočník hokejové reprezentace Matěj Stránský ukončí po sezoně přes platnou smlouvu z rodinných důvodů angažmá v Davosu a vrátí se do Česka. Informoval o tom server watson.ch, ve čtvrtek pak informaci...

10. března 2026  20:40,  aktualizováno  12. 3. 12:56

Sledujte zápas Sparty proti Alkmaaru v Konferenční lize zdarma. Díky iDNES Premium

Sparťanský útočník a kapitán Lukáš Haraslín oslavuje vstřelenou branku.

Jarní fáze evropských pohárů je tady a fotbalová Sparta vstupuje do osmifinále Konferenční ligy. Na úvod ji čeká náročný duel na půdě nizozemského Alkmaaru. Předplatitelé iDNES Premium mohou zápas...

12. března 2026  12:51

Neto vztekle srazil k zemi podavače míčů v Lize mistrů. Pak se kál: Byly v tom emoce

Křídelník Chelsea Pedro Neto se v utkání proti Paris Saint-Germain dostal do...

Neobvyklý moment nabídl závěr utkání Ligy mistrů mezi PSG a Chelsea. Hráč londýnského týmu Pedro Neto se v nastaveném čase dostal do konfliktu s podavačem míčů, kterého ve snaze rychle získat balon...

12. března 2026  12:49

Hormonální rovnováha po 40? Existuje přírodní cesta, jak se cítit lépe
Hormonální rovnováha po 40? Existuje přírodní cesta, jak se cítit lépe

Únava, výkyvy nálad, problémy se spánkem nebo náhlé pocení. Po čtyřicítce se hormonální změny hlásí o slovo častěji, než si myslíme. Existuje ale...

Dosáhne Třinec na postup? Nevymýšlet, hrát systémově a věřit, velí zadák Adámek

Olomoucký útočník Ondřej Matýs padá v brankovišti třineckého gólmana Marka...

Obránce třineckých hokejistů Marian Adámek byl jednou z hlavních postav vypjatého závěru druhého utkání předkola play off extraligy, v němž Oceláři porazili Olomouc 3:2 v prodloužení. Třinec díky...

12. března 2026  12:24

Komplikace pro Kämpfa. Americká vláda mu nevydala víza, zápasy sleduje z tribuny

David Kämpf poslouchá pokyny na tréninku Capitals.

Měl naskočit už v pondělí, nakonec se však nedočkal ani ve středu. Na první start po výměně tak stále čeká, český hokejista David Kämpf má totiž problémy s vízy. „A momentálně nevím, jaký je stav,“...

12. března 2026  12:21

