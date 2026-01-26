Tradiční zápas se odehrál na stadionu Stade Louis II a na hřišti se sešla opravdu hvězdná sestava. Nechyběly fotbalové legendy jako Eden Hazard, Andrij Ševčenko, Youri Djorkaeff nebo Clarence Seedorf, a vedle nich i pilot formule 1, který se tentokrát představil v roli fotbalisty.
A byl to právě Leclerc, kdo si nakonec získal největší pozornost na sociálních sítích. Ne kvůli tomu, že by v utkání oslnil svou hrou, ale spíš proto, že jeho práce s míčem působila chvílemi až nečekaně komicky.
Internetem se rychle začaly šířit sestřihy jeho „nejlepších“ momentů z hřiště a fanoušci se shodují na jednom. Leclercův talent spočívá především v rychlé jízdě a práci s volantem, ne v kličkách a zakončení.
Sám jezdec Ferrari to ostatně nijak nezastíral. Na fotbalovém hřišti se podle svých slov necítí úplně ve své kůži. „Je to pořád stejně těžké,“ řekl s úsměvem po zápase. „Bohužel hraji jednou ročně, tentokrát dokonce po dvou letech, takže to bylo hodně náročné. Mám obrovský problém s koordinací, když běžím s míčem, ale baví mě to,“ nedělá si hlavu Leclerc.