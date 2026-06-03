Tradiční celočervený overal Ferrari pro tentokrát Leclerc vymění za krémově bílou kombinézu s červenými pruhy.
„Závodit doma je vždy velmi speciální. Jsou to ulice, kde jsem vyrůstal, kde jsem jako dítě jezdil autobusem, kde jsem začínal se závoděním. Každá část té tratě je pro mě osobní,“ řekl Monačan ve videu, které zveřejnila stáj Ferrari.
Speciální model, k němuž patří také sladěné body a kšiltovka, fanoušky nadchl. V komentářích ho mnozí označovali za „úžasný“ nebo „krásný“. Další Leclerkovi přáli, aby v novém oblečení navázal na svůj triumf z roku 2024.
Tehdy se mu podařilo prolomit domácí smůlu, která ho v Monaku dlouho provázela, a po sérii výpadků i nepovedených výsledků před vlastním publikem zvítězil. „Ať je tempo vozu stejně dobré jako ta kombinéza,“ napsal jeden z fanoušků.
Ve zvláštním oblečení se během nadcházejícího závodu představí také piloti McLarenu. Převážně černé kombinézy vznikly u příležitosti tisícího závodu britské stáje ve formuli 1. Speciální vzhled dostane i papájový monopost. Lakování oslavující velké výročí se však u části fanoušků nesetkalo s tak příznivou odezvou. Oranžovo-černé zbarvení s výraznými čísly 0001 a 1000 mnozí považují za příliš konzervativní.
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Tohle má být speciál? McLaren drtí kritika, lakování pro tisící závod je prý nudné