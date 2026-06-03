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Leclerc ukázal kombinézu pro svůj domácí závod. Barvy Ferrari v Monaku odloží

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  14:32
Pilota Charlese Leclerka z Ferrari čeká domácí závod formule 1. Při této příležitosti se o nadcházejícím víkendu jezdec představí ve speciální kombinéze. Nastoupí v barvách monacké vlajky.
Pilot F1 Charles Leclerc

Pilot F1 Charles Leclerc | foto: Profimedia.cz

Charles Leclerc z Ferrari slaví výhru v kvalifikaci na Velkou cenu Maďarska.
Charles Leclerc zklamaně odchází po nehodě v Nizozemsku.
Charles Leclerc během sprintu v Miami
Lewis Hamilton bojuje na trati v Číně s týmovým kolegou Charlesem Leclercem.
8 fotografií

Tradiční celočervený overal Ferrari pro tentokrát Leclerc vymění za krémově bílou kombinézu s červenými pruhy.

„Závodit doma je vždy velmi speciální. Jsou to ulice, kde jsem vyrůstal, kde jsem jako dítě jezdil autobusem, kde jsem začínal se závoděním. Každá část té tratě je pro mě osobní,“ řekl Monačan ve videu, které zveřejnila stáj Ferrari.

scuderiaferrari

A suit that fits the occasion

1. června 2026 v 10:01, příspěvek archivován: 3. června 2026 v 13:07
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Speciální model, k němuž patří také sladěné body a kšiltovka, fanoušky nadchl. V komentářích ho mnozí označovali za „úžasný“ nebo „krásný“. Další Leclerkovi přáli, aby v novém oblečení navázal na svůj triumf z roku 2024.

Tehdy se mu podařilo prolomit domácí smůlu, která ho v Monaku dlouho provázela, a po sérii výpadků i nepovedených výsledků před vlastním publikem zvítězil. „Ať je tempo vozu stejně dobré jako ta kombinéza,“ napsal jeden z fanoušků.

scuderiaferrari

A home special ❣️Unveiling Charles’ special suit for the Monaco Grand Prix

1. června 2026 v 10:10, příspěvek archivován: 3. června 2026 v 13:09
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Ve zvláštním oblečení se během nadcházejícího závodu představí také piloti McLarenu. Převážně černé kombinézy vznikly u příležitosti tisícího závodu britské stáje ve formuli 1. Speciální vzhled dostane i papájový monopost. Lakování oslavující velké výročí se však u části fanoušků nesetkalo s tak příznivou odezvou. Oranžovo-černé zbarvení s výraznými čísly 0001 a 1000 mnozí považují za příliš konzervativní.

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Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

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Mariaová vs. FruhvirtováTenis - - 3. 6. 2026:Mariaová vs. Fruhvirtová //www.idnes.cz/sport
Živě5:0
  • 1.09
  • -
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Boscardin Dias vs. MrvaTenis - - 3. 6. 2026:Boscardin Dias vs. Mrva //www.idnes.cz/sport
0:0, 0:0
  • 2.23
  • -
  • 1.65
Havlíčková vs. KabbajováTenis - - 3. 6. 2026:Havlíčková vs. Kabbajová //www.idnes.cz/sport
3. 6. 15:30
  • 1.48
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Bartůňková vs. KnutsonováTenis - - 3. 6. 2026:Bartůňková vs. Knutsonová //www.idnes.cz/sport
3. 6. 15:30
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Teplice B vs. Česká LípaFotbal - 31. kolo - 3. 6. 2026:Teplice B vs. Česká Lípa //www.idnes.cz/sport
3. 6. 17:00
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