Spolupráce obou značek začala v roce 2025 a letos se rozšířila o novou kolekci řady F1 Speed Champions. Podle produktové a marketingové ředitelky LEGO Julie Goldinové bylo při jejím vzniku důležité, aby v ní měl každý jezdec své místo. „Fanoušci formule 1 sledují týmy i jejich vozy a k samotným jezdcům si vytvářejí mimořádně silný vztah,“ uvedla.
Stavebnice půjdou do prodeje 1. března 2027, figurky si ale fanoušci už teď mohou prohlédnout na sociálních sítích F1. V komentářích si všímají detailů, podle nichž jezdce poznají i bez týmových barev.
Podle fanoušků se nejvíc povedla figurka Valtteriho Bottase z Cadillacu. Nechybí jí knír ani mullet, které jsou pro finského pilota v posledních letech typické.
Pozornost vzbudila i LEGO verze Charlese Leclerca z Ferrari. „Oni ho udělali s depresivním výrazem,“ upozornil jeden z komentujících na Instagramu. Narážel na vtip, který mezi příznivci F1 koluje už delší dobu. Leclerc se na propagačních snímcích stáje často tváří vážně a fanoušci žertují, že mu úsměv vzaly výsledky Ferrari. Viditelně smutnější výraz oproti ostatním má i Monačanova figurka.
LEGO v Las Vegas také oznámilo návrat pojízdných monopostů z kostek, které si odbyly poněkud chaotickou premiéru při přehlídkovém kole v Silverstonu. V sobotu se ještě před startem Velké ceny Las Vegas utkají v závodě na jedno kolo. Každý tým nasadí jeden vůz, jména účastníků LEGO teprve zveřejní.
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