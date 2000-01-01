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O nadcházejícím víkendu se pozornost motoristického světa opět upře k závodu 24 hodin Le Mans. Slavné francouzské klání patří k nejnáročnějším podnikům planety. Na startu se však objevili herci, hudebníci i sportovní hvězdy ze zcela odlišných disciplín. Připomeňte si některé celebrity, které se odvážily pomýšlet na úspěch na legendární čtyřiadvacetihodinovce.
Autor: AP
Jen málokterá známá osobnost se do historie Le Mans zapsala tak silně jako Paul Newman. Hollywoodská hvězda startovala v roce 1979 za tým Dick Barbour Racing s vozem Porsche 935, spolu s Rolfem Stommelenem a Dickem Barbourem dojela na fantastickém 2. místě celkově a zároveň vyhrála svou třídu.
Autor: Profimedia.cz
Newman porážel ve věku 54 let profesionální tovární jezdce. Jeho výkon tehdy pomohl Porsche obsadit první čtyři místa celkového pořadí.
Autor: Profimedia.cz
Herec Patrick Dempsey vybudoval vlastní závodní tým a v Le Mans startoval čtyřikrát. Největší úspěch pro hvězdu seriálu Chirurgové přišel v roce 2015, kdy s týmem Dempsey-Proton Racing a vozem Porsche 911 RSR obsadil 2. místo ve třídě LM GTE Am. Později za svůj přínos vytrvalostním závodům získal ocenění Spirit of Le Mans.
Autor: Profimedia.cz
Irský herec Michael Fassbender, který je známý mimo jiné ze série X-Men, si splnil dětský sen, když se v roce 2022 postavil na start Le Mans s týmem Proton Competition. Řídil Porsche 911 RSR ve třídě LMGTE Am. Jeho cesta byla součástí dokumentární série Road to Le Mans.
Autor: Profimedia.cz
První start poznamenaly chyby i nehody a herec se svým týmem dojel až na chvostu pole. O rok později se do závodu vrátil. Tentokrát však závod ukončila nehoda jen pár hodin před cílem. Odborníci přesto ocenili výrazný výkonnostní posun.
Autor: ČTK
Francouzský herec Jean-Louis Trintignant se v Čechách proslavil hlavně jako básník Špína ve filmech o Angelice. Méně se o něm ví, že měl velmi blízko k závodění. V roce 1980 startoval v Le Mans s Porsche 935 týmu Kremer Racing. Závod však nedokončil.
Autor: Profimedia.cz
Bubeník skupiny Pink Floyd Nick Mason (na snímku vlevo, vpravo závodník Emanuele Pirro) v Le Mans debutoval v roce 1979 s prototypem Lola T297 a skončil 18. celkově a druhý ve třídě. Na startu se objevil celkem pětkrát. Pro zajímavost: V roce 1979 jel čtyřiadvacetihodinovku i manažér kapely Steve O’Rourke.
Autor: Profimedia.cz
Francouzský zpěvák David Hallyday, syn hudebníka Johnnyho Hallydaye, v Le Mans startoval pětkrát, přičemž třikrát závod dokončil.
Autor: Profimedia.cz
Fotbalový mistr světa z roku 1998 Fabien Barthez po skončení kariéry přesedlal z branky do závodního kokpitu. V Le Mans startoval v letech 2014 a 2016.
Autor: Profimedia.cz
Šestinásobný olympijský vítěz v dráhové cyklistice Chris Hoy si splnil další sportovní sen v roce 2016. Start v Le Mans se mu poměrně vydařil, skončil na celkovém 17. místě.
Autor: Profimedia.cz
Mark Thatcher, syn bývalé britské premiérky Margaret Thatcherové, se na start Le Mans postavil v letech 1980 a 1981. Ani jednou však nedojel do cíle.
Autor: Profimedia.cz
Paul Belmondo, syn slavného francouzského herce Jeana-Paula Belmonda, začínal jako herec, ale pak se vydal s podporou otce vlastní cestou a stal se závodníkem. V Le Mans startoval desetkrát mezi lety 1985 a 2005. V devadesátých letech odjel i několik závodů ve formuli 1.
Autor: Profimedia.cz
Snad žádné herecké jméno není s Le Mans spojeno více než Steve McQueen. Paradoxně ale slavný herec nikdy závod nejel. Na přelomu let 1970 a 1971 natáčel legendární film Le Mans a původně snil o tom, že se do závodu zapojí i jako jezdec, dokonce byl i do závodu zapsaný. Producenti a pojišťovny však byli proti. Obávali se, že případná nehoda by zastavila celé natáčení a způsobila milionové ztráty. McQueen se přesto stal ikonou závodu.
Autor: Profimedia.cz