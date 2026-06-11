|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Paul Newman i krasavec z Angeliky. Které známé osobnosti si vyzkoušely Le Mans?
MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)
MS ve fotbale 2026 začíná ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.
- 1.27
- -
- 3.58
KVÍZ: Muži s páskou. Poznáte kapitány reprezentací, které budou na MS?
Na fotbalovém mistrovství světa bude letos poprvé osmačtyřicet týmů. To znamená mimo jiné osmačtyřicet kapitánů. Při té příležitosti jsme si pro vás připravili tematický kvíz. Pro větší pestrost se...
Korea - Česko 2:1, po Krejčího gólu euforie, soupeř ale dvěma zásahy utkání zvrátil
Od našeho zpravodaje v Mexiku Čeští fotbalisté v prvním zápase mistrovství světa vedli, ale výsledek proti Koreji neudrželi. Na gól kapitána Krejčího odpověděl záhy šikovný In-pom, který deset minut před koncem připravil gól i...
Vonnová už nepotřebuje berle: Jsem vděčná za ten obrovský pokrok
Čtyři měsíce po děsivé nehodě při olympijském sjezdu se Lindsey Vonnová už může pohybovat bez berlí. Během nedělní Velké ceny Monaka patřila mezi hvězdné hosty v paddocku formule 1.
Kde budou hrát Češi na MS? Jak vypadají všechny stadiony pro americký šampionát
Svou cestu Severní Amerikou začínají už v pátek, kdy se v přípravném utkání čeští fotbalisté střetnou s Guatemalou v New Jersey. Úvodní zápas mistrovství světa je ale čeká v mexické Guadalajaře. V...
OBRAZEM: Kolaches, pivo, kroje i Havel. Jak vypadá kousek Česka v rozpáleném Texasu
Od našich zpravodajů v USA Hlavní město Česka uprostřed rozpáleného Texasu. Věřili byste tomu? Ve Westu, asi hodinu cesty od Dallasu, vlají české vlajky, pečou se české koláče a v pivovaru nedaleko odsud vám nalijí pivo od...
MS 1966: Jedno velké spiknutí! Rozhodčí je parchant, chtěl jsem jen překladatele
Že čas všechno uhladí? S tím na něj nechoďte. Ještě teď, po šedesáti letech, by vám Antonio Rattín, kapitán argentinských fotbalistů na mistrovství světa 1966, odpřisáhl, že si vyloučení ve...
MS ve fotbale 2026 ONLINE: Cucurella si v případě titulu nechá vytetovat podobiznu kouče
Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho zúčastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů,...
Martinec zpět v Litoměřicích, tentokrát ho Sparta vyslala na střídačku
Odcházel během loňské sezony z pozice sportovního skauta, vrací se coby trenér. Čtyřiapadesátiletý Patrik Martinec si odskočil do Sparty a pomohl jí do semifinále hokejové extraligy, teď ho jeho...
Krejčíkovou čeká v Nizozemí semifinále, Bouzková v Queen’s Clubu končí
Barbora Krejčíková postoupila na travnatém turnaji v Hertogenboschi do semifinále. Rumunskou tenistku Elenu-Gabrielu Ruseovou porazila jasně 6:1, 6:2. Marie Bouzková podlehla v dohrávaném duelu...
Všechno je proti mně! Russell žehrá na smůlu, inspiruje se u sportovních legend
Do Barcelony přiletěl dobře naladěný. Zase se usmíval, už nebyl skleslou a odevzdanou figurou jako před týdnem v Monaku. Pár dní volna se snažil využít k potřebnému restartu. I tak ale George Russell...
Rakouský vyzyvatel českých hvězd. Wagner chce sesadit Kopeckého a spol.
Českému rallye šampionátu dlouhé roky vládnou stejná známá jména. Jan Kopecký, Václav Pech či nová generace v čele s Dominikem Stříteským. Loni však mezi ně vtrhl rakouský šampion Simon Wagner. A...
Krejčího nový parťák chce přestup zrušit. Naštvalo ho, že klub vyhodil trenéra
V pondělí ho Wolverhampton představil jako novou posilu, za anglický celek ovšem po sestupu z fotbalové Premier League nemusí nastoupit. Krajní obránce Kieran Trippier chce údajně svůj přestup z...
Slavia po událostech v derby posiluje bezpečnost, přichází bývalí elitní policisté
Fotbalová Slavia má nového bezpečnostního ředitele a také zřídila funkci bezpečnostního poradce představenstva klubu. Do Edenu nastupují bývalí elitní policisté Jiří Kopečný a Jiří Komorous. „Ve...
OBRAZEM: Divočina v ulicích. Jak Mexiko slavilo triumf v zahajovacím utkání MS
Přes osmdesát tisíc fanoušků v hledišti, ještě mnohem víc v ulicích Mexico City. Výhru pořadatelské země v zahajovacím utkání mistrovství světa 2026 slavili Mexičané především na Náměstí ústavy nebo...
Vítězové, smolaři i absolutní nováčci. Kteří bývalí piloti formule 1 jedou Le Mans?
O nadcházejícím víkendu se znovu otevře jedna z nejslavnějších kapitol motoristického roku. Na start legendární čtyřiadvacetihodinovky Le Mans se postaví specialisté na vytrvalostní závody, ale také...
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...
Gasly získal zpět třetí místo z Monaka, stáj Alpine uspěla s protestem
Francouzský pilot Pierre Gasly získal zpět třetí místo z Velké ceny Monaka, o které v neděli přišel po penalizaci za překročení rychlosti v boxové uličce. Jezdec stáje Alpine po desetisekundovém...
V 76 letech zemřel Petr Uličný. Bouřlivák, jenž uměl i pohladit. Sekanou jen s pivem!
Sršel vtipem, energií. Poslouchat jeho povídání o fotbale byla vždy radost, byť leckteří rozhodčí souhlasit nebudou. Další peprnou historku či průpovídku už ale legendární trenér Petr „John“ Uličný...