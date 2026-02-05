Místo statisíců jen pár dolarů na hodinu. Olympijská medailistka zažila strmý pád

Medaile, historické olympijské úspěchy i štědří sponzoři. Tak vypadal život americké olympioničky Lauryn Williamsové. Jenže pak přišla tvrdá srážka s realitou. Po ukončení kariéry se sportovkyně, která má medaile ze zimních i letních olympijských her a která dřív vydělávala statisíce ročně, ocitla znovu na začátku – s nízkým příjmem a minimální rezervou. Tato zkušenost ji ale nasměrovala k novému poslání.
Bývalá americká sprinterka Lauryn Williamsová v době své závodní kariéry

Bývalá americká sprinterka Lauryn Williamsová v době své závodní kariéry | foto: Instagram @lauryncwilliams

Bývalá americká sprinterka Lauryn Williamsová se svými olympijskými medailemi
Bývalá americká sprinterka Lauryn Williamsová
Lauryn Williamsová na společenské akci v roce 2023
Lauryn Williamsová se po ukončení kariéry stala finanční a kariérní mentorkou...
Lauryn Williamsová patřila mezi nejvýraznější tváře americké atletiky. Jako sprinterská hvězda sbírala mezi lety 2003 až 2013 medailové úspěchy na světových soutěžích. Už ve dvaceti letech si díky sponzoringu přišla na zhruba 200 tisíc dolarů ročně.

Jenže realita byla méně blyštivá: agent si ukrojil dvacet procent, zbytek spolykaly daně a náklady na kariéru. „Ty peníze nevydrží tak dlouho, jak si lidé myslí,“ cituje bývalou atletku web Finance Yahoo.

Mediální pozornost ano. Sponzoři ne

Sportovně přitom dosáhla pozoruhodných výsledků. Získala medaili z letních i zimních olympijských her. Z letních her v Aténách v roce 2004 si přivezla stříbro ve sprintu na 100 metrů, Londýn 2012 jí přinesl zlato ze štafety. Na zimních hrách v Soči 2014 pak Williamsové zacinkalo stříbro v bobech.

Největší paradox? V roce 2014, tedy tehdy, kdy se zapsala do historie úspěchem v Soči, vydělala podle svých slov „jen“ 80 tisíc dolarů. Zájem sponzorů se nedostavil. A tak ve třiceti letech začínala znovu, jako stážistka ve finanční poradenské firmě za 12 dolarů na hodinu.

Rychlobruslařská partnerka Jakea Paula na olympiádu dorazila stylově tryskáčem

Zatímco její vrstevníci byli dávno lékaři či právníci a měli rozjeté kariéry, ona teprve dělala první pracovní krůčky. „Byla jsem pozadu a cítila jsem nejistotu, že nevím, jak funguje ‚normální‘ práce,“ popsala pocity, které tehdy prožívala.

K nové profesi jí přivedly vlastní zkušenosti se špatným finančním poradenstvím. Po několika neúspěšných pokusech složila v roce 2017 potřebné zkoušky a prostřednictvím své firmy Worth Winning pomáhá sportovcům v oblasti financí a kariéry.

U oltáře s motorkou. Závodník originálně prodloužil smlouvu, svatebčané plakali

„Z hlediska sponzoringu jsem měla jako klienty několik zlatých medailistů, kteří nezávodili v nejsledovanějších sportech a po sečtení všeho nevydělali ani 100 000 dolarů ročně,“ popsala realitu.

Velké peníze se podle ní ve sportovním světě točí jen kolem několika hvězd a nejoblíbenějších sportů.

„Jsou tu lidé, které byste nazvali hvězdami olympijských her. Ti, co jsou v reklamách, budou moci odejít do důchodu a už nikdy nepracovat. Ale drtivá většina lidí bude muset po ukončení sportovní kariéry pracovat,“ dodala.

Místo statisíců jen pár dolarů na hodinu. Olympijská medailistka zažila strmý pád

