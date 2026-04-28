Z malé varšavské garsonky se během několika dní stal prostor, kde se osobně i virtuálně střídaly desítky známých osobností, a to s jediným cílem: podpořit nadaci pomáhající dětem s onkologickým onemocněním. Do projektu se zapojily statisíce diváků a sbírka nakonec překonala i dosavadní rekord francouzské akce ZEvent.
Velkou roli přitom sehrály i sportovní hvězdy. Mezi hosty nechyběl fotbalový útočník Robert Lewandowski, který se během streamu zapojil do různých výzev, bavil fanoušky a zároveň sám přispěl nemalou částkou. Aby celou akci ještě víc zviditelnil, sdílel na TikToku video, ve kterém zpívá charitativní píseň Ciagle tutaj jestem (diss na raka) – v překladu Stále tady jsem – (diss na rakovinu).
Podporu vyjádřila také tenistka Iga Šwiateková. Ta do sbírky přispěla finančně a přidala i dvě vstupenky na Wimbledon. Dále nechyběl fotbalový brankář Wojciech Szczesny, který natočil video společně se svým spoluhráčem z Barcelony Lamine Yamalem, či tvář polské basketbalové reprezentace Mateusz Ponitka.
O silný moment se pak postaral soupeř Metoděje Jílka rychlobruslař Vladimir Semirunnij, který do aukce věnoval svou olympijskou medaili a na znamení solidarity si přímo během streamu oholil hlavu. Podobné gesto následně zopakovalo i několik dalších hostů.
Celý stream doprovázela píseň Ciagle tutaj jestem (diss na raka), kterou nahrál rapper Bedoes 2115 společně s jedenáctiletou Majou, jež sama bojuje s vážnou nemocí. Právě její příběh se stal jedním z hlavních symbolů celé kampaně.
