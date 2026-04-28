Nevídaný polský počin. Čtvrt miliardy na charitu pomáhali vybrat i sportovci

Autor:
  19:00
Polsko má za sebou výjimečnou charitativní akci, která přepsala rekordy. Devítidenní nepřetržitý stream influencera Piotra Garkowského, známého jako Latwogang, na podporu dětí bojujících s rakovinou vynesl přes čtvrt miliardy zlotých (1,4 miliardy korun) a podle Guinnessovy knihy rekordů se stal nejúspěšnějším živým charitativním přenosem v historii.
Lewandowski, Šwiateková i polští olympijští medailisté. Rekordní stream vynesl miliony pro děti s rakovinou. | foto: Profimedia.cz

27 fotografií

Z malé varšavské garsonky se během několika dní stal prostor, kde se osobně i virtuálně střídaly desítky známých osobností, a to s jediným cílem: podpořit nadaci pomáhající dětem s onkologickým onemocněním. Do projektu se zapojily statisíce diváků a sbírka nakonec překonala i dosavadní rekord francouzské akce ZEvent.

Velkou roli přitom sehrály i sportovní hvězdy. Mezi hosty nechyběl fotbalový útočník Robert Lewandowski, který se během streamu zapojil do různých výzev, bavil fanoušky a zároveň sám přispěl nemalou částkou. Aby celou akci ještě víc zviditelnil, sdílel na TikToku video, ve kterém zpívá charitativní píseň Ciagle tutaj jestem (diss na raka) – v překladu Stále tady jsem – (diss na rakovinu).

Robert Lewandowski @_rl9

#cancerfighter @bedoes2115 @latwogang

28. dubna 2026 v 15:43, příspěvek archivován: 28. dubna 2026 v 15:43

Podporu vyjádřila také tenistka Iga Šwiateková. Ta do sbírky přispěla finančně a přidala i dvě vstupenky na Wimbledon. Dále nechyběl fotbalový brankář Wojciech Szczesny, který natočil video společně se svým spoluhráčem z Barcelony Lamine Yamalem, či tvář polské basketbalové reprezentace Mateusz Ponitka.

O silný moment se pak postaral soupeř Metoděje Jílka rychlobruslař Vladimir Semirunnij, který do aukce věnoval svou olympijskou medaili a na znamení solidarity si přímo během streamu oholil hlavu. Podobné gesto následně zopakovalo i několik dalších hostů.

vladimir_semirunnii

Tej nocy nie było za dużo snu, ale za to mnóstwo wspaniałych emocji dzięki @latwogang i jego ekipie o wielkich sercach!

Po 3. w nocy udało się wpaść na stream i dołączyć do tej szalonej, pięknej inicjatywy, wspierającej @fundacja_cancerfighters Swoją cegiełkę również dołożyłem, przekazując na licytację swój medal olimpijski z tegorocznych Igrzysk Olimpijskich Szczegóły licytacji niebawem - licytujcie, wpłacajcie i pomagajmy razem!!! ♥️

Włosy tej nocy również straciłem, ale podobno w tym sezonie to najmodniejszy look

26. dubna 2026 v 15:18, příspěvek archivován: 28. dubna 2026 v 16:01
oblíbit odpovědět uložit

Celý stream doprovázela píseň Ciagle tutaj jestem (diss na raka), kterou nahrál rapper Bedoes 2115 společně s jedenáctiletou Majou, jež sama bojuje s vážnou nemocí. Právě její příběh se stal jedním z hlavních symbolů celé kampaně.

Poslechněte si píseň Ciagle tutaj jestem (diss na raka):

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Třinec vs. PardubiceHokej - Finále - 28. 4. 2026:Třinec vs. Pardubice //www.idnes.cz/sport
Živě3:3
  • 3.20
  • 2.10
  • 3.60
Forejtek vs. BartoňTenis - - 28. 4. 2026:Forejtek vs. Bartoň //www.idnes.cz/sport
Živě6:7, 6:1, 1:0
  • 1.42
  • -
  • 2.82
PSG vs. BayernFotbal - - 28. 4. 2026:PSG vs. Bayern //www.idnes.cz/sport
28. 4. 21:00
  • 2.49
  • 3.96
  • 2.68
Menšík vs. ZverevTenis - Dvouhra - 4. kolo - 28. 4. 2026:Menšík vs. Zverev //www.idnes.cz/sport
28. 4. 21:30
  • 2.73
  • -
  • 1.47
Buffalo vs. BostonHokej - - 29. 4. 2026:Buffalo vs. Boston //www.idnes.cz/sport
29. 4. 01:30
  • 2.00
  • 4.19
  • 3.26
Dallas vs. MinnesotaHokej - - 29. 4. 2026:Dallas vs. Minnesota //www.idnes.cz/sport
29. 4. 02:00
  • 2.27
  • 4.05
  • 2.80
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte fotbalové trenéry podle fotky? Otestujte své znalosti

Kouč českých fotbalistů Miroslav Koubek v akci při utkání s Dánskem.

Mají trochu nevděčnou roli. Úspěch mužstva stojí do velké míry právě na nich, navíc jsou často těmi prvními, kteří odskáčou neúspěšné výsledky. Řeč je o trenérech, v tomto případě o těch fotbalových....

Gudase byste nepoznali. Jak vypadali hokejisté, když hráli za osmnáctky?

Jak vypadaly české hokejové hvězdy, když hráli na Mistrovství světa v hokeji do...

Na Slovensku začalo hokejové mistrovství světa hráčů do 18 let. Turnaj, který je už 28. ročníkem této věkové kategorie, se hraje v Bratislavě a Trenčíně. Řada současných českých hokejových hvězd...

KVÍZ: Nejen pro tenisové znalce. Poznáte všechny světové jedničky v historii?

Jannik Sinner se raduje z vítězství ve finále turnaje v Monte Carlu.

Od zavedení tenisového světového žebříčku v srpnu roku 1973 se na prvním místě objevilo 29 hráčů. Jde o nejexkluzivnější společnost, jakou tento sport nabízí. Poznáte podle fotografií všechny její...

Strýcová zvládla na Bostonském maratonu osobák. Běželi i Clintonová a Chára

Mezi pětadvaceti tisíci závodníky ze 120 zemí se v pondělí večer vyjímaly i...

Mezi pětadvaceti tisíci závodníky ze 120 zemí se v pondělí v Bostonu vyjímaly i některé známé tváře. Nejprestižnější maratonské klání si poprvé vyzkoušela i bývalá tenistka Barbora Strýcová, potřetí...

Česká šampionka Manuel představila závodní outfit. Jak se vám líbí?

Česká čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel vstupuje do sezony v nových barvách....

Česká čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel vstupuje do venkovní části sezony v nových barvách. Halová mistryně světa z posledního šampionátu v polské Toruni ukázala závodní dres, ve kterém ji fanoušci...

ONLINE: Třinec - Pardubice 3:3. Hosté ubránili oslabení, zaskvěl se Will

Sledujeme online
Tomáš Dvořák se přetlačuje s Matějem Kubiesou před pardubickou bránou Romana...

Po 14 letech se můžou dočkat titulu. Hokejisté Pardubic mají v extraligovém finále mečbol, který chtějí proměnit v šestém utkání série na ledě Třince. Duel začíná v 17 hodin a sledovat jej můžete...

28. dubna 2026  16:45,  aktualizováno  19:03

Dynamo podalo nabídku na odkup stadionu. Nic jsme neobdrželi, zní z města

Majitelka fotbalového Dynama Nneka Ede jednala se zástupci kraje a města. (14....

Vedení fotbalového Dynama České Budějovice podalo městu nabídku na odkup stadionu na Střeleckém ostrově. Druholigový celek o tom informoval na sociálních sítích. Město zatím žádnou nabídku...

28. dubna 2026  18:27,  aktualizováno 

Pogačar podruhé v sezoně poražen. Prolog na Romandii jasně ovládl Godon

Dorion Godon finišuje v nejlepším čase prolog na Romandii.

Prolog závodu Kolem Romandie vyhrál francouzský šampion Dorian Godon. Devětadvacetiletý cyklista projel 3,2 kilometru dlouhou trať průměrnou rychlostí téměř 53,6 km/h a zvítězil o šest sekund před...

28. dubna 2026  18:56

Lehečka si v Madridu zahraje čtvrtfinále, Siniaková bude opět světovou jedničkou

Aktualizujeme
Jiří Lehečka na turnaji v Madridu

Tenista Jiří Lehečka postoupil na antukovém turnaji Masters v Madridu do čtvrtfinále. Světovou devítku Itala Lorenza Musettiho porazil 6:3, 6:3 a o zopakování předloňské semifinálové účasti si...

28. dubna 2026  14:26,  aktualizováno  18:13

Fanoušci hokejových Pardubic zaplnili náměstí, vyhlížejí mistrovskou noc

Fanoušci Dynama se chystají na možnou mistrovskou noc. Zaplnili Pernštýnské...

Hokejisté Pardubic mohou v úterý večer získat titul. Ve finálové sérii vedou nad třineckými Oceláři 3:2 na zápasy a v případě, že na jejich ledě zvládnou dnešní šestý duel (hraje se od 17 hodin), po...

28. dubna 2026  18:07

Cena míru pro Trumpa a pak? FIFA ji nemá udělovat, lobbuje šéfka norského fotbalu

Donald Trump přejímá od Gianniho Infantina Cenu míru FIFA.

Byl to jeden z hlavních bodů programu, když se v prosinci ve Washingtonu losovaly skupiny nadcházejícího mistrovství světa. Donald Trump, americký prezident, dostal od šéfa FIFA Gianniho Infantina...

28. dubna 2026  18:05

Hvězda běhu na lyžích Karlssonová zářila na galavečeru. Pochválil ji i Adidas

Olympijská vítězka v běhu na lyžích Frida Karlssonová se po sezoně mimo jiné...

Švédská běžkyně na lyžích Frida Karlssonová má za sebou mimořádně povedenou sezonu, kterou korunovala třemi olympijskými medailemi. Po jejím konci si užívá zaslouženou pauzu, kterou vedle odpočinku...

28. dubna 2026  17:31

Širuček otočil a mladší parťáci navázali. Stolní tenisté na úvod MS porazili Bahrajn

Pavel Širuček na mistrovství republiky ve stolním tenisu se v Českých...

Čeští stolní tenisté vstoupili do mistrovství světa družstev v Londýně vítězstvím 3:0 nad Bahrajnem. Ve středu se utkají v dalším zápase ve skupině se Slovinskem. Ženy nastoupí v úterý večer proti...

28. dubna 2026  17:27

Nový člen týmu? Zlepšovač nálady, ale i budíček. Dostál o roli otce a kajakáře

Reprezentanti v rychlostní kanoistice Josef Dostál a Anežka Paloudová a jejich...

Na předsezonní tiskovou konferenci dorazili v náručí se synkem Jonatánem. Ten si pak hrál s mikrofonem, lezl po zemi a šplhal na stupínek, na němž byl postavený stůl. „Unavit se nedá. Unaví jen...

28. dubna 2026  16:16

United blízko Lize mistrů a Carrick sklízí chválu. Bude trenérem i v příští sezoně?

Trenér Manchesteru United Michael Carrick po utkání s Brentfordem.

V lednu převzal trápící se mužstvo, během 13 zápasů s ním devětkrát zvítězil a je na dobré cestě ho po dvouleté pauze vrátit do Ligy mistrů. Budoucnost Michaela Carricka na lavičce fotbalistů...

28. dubna 2026  15:18

Fialový Mercedes? Antonelli a Russell v Miami překvapí novými barvami

Piloti Mercedesu George Russell a Kimi Antonelli v Miami obléknou fialové...

Mercedes chystá na Velkou cenu Miami nezvyklou změnu. Jeho piloti George Russell a Kimi Antonelli by se během nadcházejícího víkendu měli představit v netradičních fialových kombinézách, které...

28. dubna 2026  14:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.