Česká rychlobruslařská legenda Martina Sáblíková oznámila před necelých rokem na Instagramu, že tvoří pár s reprezentační kolegyní Nikolou Zdráhalovou. „Je mojí velkou oporou, jsme šťastné a je nám spolu krásně už víc než 12 let,“ napsala ke společné fotografii.
Na olympiádě už Zdráhalová odstartovala – na trati 1 000 metrů obsadila desáté místo. Sáblíkovou ve čtvrtek čeká závod na 5 000 metrů, její nejsilnější disciplíně. Obě české reprezentantky spolu dlouhodobě trénují ve skupině kouče Petra Nováka.