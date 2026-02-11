Láska na olympiádě. Podívejte se, kteří sportovci v Itálii tvoří pár

Láska, rivalita i společné sny o medailích. Olympiáda v Miláně není jen o výkonech a rekordech, ale také o vztazích, které se píší přímo na sportovištích. Podívejte se, kteří sportovci přijeli na hry jako partneři, kdo spolu slaví úspěchy a kdo se naopak postaví proti sobě - na ledě i na sněhu.
Česká rychlobruslařská legenda Martina Sáblíková oznámila před necelých rokem na Instagramu, že tvoří pár s reprezentační kolegyní Nikolou Zdráhalovou. „Je mojí velkou oporou, jsme šťastné a je nám spolu krásně už víc než 12 let,“ napsala ke společné fotografii.

Na olympiádě už Zdráhalová odstartovala – na trati 1 000 metrů obsadila desáté místo. Sáblíkovou ve čtvrtek čeká závod na 5 000 metrů, její nejsilnější disciplíně. Obě české reprezentantky spolu dlouhodobě trénují ve skupině kouče Petra Nováka.

Martina Sáblíková a Nikola Zdráhalová před odletem na olympijské hry.



Měla jen setiny sekundy. Fotografka sérií snímků zachytila pád Vonnové

Série fotografií fotografky agentury AP pádu Lindsey Vonnové v olympijském...

Rychlý prst na spoušti ukázala fotografka agentury AP, která sérií snímků zachytila počátek nedělní sportovní tragédie Lindsey Vonnové. Agentura zveřejnila combo jejích fotografií, které zachycují...

Hrozivý pád a odlet vrtulníkem. Vonnová si při olympijském sjezdu zlomila nohu

Vrtulník transportuje zraněnou Lindsey Vonnovou ze sjezdovky v Cortině.

Pádem a vážným zraněním skončil pro americkou lyžařku Lindsey Vonnovou olympijský comeback. Ve sjezdu v Cortině d’ Ampezzo startovala navzdory čerstvému zranění kolene, ale po pár sekundách skončila...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 se naplno rozběhly. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

Snowboardistka Maděrová získala olympijské zlato, na trůnu střídá Ledeckou

Snowboardistka Zuzana Maděrová se svou zlatou olympijskou medailí.

Snowboardistka Zuzana Maděrová získala pro Česko první zlatou medaili ze zimních olympijských her v Miláně a Cortině. Na sjezdovce v Livignu vyhrála finále v paralelním obřím slalomu, když porazila...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Holínky brát nemusíte, říká z milánské haly český organizátor. Dělníci prý jeli nonstop

Premium
Pavel Kuba, český organizátor, který má během zimní olympiády v Miláně na...

Od našeho zpravodaje v Itálii Najdete ji na jihovýchodním okraji Milána, mezi dírami a dálnicí A51. Ohromná stavba se třemi šedými prstenci stojí uprostřed ničeho a připomíná, jak si Italové zase jednou před velkolepou sportovní...

11. února 2026

První trans sportovec na zimních hrách propadl, v opravě si vedl jen o málo lépe

Freestylový lyžař Elis Lundholm ve druhém kole kvalifikace jízdy v boulích....

Elis Lundholm, první trans sportovec v historii zimních olympijských her, ve své disciplíně pohořel. Freestylový lyžař v první kvalifikaci jízdy v mogulech (boulích) skončil mezi 29 účastnicemi úplně...

11. února 2026  9:51,  aktualizováno  11:54

Kanaďané opouštějí olympijskou vesnici. Luxusní hotel jim má pomoct ke zlatu

Sidney Crosby se usmívá s Markem Stonem na tréninku kanadských hokejistů.

S tou nabídkou přišla samotná NHL. Chcete opustit olympijskou vesnici a přestěhovat se do pětihvězdičkového hotelu? Američané odmítli, kanadští hokejisté však souhlasili. „Všichni zírají na Crosbyho...

11. února 2026  11:52

Super-G na ZOH ONLINE: Zabystřanovi jízda nesedla, je mimo první desítku

Sledujeme online
Jan Zabystřan v akci v super-G (11. února 2026)

V prosinci senzačně triumfoval na zastávce Světového poháru v italském středisku Val Gardena, nyní by na úspěšné představení rád navázal. Lyžař Jan Zabystřan jede na olympijských hrách v Itálii...

11. února 2026,  aktualizováno  11:42

Freestylista Novák čeká na svůj olympijský závod. Pochlubil se památeční kolekcí

Nicholas Novák na lednových závodech v Lake Placid. Na ZOH Milán-Cortina 2026...

Český reprezentant ve freestyle lyžování Nicholas Novák si na své olympijské závody ještě několik dní počká. Devětadvacetiletý sportovec se ale v olympijském areálu rozhodně nenudí. Svůj den...

11. února 2026  11:37

Biatlon na ZOH ONLINE: Vytrvalostní závod, představí se i čtveřice Češek

Tereza Voborníková na třetím úseku smíšené štafety.

Po úterním vytrvalostním závodě mužů se v Anterselvě ve stejné disciplíně představí i biatlonistky. Nejdelší trať na olympijských hrách absolvují i čtyři Češky Tereza Vinklárková, Tereza Voborníková,...

11. února 2026  11:30

5. den ZOH 2026 ONLINE: Zabystřan pojede super-G, představí se i biatlonistky

Sledujeme online
Jan Zabystřan v akci v super-G (11. února 2026)

Pátý den zimních olympijských her v Miláně a Cortině d’Ampezzo přináší další boje o medaile. Super-G pojede Jan Zabystřan, který v této disciplíně senzačně triumfoval v prosinci ve Světovém poháru....

11. února 2026  7:30,  aktualizováno  11:22

Fotbalové přestupy ONLINE: Tottenham odvolal trenéra, Sparta má dalšího Ekvádorce

Sledujeme online
Jhoanner Chávez, nová posila sparťanských fotbalistů, v barvách RC Lens.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

6. února 2026  16:19,  aktualizováno  11. 2. 11:15

Rozhodne psychika, shodují se v Bekse. Pardubičtí mají nakročeno do finále

Filip Kábrt z Ústí v zápase s Pardubicemi

Jejich náskok před semifinálovou odvetou čítá devět bodů a snad nikdo kromě soupeře z Ústí nad Labem nepochybuje o tom, že ve formě hrající pardubičtí basketbalisté ve středečním domácím utkání (od...

11. února 2026  10:26

Český homerun, moderní Slováci. Které hokejové dresy na OH se vám líbí nejvíc?

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Středeční odpoledne se v Miláně ponese ve znamení startu hokejového turnaje mužů. Události, která bude na olympijských hrách tradičně poutat velkou pozornost. Řeší se šance na medaile, sestavy, ale...

11. února 2026  10:16

Musíte vytrvat. Tužovi se píle vyplácí, trenér se bál, že medaile vyřadí servis

Jiří Tuž (4) v akci během semifinále sprintu klasicky mužů. (10. února 2026)

Od našeho zpravodaje v Itálii Byl prosinec a běžec na lyžích Jiří Tuž hovořil o svých cílech na nadcházející měsíce. Když došlo na téma italských her, tak se zamyslel: „Tuším, že půjde o olympiádu, na kterou se bude po letech...

11. února 2026  10:11

