Hvězda Barcelony před světovým šampionátem slíbila, že pokud Španělsko turnaj vyhraje, na tři týdny odloží holicí strojek. A protože se tak doopravdy stalo, Yamalovi nezbývá než svůj závazek splnit.
O svém plánu mluvil už 7. června během živého vysílání na svém YouTube kanálu. Na otázku, jakou šílenost by udělal v případě triumfu na mistrovství světa, odpověděl, že si nechá po dobu tří týdnů narůst vousy a knír. Zároveň slíbil, že fanouškům rozdá 100 sluchátek.
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Gavi dodržel slovo. Po triumfu Španělska na mistrovství světa si nechal obarvit vlasy
Teď už se jeho proměna začíná rýsovat. Yamal se objevil na sociálních sítích s prvními náznaky vousů a ukázal, že svůj slib bere vážně. Na výraznější změnu jeho vzhledu si ale fanoušci musí ještě počkat, tři týdny totiž nesmí vousy zastřihovat.
Yamal ovšem není jediným španělským reprezentantem, který si před Mundialem vymyslel bláznivou odměnu za případný titul. Jako první svůj slib splnil Marc Cucurella.
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Dodržel slib. Mistr světa Cucurella už má na paži vytetovanou podobiznu trenéra
Obránce slíbil, že si nechá vytetovat trenéra Luise de la Fuenteho, a tak skutečně učinil. Gavi následně překvapil fanoušky růžovými vlasy a Pedri se objevil s blond účesem.
Yamal tak zůstává posledním členem španělské „slibové série.“