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Yamal zahodil holicí strojek. Po triumfu na mistrovství světa začíná plnit svůj slib

Autor:
  15:30
Lamine Yamal ze Španělska si hýčká trofej pro mistry světa.

Lamine Yamal ze Španělska si hýčká trofej pro mistry světa. | foto: Reuters

Španěl Lamine Yamal slaví gól v utkání se Saúdskou Arábií.
Španělský útočník Lamine Yamal slaví gól proti Saúdské Arábii.
Lamine Yamal drží v náručí bratra Keyneho těsně po výhře ve finále.
Španělský útočník Lamine Yamal slaví gól proti Saúdské Arábii.
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Španělská reprezentace má po triumfu na mistrovství světa hned několik hráčů, kteří musí dostát svému slovu. Gavi, Pedri i Marc Cucurella už své předturnajové sliby splnili. Teď přišla řada na Lamina Yamala, který si kvůli titulu nechává narůst vousy a knír.

Hvězda Barcelony před světovým šampionátem slíbila, že pokud Španělsko turnaj vyhraje, na tři týdny odloží holicí strojek. A protože se tak doopravdy stalo, Yamalovi nezbývá než svůj závazek splnit.

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… ‍♂️

Lamine Yamal is growing out his beard and moustache after promising to do so if Spain won the World Cup.

Pedri — white hair ✅
Gavi — pink hair ✅
Cucurella — tattoo ✅
Lamine — beard ⏳

A promise is a promise

18. srpna 2026 v 15:56, příspěvek archivován: 19. srpna 2026 v 11:53
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O svém plánu mluvil už 7. června během živého vysílání na svém YouTube kanálu. Na otázku, jakou šílenost by udělal v případě triumfu na mistrovství světa, odpověděl, že si nechá po dobu tří týdnů narůst vousy a knír. Zároveň slíbil, že fanouškům rozdá 100 sluchátek.

Gavi dodržel slovo. Po triumfu Španělska na mistrovství světa si nechal obarvit vlasy

Teď už se jeho proměna začíná rýsovat. Yamal se objevil na sociálních sítích s prvními náznaky vousů a ukázal, že svůj slib bere vážně. Na výraznější změnu jeho vzhledu si ale fanoušci musí ještě počkat, tři týdny totiž nesmí vousy zastřihovat.

Yamal ovšem není jediným španělským reprezentantem, který si před Mundialem vymyslel bláznivou odměnu za případný titul. Jako první svůj slib splnil Marc Cucurella.

Dodržel slib. Mistr světa Cucurella už má na paži vytetovanou podobiznu trenéra

Obránce slíbil, že si nechá vytetovat trenéra Luise de la Fuenteho, a tak skutečně učinil. Gavi následně překvapil fanoušky růžovými vlasy a Pedri se objevil s blond účesem.

Yamal tak zůstává posledním členem španělské „slibové série.“

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Témata: vousy, Marc Cucurella

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