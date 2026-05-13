Yamal slavil titul s palestinskou vlajkou. Je to jeho rozhodnutí, reagoval Flick

  11:02
Barcelonská hvězda Lamine Yamal během bujarých oslav ligového titulu vzbudil možná ještě větší pozornost, než se čekalo. Osmnáctiletý fotbalista totiž při jízdě otevřeným autobusem ulicemi města převzal od fanoušků palestinskou vlajku, se kterou pak několik minut slavil před tisícovkami lidí.
Hráči fotbalové Barcelony slavili zisk ligového titulu tradiční jízdou otevřeným autobusem ulicemi katalánské metropole. Oslavy přilákaly podle médií stovky tisíc fanoušků. | foto: AP / Joan MonfortČTK

Hráči Barcelony slavili svůj 29. titul v La Lize den po vítězství 2:0 nad Realem Madrid v El Clásiku. Oslav v ulicích katalánské metropole se podle médií zúčastnilo kolem 750 tisíc fanoušků, a právě během nich vznikly záběry, které následně obletěly nejen sociální sítě.

Sám Yamal navíc fotografii s palestinskou vlajkou sdílel také na svém instagramovém účtu, který sleduje více než 40 milionů lidí.

Podle informací serveru The Athletic šlo ze strany mladého Španěla o spontánní gesto. Zdroje blízké hráči uvedly, že Yamal dlouhodobě izraelsko-palestinský konflikt sleduje a nikdy se nebál využít svůj vliv k prezentaci vlastních postojů. Veřejně se však k tématu dosud nevyjádřil.

Jeho gesto vyvolalo řadu reakcí. Palestinská mise při OSN fotografii sdílela na svých sociálních sítích a pozitivně se vyjádřil také katalánský politik Gabriel Rufián. Podle něj může mít podobné gesto od hráče s Yamalovým dosahem obrovský vliv.

Na situaci reagoval i trenér Barcelony Hans Flick. „Mluvil jsem s ním o tom. Pokud to chtěl udělat, je to jeho rozhodnutí. Je dospělý,“ řekl německý kouč na tiskové konferenci před dalším ligovým utkáním.

Zároveň ale zdůraznil, že podle něj by hlavní role fotbalistů měla zůstat především na hřišti. „Hrajeme fotbal proto, abychom lidem dělali radost. Když jsme viděli fanoušky v ulicích se slzami v očích, bylo jasné, co pro ně ten titul znamená,“ dodal Flick.

Yamal patří navzdory mladému věku k největším hvězdám současného španělského fotbalu. S reprezentací už oslavil triumf na mistrovství Evropy a očekává se, že bude jednou z hlavních tváří i na letošním světovém šampionátu.

317. derby mezi Slavií a Spartou nabídlo pořádně vyhrocený závěr a utkání ve vršovickém Edenu bylo krátce před koncem přerušeno poté, co část domácích fanoušků vtrhla na hřiště. Sobotní zápas přitom...

Slávističtí fotbalisté byli tři minuty od titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci. V závěru derby se Spartou vtrhli na hřiště, napadli brankáře Surovčíka, obránce Martince a útočníka...

Bývalá tenistka Andrea Sestini Hlaváčková pojala letošní Den matek trochu jinak než většina známých osobností. Zatímco sociální sítě zaplnily především rodinné fotografie a přání maminkám, stříbrná...

Po olympijských hrách se blíží další z velkých hokejových akcí v letošním roce – mistrovství světa. Jak moc se v dění na ledových plochách orientujete? Otestujte si náš kvíz, zda poznáte kluby a...

Místo mistrovských oslav ostuda a skandál. Takový, jaký fotbalová liga v Česku nepamatuje. Horda slávistických fanoušků vtrhla na trávník v Edenu těsně před koncem sobotního derby, které pomalu spělo...

Opora basketbalistek USK Praha Valériane Ayayiová už od příští sezony za tým českého mistra hrát nebude. Francouzská reprezentační kapitánka řekla sportovnímu listu L'Équipe, že po skončení sezony...

Zabezpečení na stadionu v Edenu při víkendovém nedohraném pražském derby podle brněnského šéfa ochranky selhalo, když Slavia nepovolala policii už při překonání bariéry. Masu připravených diváků za...

Unikátní série visí na vlásku. Házenkářky Mostu od roku 2013 nechyběly ve finále české části interligy, teď si účast musí vybojovat v zápase o všechno se Slavií. Stav semifinále je 1:1, rozhodne se...

Fotbalová Slavia řeší šokující události, které se staly v závěru sobotního derby, kdy fanoušci vtrhli na hřiště, napadli hostující hráče i sparťanský kotel a utkání pak muselo být předčasně ukončeno....

Na posledních dvou šampionátech si zahráli finále, v obou případech však skončili druzí. Na letošním mistrovství světa budou hrát v domácím prostředí. Dočkají se premiérového zlata? Program a...

Před zápasem dokráčel pod kotel a fanoušky hecoval. Pumpoval rukama, zakřičel si, zatleskal. Brian Priske, kouč fotbalové Sparty, věděl, že jde o hodně. Kdyby jeho tým doma porazil Plzeň, docvakl by...

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Sedmé zápasy = zkáza Válečníků. Potřetí za sebou došla série s basketbalisty Děčína v ligovém play off do bitvy o všechno a potřetí jim po ní končí sezona. Stejně jako loni je vyřadilo Brno, ale...

Když mají den, umí zatopit i elitním týmům. Na mistrovství světa ve Švýcarsku sice hokejisté Německa nepatří mezi medailové adepty, o čtvrtfinálovou účast však jistě zabojují. Jejich program,...

Netrvalo jim to ani moc dlouho. Vyslechli si obě strany a přibližně za devadesát minut, čili za dobu trvání fotbalového zápasu, vynesli verdikt. „Co se týče dokazování, byla to nejkomplexnější...

České basketbalistky Emma Čechová a Eliška Hamzová oslavily ve WNBA v dresu Minnesoty první výhru poté, co Lynx zvítězily ve Phoenixu 88:84. Čechová k tomu přispěla 11 body a přidala i šest doskoků,...

