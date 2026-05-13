Hráči Barcelony slavili svůj 29. titul v La Lize den po vítězství 2:0 nad Realem Madrid v El Clásiku. Oslav v ulicích katalánské metropole se podle médií zúčastnilo kolem 750 tisíc fanoušků, a právě během nich vznikly záběry, které následně obletěly nejen sociální sítě.
Sám Yamal navíc fotografii s palestinskou vlajkou sdílel také na svém instagramovém účtu, který sleduje více než 40 milionů lidí.
Podle informací serveru The Athletic šlo ze strany mladého Španěla o spontánní gesto. Zdroje blízké hráči uvedly, že Yamal dlouhodobě izraelsko-palestinský konflikt sleduje a nikdy se nebál využít svůj vliv k prezentaci vlastních postojů. Veřejně se však k tématu dosud nevyjádřil.
Jeho gesto vyvolalo řadu reakcí. Palestinská mise při OSN fotografii sdílela na svých sociálních sítích a pozitivně se vyjádřil také katalánský politik Gabriel Rufián. Podle něj může mít podobné gesto od hráče s Yamalovým dosahem obrovský vliv.
Na situaci reagoval i trenér Barcelony Hans Flick. „Mluvil jsem s ním o tom. Pokud to chtěl udělat, je to jeho rozhodnutí. Je dospělý,“ řekl německý kouč na tiskové konferenci před dalším ligovým utkáním.
Zároveň ale zdůraznil, že podle něj by hlavní role fotbalistů měla zůstat především na hřišti. „Hrajeme fotbal proto, abychom lidem dělali radost. Když jsme viděli fanoušky v ulicích se slzami v očích, bylo jasné, co pro ně ten titul znamená,“ dodal Flick.
Yamal patří navzdory mladému věku k největším hvězdám současného španělského fotbalu. S reprezentací už oslavil triumf na mistrovství Evropy a očekává se, že bude jednou z hlavních tváří i na letošním světovém šampionátu.