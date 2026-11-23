Že má ke šipkám blízko, se dobře ví. Dlouhodobě fandí především Karlu Sedláčkovi, v jehož dresu se o víkendu postavil před terč.
Na Grand Slam of Darts dorazil českého šipkaře podpořit už loni. Tehdy se společně radovali také z důležitého vítězství nad Darylem Gurneym a fotbalista mu předal speciální dres Wolverhamptonu s číslem 83 a přezdívkou Evil Charlie.
Letos se Sedláček na prestižním turnaji představil jako jediný český zástupce, na postup ze skupiny však nedosáhl. Nejprve těsně prohrál s Maikem Kuivenhovenem a následně nestačil na Nathana Aspinalla.
Grand Slam of Darts patří mezi nejvýznamnější turnaje šipkařského kalendáře. Letošní ročník se ve Wolverhamptonu konal od 14. do 22. listopadu a nabídl souboje 48 hráčů o celkovou odměnu milion liber. Vítězem se stal Gerwyn Price, který ve finále porazil Nizozemce Giana van Veena 16:11.