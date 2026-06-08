Šestadvacetiletá modelka patří mezi známé tváře organizace Oktagon MMA, kde už několik let působí jako cage girl. Fanoušci ji ale mohou znát i z prostředí soutěží krásy. V roce 2023 získala titul Miss International Czech Republic a stala se druhou vicemiss soutěže Miss Czech Republic.
Němečková se vedle modelingu věnuje i dalším aktivitám. V minulosti studovala logopedii a surdopedii na Masarykově univerzitě a je také několikanásobnou mistryní republiky v orientálních tancích.
S Ladislavem Krejčím tvoří pár více než dva roky. Vztah si oba pečlivě střeží a společných fotografií na sociálních sítích zveřejňují minimum. Poprvé se na veřejnosti objevili společně na galavečeru Fotbalista roku 2023. Od té doby se bok po boku ukázali jen na několika vybraných akcích.
Naposledy spolu dorazili letos v březnu na vyhlášení ankety Fotbalista roku 2025, kde Krejčí převzal ocenění pro nejlepšího českého fotbalistu.