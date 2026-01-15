Výběr zvířecích maskotů vznikl ve spolupráci Magistrátu hlavního města Prahy a Zoo Praha. Organizátoři se dlouhodobě snaží zapojovat do dění kolem Olympiády dětí a mládeže také školy, a právě jim proto svěřili výběr jednoho ze jmen.
„Podporujeme tím povědomí o celé akci a zároveň přirozeně motivujeme děti, aby přišly sportovce osobně podpořit,“ uvedl pražský primátor Bohuslav Svoboda pro web Českého olympijského výboru.
Do doprovodného programu se zapojilo dvacet základních a středních škol z Prahy a Středočeského kraje, které dohromady poslaly zhruba padesát námětů. Jméno Bublinka nakonec vzešlo z návrhu žákyně Káji ze Základní školy Jana Masaryka v Praze 2. Druhý lachtan ponese jméno Hugo.
Na výtvarné podobě maskotů se podíleli ilustrátor Petr Novák a scenárista Martin Šinkovský, kteří mají s tvorbou pro děti bohaté zkušenosti. Lachtan podle nich dobře vystihuje myšlenku celé akce. Není dokonale ladný ani bezchybný, ale miluje pohyb a radost ze sportu. A právě takový přístup má Olympiáda dětí a mládeže mladým sportovcům nabídnout.
Samotné hry se uskuteční od 21. do 25. června 2026 a účastníci se představí ve 23 sportech na 33 sportovištích po celé Praze. Fotbalisté se utkají na Strahově, atleti na Julisce, plavci v Podolí a vodní slalomáři na kanálu v Troji. Centrem dění se stane Výstaviště Praha, kde vyroste i Olympijský dům.
Olympiáda dětí a mládeže se koná ve dvouletých cyklech a pro řadu mladých sportovců představuje první skutečný kontakt s olympijskou atmosférou. Nechybí slavnostní zahájení, krajské barvy ani boj o medaile. Právě zahájení v pražském Edenu bude přístupné i veřejnosti, přičemž prodej vstupenek se spustí v den zakončení olympijských her v Miláně a Cortině.