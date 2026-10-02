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Mbappé kvůli zranění opustil reprezentaci, pak ale vyrazil do klubu. Fanoušci zuří

Autor:
  13:54
Kylian Mbappé

Kylian Mbappé | foto: Profimedia.cz

Kylian Mbappé skončil po svém gólu s bolestivou grimasou na trávníku.
Kylian Mbappé si v hloučku svých francouzských spoluhráčů ohmatává zraněné...
Lékař odvádí Kyliana Mbappého ze hřiště poté, co se při utkání s Tureckem...
Kylian Mbappé slaví v bolestech gól do sítě Turecka.
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Kylian Mbappé před několika dny předčasně opustil sraz francouzské reprezentace kvůli zranění. Místo odpočinku však vyrazil za noční zábavou, což mezi některými fanoušky vyvolalo rozruch.

Sedmadvacetiletý francouzský fotbalista se zranil během utkání Ligy národů proti Turecku. Vstřelil sice jediný gól zápasu, kvůli bolesti levého kolene musel ale záhy vystřídat. Lékaři mu následně diagnostikovali natažení zadní části kloubního pouzdra, které ho vyřadilo z dalšího reprezentačního programu.

Mbappé si však místo klidné rekonvalescence vyrazil do víru pařížského nočního života. Společně s herečkou Ester Expósitovou zamířil do jednoho z místních klubů.

„Na tom, že si hvězdný fotbalista vyrazí večer za zábavou, by nebylo nic špatného, kdyby zrovna nebyl zraněný,“ poznamenal španělský deník Mundo Deportivo.

Na sociálních sítích se ale okamžitě rozproudila debata.

„Okatě se vysmívá Zizouovi (Zinédine Zidane, trenér reprezentace Francie, pozn.red.) i nároďáku. Dělá si, co chce. Teď už vážně pochybuji i o tom, že je zraněný. Jako kapitán má jít příkladem. Je to katastrofa! Minimálně by už neměl nosit pásku,“ rozčiloval se jeden z uživatelů sítě X. „Projde mu všechno. Tvrdí, že je zraněný, opustí reprezentační sraz a pak si jde do klubu, jako by se nic nestalo,“ přidal se další.

Mbappé vytočil fanoušky. Chtějí ho pryč z Realu. Petice má miliony podpisů

Podobné pozdvižení přitom Mbappé nevyvolal poprvé. Už v květnu, v rozhodující fázi sezony, odjel na dovolenou k moři, přestože ho trápilo zranění stehenního svalu. Rozhořčení fanoušci Realu Madrid tehdy dokonce spustili internetovou petici požadující jeho odchod z klubu. Během několika dní nasbírala miliony podpisů.

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