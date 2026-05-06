Real prožívá sezonu, která má k ideálu daleko. V lednu se klub rozloučil s trenérem Xabim Alonsem jen po několika měsících jeho působení ve funkci. Ve španělské lize je druhý a na vedoucí Barcelonu ztrácí 11 bodů. Úhlavní rival navíc může v nedělním vzájemném zápase získat ligový titul.
A právě v téhle vypjaté chvíli vyrazil sedmadvacetiletý Mbappé k moři. Se svou novou partnerkou, herečkou Ester Expósitovou trávil čas na Sardinii. Útočník se přitom zotavoval ze zranění zadního stehenního svalu. Za běžných okolností by šlo o soukromou záležitost, jenže po nedávném konci v Lize mistrů a téměř ztracené ligové naději vzali fanoušci jeho výlet jako důkaz, že mu na klubu nezáleží tolik, jak by mělo.
Mbappého zástupci se kritiku snažili mírnit. V prohlášení jeho tým uvedl, že rekonvalescence probíhala „striktně pod vedení klubu“ a že interpretace fanoušků „neodpovídá realitě nasazení a práce, kterou Kylian denně pro tým odvádí.“
Jenže místo uklidnění přišla další vlna nevole. Web The Athletic informoval o Mbappého rozporuplném chování v týmu. Mimo jiné zmínil dubnový incident z tréninku, kdy se měl Mbappé rozčílit na člena přípravného týmu poté, co mu během modelového zápasu odpískal ofsajd. Událost měla zasáhnout i náladu v kabině.
Napětí mezi fanoušky přerostlo v otevřený protest. Po sociálních sítích se šíří petice s titulem „Mbappé Out“ požadující hráčův odchod z Realu. Ve středu v poledne měla přes 12 milionů podpisů. Paradoxní je, že Francouz je v této sezoně nejlepším střelcem La Ligy. Ani to však rozhořčeným příznivcům nestačí.
Vedení klubu zatím podle všeho disciplinární kroky nechystá. Trenér Álvaro Arbeloa na dotaz k cestě na Sardinii poznamenal, že to, co hráči dělají ve volném čase, není jeho věc.