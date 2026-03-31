Krátké video zveřejnila francouzská reprezentace na svých sociálních sítích. Mbappé je na něm zachycený v šatně, kde s míčem chvíli dribluje a pak ho obloučkem posílá do koše na prádlo.
Během necelých 24 hodin nasbíral záběr na sociální síti X miliony zhlédnutí. Sdílel ho i sám Mbappé a směrem k NBA připojil pobavený vzkaz: „10denní kontrakt?“
Odpověď slavné basketbalové ligy na sebe nenechala dlouho čekat. Video se objevilo také na jejích sociálních sítích s komentářem: „Dobrá technika.“
Mnozí fanoušci se shodli, že by sportovec Mbappého kvalit zvládl i basketbal. „Myslím, že by mu to šlo,“ stojí v jednom z komentářů. „Opravdu bych chtěl vidět, jak by si vedl,“ napsal další fanoušek.
Desetidenní kontrakty většinou v NBA podepisují týmy, které potřebují zalepit díru v sestavě. Volný hráč má pak během pár zápasů šanci ukázat, že má na dlouhodobý kontrakt.