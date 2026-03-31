Dostane smlouvu? Mbappé se blýskl trefou do koše. Dobrá technika, chválí ho z NBA

  13:00
Kylian Mbappé pobavil fanoušky povedenou trefou. Hvězdný francouzský útočník ji ale nepředvedl na trávníku, nýbrž v šatně po vítězném zápase s Kolumbií, kde si s fotbalovým míčem střihl improvizovaný basketbal. Zaujal dokonce v samotné NBA.
Kylian Mbappé | foto: AP

Krátké video zveřejnila francouzská reprezentace na svých sociálních sítích. Mbappé je na něm zachycený v šatně, kde s míčem chvíli dribluje a pak ho obloučkem posílá do koše na prádlo.

Během necelých 24 hodin nasbíral záběr na sociální síti X miliony zhlédnutí. Sdílel ho i sám Mbappé a směrem k NBA připojil pobavený vzkaz: „10denní kontrakt?“

Odpověď slavné basketbalové ligy na sebe nenechala dlouho čekat. Video se objevilo také na jejích sociálních sítích s komentářem: „Dobrá technika.“

Mnozí fanoušci se shodli, že by sportovec Mbappého kvalit zvládl i basketbal. „Myslím, že by mu to šlo,“ stojí v jednom z komentářů. „Opravdu bych chtěl vidět, jak by si vedl,“ napsal další fanoušek.

Vyrýsovaný Thierry Henry sklidil na sítích obdiv, boxerský kouč mu doporučuje ring

Desetidenní kontrakty většinou v NBA podepisují týmy, které potřebují zalepit díru v sestavě. Volný hráč má pak během pár zápasů šanci ukázat, že má na dlouhodobý kontrakt.

Ledecká zaujala novým vzhledem. Fanoušci ji přirovnali k Avril Lavigne

Ester Ledecká zaujala fanoušky nezvyklou barvou vlasů

Trojnásobná olympijská medailistka Ester Ledecká se na sociálních sítích pochlubila návštěvou divadla, fanoušky však více zaujal její vzhled. Neobvyklá barva vlasů podle nich české sportovní hvězdě...

Čechy z tribuny podporoval i prezident Pavel. Kdo další dorazil na zápas s Irskem?

Prezident Petr Pavel

Důležitý barážový zápas Čechů proti Irsku si v pražském Edenu nenechaly ujít tisíce fanoušků ani řada známých osobností. Národní tým z tribuny podpořil prezident Petr Pavel a nechyběly ani další...

Připomeňte si všechny vítěze ankety fotbalisty roku. Víte, co dnes dělají?

Zleva Tomáš Skuhravý, Tomáš Souček, Petr Čech, Antonín Panenka a Petr Kouba

Kdo vyhrál v Československu jako první, kdo premiérově obhájil, kdo dlouho držel rekord v počtu triumfů? Připomeňte si éry Josefa Masopusta, Antonína Panenky či Ladislava Vízka. V anketě Fotbalista...

Česko - Irsko 2:2, na penalty 4:3, naděje fotbalistů na MS žije, čeká je Dánsko

Čeští fotbalisté po semifinále baráže proti Irsku se radují s fanoušky. Zprava:...

Český fotbal zvýšil šanci, že se po dvaceti letech představí na mistrovství světa, reprezentanti v semifinále dodatečné kvalifikace porazili Irsko. Nervózní a dramatický souboj za stavu 2:2 dospěl do...

Po zranění září na obálce magazínu. Vonnová pózovala pro Vanity Fair

Lindsey Vonnová se jen pár týdnů po vážném zranění objevila na obálce magazínu...

Lindsey Vonnová se stále zotavuje po hrozivém pádu na olympijských hrách v Miláně a Cortině. Jen pár týdnů po nehodě se ale legendární americká lyžařka objevila na titulní straně magazínu Vanity...

Žádné povídačky, pojďme vyhrát! Dokoupil po návratu zářil: Pořád to ale není ideální

Plzeňský házenkář Jiří Dokoupil.

S novináři vtipkuje, že ho berou na rozhovor jen při zápasech proti Dukle či Zubří, tedy jeho bývalým klubům. Ve druhém čtvrtfinále extraligy házenkářů si ale Jiří Dokoupil, pivot Talent týmu...

31. března 2026  12:26

Jeřábek po vyřazení: Je to na prd. Trestat by se mělo po jednoznačných faulech

Plzeňský kapitán Jakub Jeřábek po prohře se Spartou v sedmém čtvrtfinále.

Sezona končí. Po závěrečné siréně zaplavilo v pondělí večer plzeňskou Logspeed Arenu velké zklamání. Škoda nevyužila proti Spartě vedení v sérii 3:1 na zápasy a ani na třetí pokus v sedmém duelu...

31. března 2026  12:09

Slezl z kola a dal gól Spartě. Kapitán řval, že jsem kapitalista, líčí první Dán v Česku

Premium
Dánský fotbalista Kasper Saaby v dresu tehdejšího prvoligového nováčka z...

Skoro mu ani nemusíte klást otázky, stačí jen poslouchat. Kasper Saaby, první dánský fotbalista v Česku, tasí jednu historku za druhou. Jak mu Bronislav Červenka, současný kouč Zlína, v...

31. března 2026

Nymburk? Ne, kat Ústí je jiný. Padají tam koše, které jinde ne, těší Pardubice

U míče ústecký Isaac Davidson, vpravo pardubický Ryan Moffatt

S kým ústečtí basketbalisté rupli šestkrát v řadě? A kdo je zostudil průměrem 101 bodů? Ne, Nymburk je špatná odpověď. Tou správnou jsou Pardubice. Poslední vzájemný zápas Slunetu vysvlékl donaha a...

31. března 2026  11:22

Šéf jihočeského fotbalu: Ať viníci navždy zmizí. Kauza je průřez společností

Tomáš Pintér, předseda Jihočeského krajského fotbalového svazu a starosta Plané...

Přesně týden se český fotbal vzpamatovává z odhalení velké korupční kauzy. Její vyšetřování a dopady budou trvat dlouho a pocítí to i v regionech, kterých se věc primárně netýká. „Z 360 tisíc členů...

31. března 2026

Musím se postavit vlastním chybám. Gudas čelil pomstě Toronta, v bitce se jen bránil

Radko Gudas z Anaheimu se bije s Maxem Domim z Toronta.

Od poloviny března se v NHL tento duel vyhlížel. Čekalo se, co přijde. A už po třech sekundách bylo jasno. Radko Gudas shodil rukavice v zápase mezi hokejisty Anaheimu a Toronta (4:5P), od Maxe...

31. března 2026  10:52

Uzdravený Sinjavskij chce přispět k záchraně Baníku: Nezažívám to poprvé

Obránce fotbalistů ostravského Baníku Vlasij Sinjavskij dobíhá k Tomáši...

Fotbalový obránce Vlasij Sinjavskij v zimě přestoupil do ostravského Baníku s velkým očekáváním. Na levém kraji obrany měl pořádně zvednout konkurenci. Jenže v lednu na závěr přípravy v Turecku si v...

31. března 2026  10:43

Korupční kauza ve fotbale: Jeden z obviněných podal stížnost proti vazbě

Policie přivezla ke zlínskému okresnímu soudu na vazební zasedání tři obviněné...

Jeden ze tří obviněných v kauze korupce ve fotbale, které minulý týden poslal zlínský okresní soud do vazby, proti rozhodnutí podal stížnost. Zabývat se jí bude krajský soud. ČTK to v úterý řekl...

31. března 2026  9:45

SGA dal víc šestek než Detroit a atakoval padesátku. LeBron přidal triple double

Shai Gilgeous-Alexander bráněný Ronaldem Hollandem.

Basketbalisté Oklahomy vyhráli pondělní šlágr NBA proti oslabeným hostům z Detroitu 114:110 po prodloužení a vybojovali 60. vítězství v sezoně. Hvězdný rozehrávač lídra zámořské ligy Shai...

31. března 2026  9:34

Češi, pozor na rodinné stříbro. Höjlund je v ráži, ukazuje pohodu získanou v Neapoli

Dánský útočník Rasmus Höjlund slaví se spoluhráči svůj gól proti Řecku.

Pokud se o některé rodině dá mluvit jako o fotbalové, pro tuhle to platí tuplovaně. Höjlundovi. Táta Anders nakoukl do první ligy v kodaňském klubu B93. Dvojčata Oscar s Emilem se postupně prosazují...

31. března 2026  9:29

Dvojnásobná radost u Kvitové. Tenisová hvězda přivedla na svět dvojčata

Petra Kvitová, 2024

Radostné období momentálně prožívá tenistka Petra Kvitová. Podle informací deníku Blesk se dvojnásobná wimbledonská šampionka stala trojnásobnou maminkou, když v jedné z pražských porodnic přivedla...

31. března 2026

