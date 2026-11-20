Prvních odlišností v Patrikově vývoji si manželé všimli, když mu bylo zhruba dva a půl roku. Tomáš Nosek však přiznává, že mu trvalo déle, než synovu diagnózu přijal. „Každý chce mít zdravé děti,“ předeslal v podcastu Branky, děti, rodiče na iSport.cz. Pomohly mu rozhovory s lidmi, kteří měli s autismem vlastní zkušenost.
Ještě takřka v pěti letech Patrik téměř nemluvil. Pak přišel obrovský posun. Dnes se už umí sám obléknout nebo si vyčistit si zuby. Právě takové pokroky, které jsou pro většinu z nás samozřejmostí, dělají rodičům chlapce s poruchou autistického spektra tu největší radost. Přejí si, aby postupně zvládal co nejvíc věcí a v životě byl samostatný.
Patrikovy pokroky Nosek připisuje terapiím, ale i vlivu mladšího syna Mattiase. Ten si je s bratrem velmi blízký a dokáže jej motivovat do různých činností. Oba chlapci podělili po otci sportovní nadání. Avšak zatímco Mattias již začíná hrát hokej, Patrika zaujalo zcela jiné zaměření. Baví ho čísla a skládání puzzle. I po roce si prý vybavil čísla autobusových linek, kterými rodina cestovala.
Noskovi však musí čelit i nepříjemným chvílím. Na dětském hřišti nebo v restauracích se občas setkávají s tím, že si okolí Patrikovo chování vykládá jako nevychovanost. „Vychovejte si to dítě,“ uvedl hokejista jako příklad poznámky, kterou slýchají. V takových okamžicích se Nosek soustředí hlavně na to, aby byl syn v bezpečí. Od ostatních by si ale přál víc pochopení a aby s poznámkami počkali, když nevědí, co se děje.
Když Tomáš Nosek v NHL odjížděl na několik dní k zápasům mimo město, o oba chlapce se starala jeho manželka. Útočník proto přemýšlel, že kariéru ukončí, aby se mohl Patrikovi naplno věnovat. „Měl jsem myšlenku, že skončím kvůli němu. Nebudu lhát,“ řekl. Jedním z důvodů, proč nakonec v zámoří pokračoval, bylo zdravotní pojištění, které rodině pomáhalo hradit potřebné terapie.
O synově diagnóze Nosek krátce promluvil už před sezonou v rozhovoru pro iSport.cz. K tomu, aby o rodinné zkušenosti mluvil podrobněji, ho povzbudily i reakce na tehdejší rozhovor. „I kdyby to měl být jenom jeden člověk, jeden táta, který si prostě to poslechne a bude se potom cítit líp, že v tom není sám, tak za to budu rád,“ vysvětlil.
V září se Nosek stal ambasadorem pardubického Rodinného integračního centra a zúčastnil se otevření jeho Domu v Lánech na Důlku. Centrum poskytuje sociální služby a terapie lidem s poruchou autistického spektra a podporuje jejich rodiny. Do osvěty se zapojuje také Noskův klub Dynamo Pardubice.
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