Do závěrečné fáze přípravy nastoupilo 27 z původních 28 hráčů. Chyběl pouze Stankoven, který podle vyjádření Slovenského svazu ledního hokeje porušil pravidla platná pro členy národních týmů. Vedení reprezentace přitom s jeho rodinou předem komunikovalo, když hráčův otec žádal o pozdější nástup kvůli školním povinnostem.
„Slovenský svaz ledního hokeje v rámci výchovy mladých hokejistů vždy dbá na vzdělání a podporuje hráče v plnění školních povinností. Realizační tým reprezentace do 18 let však přistupuje k domácímu mistrovství světa zodpovědně a v rámci zachování férových podmínek a rovných příležitostí pro všechny nominované nechtěl nikoho zvýhodňovat. V tomto duchu zaslal oficiální odpověď na žádost rodiče Mateje Stankovena s tím, že hráči během kempu vytvoří dostatečný prostor pro školní povinnosti. Přesto se v pondělí na sraz nedostavil,“ uvedl svaz na svých webových stránkách.
Lašák zkritizoval slovenský hokej: Čechům tiše závidím, my ani nepostavíme stadion
Na stejnou linii navázal i manažer reprezentace Branislav Varga. „Všichni hráči ze širšího výběru reprezentace do 18 let věděli o termínech souvisejících s domácím šampionátem tři čtvrtě roku dopředu. Všichni jsou školou povinní, což plně respektujeme a v oblasti vzdělávání je podporujeme.
Pokud si však 27 hráčů dokázalo nastavit své povinnosti tak, aby se v pondělí 30. března dostavili na sraz, není vůči nim fér, aby jeden dostal výjimku,“ uvedl.
Stankoven přitom patří mezi sledované talenty. Aktuálně působí v kanadské juniorské soutěži OHL, kde nastupuje za Brampton a patří k výrazným hráčům své kategorie. Absence na světovém šampionátu tak může ovlivnit i jeho pozici před nadcházejícím draftem NHL.
Rozhodnutí realizačního týmu vyvolalo ohlasy i mezi fanoušky. Na sociálních sítích se objevila řada kritických reakcí, které poukazují na tvrdý přístup svazu. „Tváříme se jako organizace NHL a talenty necháme doma…,“ napsal jeden z nich. Další přidal: „Tohle se může stát jen na Slovensku,“ nebo „Pak se diví, že jim utíkají reprezentovat Česko.“
Slovenskou osmnáctku čeká v nejbližších dnech závěrečný blok přípravy včetně dvou zápasů proti výběru Red Bull Salzburg. Samotný šampionát se odehraje od 22. dubna do 2. května v Bratislavě a Trenčíně.