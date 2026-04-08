„Velké díky porodnici Motol. Za péči, klid a lidský přístup celého týmu,“ napsala na svých sociálních sítích. Poděkování doplnila i fotografií, na níž odchází z porodnice společně s manželem Jiřím Vaňkem a odnáší si dcery domů.
Radostnou novinku o rozšíření rodiny přitom dvojnásobná wimbledonská šampionka oznámila už loni v říjnu. „Z našeho malého chlapečka se brzy stane velký bráška,“ napsala tehdy na Instagramu. Těsně před porodem se pochlubila také několika těhotenskými snímky.
Dvojčata Emma a Ella se narodila v pondělí 30. března krátce po 13. hodině. Už následující den Kvitová zveřejnila jejich první fotografii. S manželem, tenisovým trenérem Jiřím Vaňkem, vychovávají také syna Petra, který přišel na svět v červenci 2024.
Kvitová přivedla na svět dvojčata, tenisová hvězda se pochlubila první fotkou
Když tenistka oznámila narození dvojčat, okamžitě se pod příspěvkem začaly objevovat gratulace, nejen od fanoušků, ale i od osobností ze světa sportu a showbyznysu. Přidaly se také kolegyně z tenisových kurtů, mimo jiné Garbiñe Muguruzaová, Caroline Garciaová nebo Sloane Stephensová.