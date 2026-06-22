Kurty zmizely pod vodou. Akademii Plíškové smetla blesková povodeň

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  15:30
Karolína Plíšková ve čtvrtfinále turnaje v Madridu.

Karolína Plíšková ve čtvrtfinále turnaje v Madridu. | foto: AP

Karolína Plíšková otevřela ve své akademii v Říčanech kurty na padel.
Karolína Plíšková otevřela ve své akademii v Říčanech kurty na padel, zahrát si...
Karolína Plíšková hraje forhend ve čtvrtfinále turnaje v Madridu.
Karolína Plíšková smutní ve čtvrtfinále turnaje v Madridu.
32 fotografií
Nepříjemné následky víkendových přívalových dešťů nyní řeší tenistka Karolína Plíšková. Její tenisovou akademii v Říčanech během několika desítek minut zaplavila voda a bahno. Pod vodou skončily tenisové i padelové kurty, restaurace nebo tenisová hala.

Fotografie následků zveřejnila akademie na sociálních sítích. Snímky, které sdílela i bývalá světová jednička, ukazují kurty proměněné v bahnité jezero i rozsáhlé škody v celém areálu.

„To, co vidíte na fotografiích, není řeka ani rybník. Je to náš areál po včerejší přívalové povodni,“ uvedla akademie na Instagramu.

oazaricany

To, co vidíte na fotografiích, není řeka ani rybník. Je to náš areál po včerejší přívalové povodni.

Během několika desítek minut se Oázou Říčany prohnalo obrovské množství vody a bahna. Zaplavené kurty, padelové kurty, restaurace, tenisová hala i další části areálu. Pohled, který jsme si nikdy nepřáli zažít.

V těchto chvílích se ale ukázalo něco mnohem silnějšího.

Neuvěřitelná sounáležitost lidí kolem Oázy a Plíšková Tennis Academy. Zaměstnanci, trenéři, hráči, rodiče, klienti, přátelé i partneři. Mnozí z nich neváhali ani minutu, přijeli pomáhat, vzali lopaty, košťata, wapky a pustili se do práce.

Za každou pomoc, zprávu, telefonát i nabídnutou ruku jsme nesmírně vděční.

Čeká nás ještě spousta práce, ale díky vám všem víme, že to zvládneme. Uděláme maximum pro to, abychom náš krásný areál co nejdříve vrátili do stavu, na který jsme zvyklí.

Děkujeme, že jste v tom s námi.

21. června 2026 v 19:59, příspěvek archivován: 22. června 2026 v 12:34
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Areálem se během krátké doby prohnalo obrovské množství vody a bahna.

Provozovatelé vyzdvihli vlnu solidarity. „Neuvěřitelná sounáležitost lidí kolem Oázy a Plíšková Tennis Academy. Zaměstnanci, trenéři, hráči, rodiče, klienti, přátelé i partneři. Mnozí z nich neváhali ani minutu, přijeli pomáhat, vzali lopaty, košťata i tlakové čističe a pustili se do práce,“ poděkovala akademie všem, kteří se zapojili do úklidu.

Konec kariéry visel na vlásku, připouští Plíšková. Motivaci měla i díky sestře

Pod příspěvkem se objevily stovky povzbudivých reakcí. Lítost nad vzniklou situací vyjadřovali návštěvníci sportovního areálu, fanoušci tenistky i známé osobnosti. Podporu vyjádřila například zpěvačka Monika Absolonová.

hynek.jiri
20. června 2026 v 19:34, příspěvek archivován: 22. června 2026 v 12:37
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Za projektem Plíšková Tennis Academy stojí sestry Karolína a Kristýna Plíškovy. Akademie dnes působí ve dvou areálech, jeden se nachází nedaleko centra Prahy, druhý právě v Říčanech. Tam nyní provozovatelé odstraňují následky povodně a věří, že se provoz podaří co nejdříve vrátit do normálu.

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MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu
Compagnucci vs. MrvaTenis - - 22. 6. 2026:Compagnucci vs. Mrva //www.idnes.cz/sport
Živě6:6
  • 2.30
  • -
  • 1.61
Tobón vs. KrumichTenis - - 22. 6. 2026:Tobón vs. Krumich //www.idnes.cz/sport
22. 6. 17:00
  • 2.53
  • -
  • 1.45
Gentzsch vs. KolářTenis - - 22. 6. 2026:Gentzsch vs. Kolář //www.idnes.cz/sport
22. 6. 17:50
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Argentina vs. RakouskoFotbal - Skupina J - 22. 6. 2026:Argentina vs. Rakousko //www.idnes.cz/sport
22. 6. 19:00
  • 1.45
  • 4.53
  • 8.27
Francie vs. IrákFotbal - Skupina I - 22. 6. 2026:Francie vs. Irák //www.idnes.cz/sport
22. 6. 23:00
  • 1.08
  • 12.50
  • 28.60
Norsko vs. SenegalFotbal - Skupina I - 23. 6. 2026:Norsko vs. Senegal //www.idnes.cz/sport
23. 6. 02:00
  • 2.25
  • 3.50
  • 3.36
Program a výsledky
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