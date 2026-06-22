Fotografie následků zveřejnila akademie na sociálních sítích. Snímky, které sdílela i bývalá světová jednička, ukazují kurty proměněné v bahnité jezero i rozsáhlé škody v celém areálu.
„To, co vidíte na fotografiích, není řeka ani rybník. Je to náš areál po včerejší přívalové povodni,“ uvedla akademie na Instagramu.
Areálem se během krátké doby prohnalo obrovské množství vody a bahna.
Provozovatelé vyzdvihli vlnu solidarity. „Neuvěřitelná sounáležitost lidí kolem Oázy a Plíšková Tennis Academy. Zaměstnanci, trenéři, hráči, rodiče, klienti, přátelé i partneři. Mnozí z nich neváhali ani minutu, přijeli pomáhat, vzali lopaty, košťata i tlakové čističe a pustili se do práce,“ poděkovala akademie všem, kteří se zapojili do úklidu.
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Pod příspěvkem se objevily stovky povzbudivých reakcí. Lítost nad vzniklou situací vyjadřovali návštěvníci sportovního areálu, fanoušci tenistky i známé osobnosti. Podporu vyjádřila například zpěvačka Monika Absolonová.
Za projektem Plíšková Tennis Academy stojí sestry Karolína a Kristýna Plíškovy. Akademie dnes působí ve dvou areálech, jeden se nachází nedaleko centra Prahy, druhý právě v Říčanech. Tam nyní provozovatelé odstraňují následky povodně a věří, že se provoz podaří co nejdříve vrátit do normálu.