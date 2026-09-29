Po nehodě byl Cuéllar převezen do nemocnice.
„Iván ‚Pichu‘ Cuéllar utrpěl vážné zranění hlavy poté, co se v jídelně Ciutat Esportiva zřítila velká konstrukce, která byla součástí výzdoby. Hráč byl převezen do nemocnice, kde podstoupí léčbu, a následujících 24 hodin zůstane na pozorování,“ cituje Reuters prohlášení klubu.
🚨 Mallorca keeper Cuéllar taken to hospital after an incident at the training ground.— MatchDay Central (@MatchDCentral) September 28, 2026
A structure collapsed on him and he suffered a head injury. He will be kept under observation for 24 hours.
Wishing him a speedy recovery!
[@diarioas] pic.twitter.com/qRpxOSoF0O
Dvaačtyřicetiletý Cuéllar v současnosti zastává především roli náhradníka. Rodák ze španělské Méridy během kariéry působil například v Atlétiku Madrid nebo Sportingu Gijón. Barvy Mallorky hájí od roku 2023, přičemž v ligovém utkání se naposledy představil v roce 2024.
Reuters však upozorňuje, že Cuéllarovo zranění komplikuje druholigové Mallorce situaci mezi tyčemi. Lucas Bergström si momentálně plní reprezentační povinnosti s Finskem, a trenérovi tak zůstává k dispozici pouze jediný brankář Arnau Tenas.
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