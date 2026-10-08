Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Kuriózní zákaz v Německu. Fanoušci Bochumi nemohou skákat na tribuně

Autor:
  16:30

Fotogalerie4

Fanoušci německé Bochumi. | foto: Profimedia.cz

Fanoušci VfL Bochum musí při domácích zápasech krotit jednu ze svých tradičních oslav. Klub jim zakázal skákání na východní tribuně, protože synchronizovaný pohyb stovek lidí vytváří takzvaný „trampolínový efekt“ a některým divákům může způsobovat nevolnost.

Na první pohled to může působit jako poněkud bizarní nařízení. Problém ale nevznikl kvůli samotným fanouškům, nýbrž při technické kontrole stadionu. Inženýři v rámci příprav modernizace Ruhrstadionu zkoumali, jak se konstrukce východní tribuny chová při různých pohybech.

Nosnost tribuny je podle posudku v pořádku, při společném a rytmickém skákání se ale konstrukce výrazně rozkmitá a u lidí, kteří na podobné pohyby nejsou zvyklí, může vyvolat nepříjemné pocity.

Bochum uvádí, že běžný spontánní jásot po gólu zakázán není. Omezení míří na choreografované, synchronizované a rytmické skákání většího množství fanoušků.

Klub zároveň upozorňuje, že případné porušování pravidel může mít vážné následky. Alternativou k zákazu totiž bylo uzavření celé části tribuny.

Bochum se tak snaží najít kompromis, který umožní fanouškům dál využívat celou kapacitu sektoru pro stojící diváky. „VfL tato nezbytná opatření mrzí, ale zároveň cítí úlevu, že východní tribuna může být využívána na plnou kapacitu, pokud bude dodržován zákaz poskakování,“ uvedl klub.

Dobrou zprávou pro příznivce je, že by nemělo jít o trvalou změnu. Rekonstrukce východní tribuny je už součástí plánované modernizace, takže po dokončení prací by mělo omezení zmizet. Klub počítá s rokem 2028.

Vstoupit do diskuse
Témata: Bochum, VfL Bochum

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Rehberg vs. BartoňTenis - Osmifinále - 8. 10. 2026:Rehberg vs. Bartoň //www.idnes.cz/sport
Živě1:6, 7:6, 2:2
  • 1.77
  • -
  • 2.05
Mladá Boleslav vs. VítkoviceFlorbal - 4. kolo - 8. 10. 2026:Mladá Boleslav vs. Vítkovice //www.idnes.cz/sport
Živě2:2
  • 1.06
  • 11.00
  • 20.00
Plzeň vs. Č. BudějoviceHokej - 9. kolo - 8. 10. 2026:Plzeň vs. Č. Budějovice //www.idnes.cz/sport
8. 10. 17:30
  • 1.76
  • 4.35
  • 3.80
Chomutov vs. TáborHokej - 10. kolo - 8. 10. 2026:Chomutov vs. Tábor //www.idnes.cz/sport
8. 10. 17:30
  • 2.30
  • 4.10
  • 2.51
Sparta vs. KometaHokej - 9. kolo - 8. 10. 2026:Sparta vs. Kometa //www.idnes.cz/sport
8. 10. 18:30
  • 1.75
  • 4.55
  • 3.95
Carolina vs. VancouverHokej - - 9. 10. 2026:Carolina vs. Vancouver //www.idnes.cz/sport
9. 10. 01:00
  • 1.52
  • 4.91
  • 5.47
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Španělsko - Česko 3:1, fotbalisté sahali po remíze, mistři světa v závěru znejistěli

Čeští fotbalisté děkují fanouškům po prohře se Španělskem.

Třetí zápas, třetí porážka. Čeští fotbalisté pod novým trenérem Santim Deniou ještě nic neuhráli. Ale podobně jako v předchozích duelech proti Chorvatům a Angličanům v Lize národů úplně nepropadli. V...

Anglie - Česko 3:0, bezradnost fotbalistů, načal je vlastní gól, dvakrát se trefil Kane

liga mistrů hokej

Žádná střela na bránu, žádná šance, tři inkasované góly a čtvrtá porážka za sebou. Čeští fotbalisté ani v Anglii nepřekvapili a na rozdíl od víkendového utkání ve Španělsku jim není ani za co...

Jste rasisti! To vy pácháte genocidu! Irové po dotazech Izraelců ukončili tiskovku

Trenér irského národního týmu Heimir Hallgrímsson před utkáním s Izraelem.

Spor se táhne už od rozlosování skupin fotbalové Ligy národů. Irsko proti Izraeli? Politická rozbuška. I proto UEFA rozhodla, že se obě vzájemná utkání odehrají na neutrálním hřišti. Jenže k rozepřím...

Třinec deklasoval Olomouc a stanovil nový rekord, Pardubice porazily Spartu

Andrej Nestrašil z Třince a olomoucký Petr Gewiese (vpravo) v souboji před...

Když překonat rekord, tak pořádně. Hokejisté Třince v nedělním 8. kole extraligy vyhráli za tři body už poosmé v řadě, čímž stanovili nové historické maximum. Olomouc na jejím ledě deklasovali 9:0....

Skvělá Bartůňková vyřadila Sabalenkovou! Postup slaví Muchová, Nosková i Lehečka

Nikola Bartůňková se raduje v zápase proti Aryně Sabalenkové.

Dvacetiletá česká tenistka Nikola Bartůňková ve třetím kole turnaje v Pekingu vyřadila Arynu Sabalenkovou z Běloruska. Světovou dvojku a čtyřnásobnou grandslamovou šampionku porazila 6:4 a 6:3....

Bartůňková porazila Muchovou, v Pekingu je v semifinále. Svrčina vyzrál na Norrieho

Nikola Bartůňková se raduje ve čtvrtfinále turnaje WTA v Pekingu.

Nikola Bartůňková porazila v Pekingu v českém derby Karolínu Muchovou jasně 6:3, 6:0 a postoupila poprvé do semifinále turnaje WTA 1000. Dvacetiletá tenistka deklasovala letošní wimbledonskou...

8. října 2026  11:08,  aktualizováno  17:05

Kuriózní zákaz v Německu. Fanoušci Bochumi nemohou skákat na tribuně

Fanoušci německé Bochumi.

Fanoušci VfL Bochum musí při domácích zápasech krotit jednu ze svých tradičních oslav. Klub jim zakázal skákání na východní tribuně, protože synchronizovaný pohyb stovek lidí vytváří takzvaný...

8. října 2026  16:30

Jdeme správným směrem, řekl Trunda o reprezentaci. Věří v lepší výsledky

Šéf českého fotbalu David Trunda na tiskové konferenci po mimořádném zasedání...

Přestože čeští fotbaloví reprezentanti úvodní čtyři zápasy elitní skupiny Ligy národů prohráli, předseda asociace David Trunda hodnotí první sraz pod novým trenérem Santim Deniou vesměs pozitivně....

8. října 2026  15:44

Medveděv se šel omluvit zraněnému fanouškovi do nemocnice, přinesl i dárek

Daniil Medveděv opouští kurt po diskvalifikaci v semifinále turnaje v Pekingu.

Ruský tenista Daniil Medveděv splnil svůj slib po nešťastném incidentu na turnaji v Pekingu. Poté, co míčkem zasáhl diváka do obličeje a byl diskvalifikován, se za zraněným fanouškem osobně vydal do...

8. října 2026  14:17

Přichází United o talent? Mladík chtěl v 15 hrát Ligu mistrů, naštval se a řeší odchod

JJ Gabriel v dresu Manchesteru United v zápase Youth League.

Je takřka jisté, že se o něm v příštích letech bude psát. Buď jako o velkém talentu, kterého si fotbalový Manchester United nechal utéct, nebo o klukovi, jenž si v šestnácti letech pokazil kariéru....

8. října 2026  13:31

Macková zazářila v Soulu, po prvním kole vede turnaj evropského golfového okruhu

Patricie Macková

Česká golfistka Patricie Macková vede po prvním kole turnaj evropského okruhu LET Korea Championship. V Soulu zahrála sedm ran pod normu hřiště, na nejbližší soupeřky má náskok dvou úderů.

8. října 2026  13:16

Klammert na svém posledním MS prohrál už v úvodním kole s francouzským judistou

Judista David Klammert v souboji s Gokim Tadžimou na pařížském grand slamu

David Klammert se na mistrovství světa rozloučil s judistickou kariérou porážkou v prvním kole od Francouze Maxima-Gaëla Ngayapa Hamboua, bronzového olympijského medailisty z Paříže 2024.

8. října 2026  11:13,  aktualizováno  13:01

Kanár proti Muchové, první semifinále na Masters. Splněný sen, žasla Bartůňková

Nikola Bartůňková slaví vítězství ve čtvrtfinále turnaje WTA v Pekingu.

I diváci na stadionu museli mít chvílemi potíž poznat, kdo je vlastně kdo. Los tenisového turnaje v Pekingu kategorie Masters proti sobě ve čtvrtfinále postavil dvě Češky - Karolínu Muchovou a Nikolu...

8. října 2026  12:20

Trpišovský z Temu. Dvojníka slávistického kouče si splete i vlastní maminka

Premium
Aktuálně Malý působí v řadě funkcí, zejména vede okresní fotbalový svaz na...

Zastavují ho fanoušci v Českých Budějovicích, Barceloně i na reprezentačních výjezdech, a fotky svého syna z internetu si plete i jeho vlastní maminka. Podobu s trenérem Slavie Jindřichem Trpišovským...

8. října 2026

OKTAGON 95 Karlovy Vary: Karta, program, výsledky, kurzy, kde sledovat

Patrik Kincl obhájil pás šampiona střední váhy Oktagonu.

MMA organizace OKTAGON je tady s dalším, v pořadí už 95. turnajem. V sobotu 17. října 2026 jej hostí karlovarská Mattoni Arena, sledujte všechny zápasy v přímém přenosu.

8. října 2026  11:26

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Jihlavští fotbalisté hlásí návrat marodů. Jsme silnější než před pauzou, věří trenér

Marek Nikl diriguje jihlavské fotbalisty.

Nucené volno je u konce, Vysočina jde opět do akce! Druholigovým jihlavským fotbalistům pomalu končí třítýdenní zápasové volno zaviněné dlouhou reprezentační pauzou. Svěřenci trenéra Marka Nikla...

8. října 2026  11:19

Čtyři dny, 420 kilometrů. Bottas dorazil na kole do Singapuru, v cíli dostal ocenění

Pilot formule 1 Valtteri Bottas jel ze Sepangu na do dějiště Velké ceny...

Pilot formule 1 Valtteri Bottas vyměnil závodní monopost za jízdní kolo a vydal se na dobrodružnou výpravu. Během čtyř dnů urazil téměř 420 kilometrů z malajsijského Sepangu do Singapuru, kde ho o...

8. října 2026  11:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.