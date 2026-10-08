Na první pohled to může působit jako poněkud bizarní nařízení. Problém ale nevznikl kvůli samotným fanouškům, nýbrž při technické kontrole stadionu. Inženýři v rámci příprav modernizace Ruhrstadionu zkoumali, jak se konstrukce východní tribuny chová při různých pohybech.
Nosnost tribuny je podle posudku v pořádku, při společném a rytmickém skákání se ale konstrukce výrazně rozkmitá a u lidí, kteří na podobné pohyby nejsou zvyklí, může vyvolat nepříjemné pocity.
Bochum uvádí, že běžný spontánní jásot po gólu zakázán není. Omezení míří na choreografované, synchronizované a rytmické skákání většího množství fanoušků.
Klub zároveň upozorňuje, že případné porušování pravidel může mít vážné následky. Alternativou k zákazu totiž bylo uzavření celé části tribuny.
Bochum se tak snaží najít kompromis, který umožní fanouškům dál využívat celou kapacitu sektoru pro stojící diváky. „VfL tato nezbytná opatření mrzí, ale zároveň cítí úlevu, že východní tribuna může být využívána na plnou kapacitu, pokud bude dodržován zákaz poskakování,“ uvedl klub.
Dobrou zprávou pro příznivce je, že by nemělo jít o trvalou změnu. Rekonstrukce východní tribuny je už součástí plánované modernizace, takže po dokončení prací by mělo omezení zmizet. Klub počítá s rokem 2028.