Neobvyklá scéna se odehrála už v úvodní třetině. Obránce Petrohradu Markus Phillips si počkal na protihráče Vitalije Pinčuka a tvrdým hitem poslal útočníka Minsku za mantinel.
Pinčuk při pádu na střídačku Petrohradu srazil náhradního brankáře Jegora Zavrjagina, který v tu chvíli stál u lavičky. Oba skončili na zemi, zatímco rozhodčí situaci okamžitě přerušili.
Naštěstí se celý incident obešel bez zranění. Zavrjagin se po chvíli zvedl a podle informací ruských médií neutrpěl žádné zdravotní potíže. Pinčuk se rychle vrátil na led a pokračoval v utkání.
Záběry z kuriózní kolize se okamžitě začaly šířit na sociálních sítích, kde nasbíraly statisíce zhlédnutí a pobavené reakce fanoušků. Samotný zápas měl přitom poměrně jednoznačný průběh – Petrohrad si vybudoval náskok už v první třetině, dalšími góly ho postupně navýšil a duel bez větších komplikací dovedl k vítězství.