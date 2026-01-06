Bývalý národní šampion v kulturistice byl o Vánocích převezen do nemocnice s prudkými bolestmi stehna. Lékaři v brazilském městě Ponta Pora mu diagnostikovali nekrotizující fasciitidu – vzácnou, ale velmi agresivní infekci známou jako „maso požírající bakterie“, která rychle ničí kůži a měkké tkáně.
Nunes okamžitě podstoupil akutní operaci, jeho zdravotní stav se však i přes intenzivní péči rychle zhoršoval. V pátek mladý sportovec zemřel.
Otec zesnulého, městský zastupitel Marcelino Nunes, se domnívá, že smrtelnou infekci mohlo vyvolat užívání nelegálních látek podporujících růst svalové hmoty. „Honba za ideálním tělem vedla k předčasné smrti mého syna Kevina,“ uvedl. „Přeji si, aby byl jeho případ varováním pro všechny, kteří uvažují o nebezpečných metodách ke zlepšení výkonu či vzhledu.“
Osmadvacetiletý Nunes patřil k výrazným osobnostem brazilské kulturistické scény, během kariéry získal několik státních titulů. Zanechal po sobě dvě malé dcery – dvojčata.
Tragédie přichází krátce poté, co ve věku 30 let náhle zemřel také čínský kulturista Wang Kun, osminásobný vítěz národního šampionátu CBBA a profesionál federace IFBB Pro League. Podle vyjádření čínského svazu se jeho úmrtí „pravděpodobně pojí se srdečními problémy“.