Evropské fotbalové velkokluby lákají na vánoční svetry. Fanoušci si mohou vybrat z luxusních modelů, ale i překvapivě dostupných variant s hravými zimními designy. Podívejte se, kolik stojí sváteční oblečení Bayernu, Liverpoolu, Barcelony, PSG i dalších týmů. Některé cenovky vás možná překvapí.
Autor: PSG
Fanoušci Realu Madrid si mohou pořídit vánoční svetr za 60 eur (přibližně 1 520 Kč)
Autor: Real Madrid
FC Barcelona nabízí vánoční svetr za 39,99 eura (přibližně 1 010 Kč)
Autor: FC Barcelona
Arsenal má v nabídce vánoční svetr za 50 eur (asi 1 270 Kč)
Autor: Arsenal FC
AC Milán prodává vánoční svetr za 52 eur (přibližně 1 320 Kč)
Autor: AC Milán
Olympique Lyon nabízí vánoční svetr za 39,99 eura (zhruba 1 010 Kč)
Autor: Olympique Lyon
Chelsea má v nabídce i vánoční pyžamo za 40 liber (přibližně 1 160 Kč)
Autor: Chelsea FC
RB Lipsko prodává vánoční svetr za 54,95 eura (zhruba 1 390 Kč)
Autor: RB Lipsko
Tottenham nabízí vánoční svetr už za 749 korun.
Autor: Tottenham Hotspur FC
Liverpool má ve své vánoční kolekci svetr za 38 liber (asi 1 100 Kč)
Autor: Liverpool FC
Borussia Dortmund nabízí vánoční svetr za 50 eur (přibližně 1 270 Kč)
Autor: Borussia Dortmund
Manchester City prodává vánoční svetr za 32 liber (zhruba 930 Kč)
Autor: Manchester City
Bayern Mnichov má v nabídce vánoční svetr za 55 eur (asi 1 400 Kč)
Autor: Byern Munich
PSV Eindhoven nabízí vánoční svetr za 39,99 eura (přibližně 1 010 Kč)
Autor: PSV
Manchester United prodává vánoční svetr za 1 050 Kč
Autor: Manchester United
West Ham nabízí vánoční svetr za 24,5 libry (zhruba 710 Kč)
Autor: WestHam