Který fotbalový klub má nejhezčí vánoční svetr? Podívejte se na jejich výtvory

David Chuchma
  9:30
Evropské fotbalové velkokluby lákají na vánoční svetry. Fanoušci si mohou vybrat z tradičnějších modelů, ale i překvapivě dostupných variant s hravými zimními designy. Podívejte se, kolik stojí sváteční oblečení Bayernu, Liverpoolu, Barcelony, PSG i dalších týmů. Některé cenovky vás možná překvapí.
Evropské fotbalové velkokluby se před Vánocemi předhánějí v tom, kdo nabídne... Evropské fotbalové velkokluby se před Vánocemi předhánějí v tom, kdo nabídne... Evropské fotbalové velkokluby se před Vánocemi předhánějí v tom, kdo nabídne... Evropské fotbalové velkokluby se před Vánocemi předhánějí v tom, kdo nabídne... Evropské fotbalové velkokluby se před Vánocemi předhánějí v tom, kdo nabídne... Evropské fotbalové velkokluby se před Vánocemi předhánějí v tom, kdo nabídne... Evropské fotbalové velkokluby se před Vánocemi předhánějí v tom, kdo nabídne... Evropské fotbalové velkokluby se před Vánocemi předhánějí v tom, kdo nabídne... Evropské fotbalové velkokluby se před Vánocemi předhánějí v tom, kdo nabídne... Evropské fotbalové velkokluby se před Vánocemi předhánějí v tom, kdo nabídne... Evropské fotbalové velkokluby se před Vánocemi předhánějí v tom, kdo nabídne... Evropské fotbalové velkokluby se před Vánocemi předhánějí v tom, kdo nabídne...

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)
Témata: Advent a Vánoce
title=Tipsport - partner programu
Pisa vs. ParmaFotbal - 14. kolo - 8. 12. 2025:Pisa vs. Parma //www.idnes.cz/sport
8. 12. 15:00
  • 2.55
  • 2.98
  • 3.34
Jihlava vs. PřerovHokej - 25. kolo - 8. 12. 2025:Jihlava vs. Přerov //www.idnes.cz/sport
8. 12. 17:30
  • 1.77
  • 4.30
  • 3.58
Udinese vs. JanovFotbal - 14. kolo - 8. 12. 2025:Udinese vs. Janov //www.idnes.cz/sport
8. 12. 18:00
  • 2.52
  • 2.93
  • 3.26
Turín vs. AC MilánFotbal - 14. kolo - 8. 12. 2025:Turín vs. AC Milán //www.idnes.cz/sport
8. 12. 20:45
  • 4.97
  • 3.63
  • 1.76
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Nejen pro znalce tenisu. Poznáte české i světové hvězdy?

Kateřina Siniaková se raduje z postupu do druhého kola Wimbledonu.

Tenisová sezona 2025 je u konce, a i když Češi během ní nedosáhli na tolik výrazných grandslamových úspěchů jako v minulých letech, byli opět vidět. Poznáte přední tuzemské i světové hráče a hráčky...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

OBRAZEM: Novinky i klasiky. Podívejte se na hokejové dresy pro olympiádu v Miláně

Dres kanadské hokejové reprezentace pro olympijské hry 2026.

Bílá, červená, modrá. Tradiční barvy, které hokejová reprezentace obleče i na nadcházejících olympijských hrách. Češi představili nové dresy pro vrcholnou akci příštího roku už s předstihem, stejně...

Sparta - Pardubice 2:4, hosté vedli o tři góly, domácí snižovali až v nastavení

Hráči Pardubic se radují po gólu Daniela Smékala v zápase proti domácí Spartě.

Největší překvapení podzimu ve fotbalové lize: Pardubice si povodily Spartu na jejím stadionu na Letné, když vyhrály 4:2. Přitom před zápasem byly na předposlední příčce tabulky, nevyhrály čtyři...

Tragická nehoda amatérského vzpěrače. Muže zabil pád těžké činky

Fatální nehoda v posilovně. Těžká činka v Brazílii stála muže život

Amatérský vzpěrač Ronald Montenegro zemřel v pětapadesáti letech při nešťastné nehodě během tréninku v posilovně v brazilském města Olinda. Bezpečnostní kamera zachytila chvíli, kdy mu při cviku na...

Nečas s Gudasem přidali další asistence, nastoupili Dobeš s Rittichem

Aktualizujeme
Coloradští hokejisté se spolu s asistujícím Martinem Nečasem (vpravo) radují z...

Po sobotních třech přihrávkách se hokejový útočník Martin Nečas bodově prosadil i v druhý víkendový den. Tentokrát zapsal jednu asistenci a jeho Colorado opět potvrdilo pozici suverénního lídra NHL...

7. prosince 2025  21:37,  aktualizováno  8. 12. 7:40

Zábranský bodově září: Poslouchám rady, kam střílet. A vysněný tým? Určitě Kometa

Libor Zábranský slaví gól do sítě Sparty.

Neúnavně brání, přesně střílí, tvoří o sto šest. Pětadvacetiletý obránce Komety Brno Libor Zábranský mladší dokázal v letošní sezoně hokejové extraligy nasbírat už 21 kanadských bodů. „Důležité jsou...

8. prosince 2025  7:40

Šťastná Charvátová: Šestá? Pro mě úplná senzace. Ono to jde i vpřed, nejen vzad

Lucie Charvátová po dokončení stíhacího závodu v Östersundu.

Její smích a dobrá nálada byly opět tak nakažlivé. Lucie Charvátová zvládla nad očekávání skvěle i stíhací závod biatlonistek v Östersundu, skolila 18 z 20 terčů, načež vydolovala v závěrečném kole z...

8. prosince 2025

Fejkový hrot Daníček: Gól plus asistence. Co tady děláš? nechápal Petržela

Vlastimil Daníček se raduje z gólu, kterým pečetil výhru Slovácka nad Plzní v...

Bizarní. Šokující. Šílený. Hlavně ale překvapivě efektivní tah Vlastimilem Daníčkem na hrot přinesl fotbalistům Slovácka nebývalé gólově žně. Defenzivní specialista, který v 34 letech poprvé v životě...

8. prosince 2025

Slaboch. Málo průbojný. Až příliš hodný... Už ne! Odepisovaný Norris se nerozsypal

Premium
Lando Norris slaví s týmem titul mistra světa formule 1.

Když o celkové prvenství zápolil loni, bývalý pilot Nico Rosberg si neváhal ostře rýpnout: „Tak slabého uchazeče o titul formule 1 nikdy neměla!“ Pro Landa Norrise nic nového, silné pochyby provázely...

8. prosince 2025

Real dohrával v devíti, Celta si z Madridu odváží dvougólové vítězství

Vinicius Junior z Realu Madrid je nespokojený.

Fotbalisté Celty Vigo šokovali Real Madrid, na jehož stadionu v 15. kole španělské ligy zvítězili 2:0. Katem královského klubu, který dohrával po vyloučení obránců Frana Garcíi a Álvara Carrerase v...

7. prosince 2025  23:34

Švýcar Odermatt králem Beaver Creeku. Po sjezdu opanoval i obří slalom

Vítěz Marco Odermatt v cíli obřího slalomu v Beaver Creeku

Obří slalom Světového poháru v americkém Beaver Creeku vyhrál švýcarský favorit Marco Odermatt a navázal na čtvrteční triumf ze sjezdu. Obhájce celkového prvenství v SP i malého glóbu za obří slalom...

7. prosince 2025  22:24

Mistrovství světa v házené žen 2025: program, výsledky, kde sledovat

Česká házenkářka Charlotte Cholevová v utkání proti Švédsku,

Mistrovství světa v házené žen v roce 2025 hostí Německo a Nizozemsko. Mezi nejlepší týmy postoupila i česká reprezentace. Hraje se od 26. listopadu, vítěz bude známý 14. prosince. Program turnaje,...

7. prosince 2025  17:29,  aktualizováno  22:21

Návrat jako hrom! Olympiádu máš jasnou, hlásili dvougólovému sparťanu Řepíkovi

Hráči Sparty se radují z gólu do sítě Karlových Varů.

Bez dvou dnů po jednom měsíci se představili v domácí areně. A rozhodně je nečekal oblíbený soupeř. Tentokrát ale podala Sparta suverénní výkon a Karlovy Vary ve 30. kole hokejové extraligy...

7. prosince 2025  22:10

Setinu od titulu. Knedla získal na ME v krátkém bazénu stříbro na 50 metrů znak

Český plavec Miroslav Knedla slaví postup z rozplavby na 100 metrů znak.

Miroslav Knedla si na mistrovství Evropy v krátkém bazénu doplaval pro stříbro na 50 metrů znak. Český rekord zlepšil na 22,69 sekundy. Dělila ho setina od zlatého Estonce Ralfa Tribuntsova. V...

7. prosince 2025  19:29,  aktualizováno  21:42

Brighton ztratil s West Hamem, Souček hrál krátce. Guéhi vystřelil výhru Palace

Záložník Tomáš Souček z West Hamu (druhý zleva) sleduje v utkání proti...

Fotbalový reprezentant Tomáš Souček nastoupil do zápasu 15. kola anglické Premier League jen na závěrečnou pasáž. Jeho West Ham v tu chvíli vedl v Brightonu 1:0, domácí nakonec vyrovnali na konečných...

7. prosince 2025  14:55,  aktualizováno  21:05

Kondelíkův děda musel do nemocnice, slovně ho napadl fanoušek Budějovic

Pardubický Jáchym Kondelík překonává Oscara Danska v brance Kladno.

Nepříjemnou dohru mělo utkání 30. kola hokejové extraligy v Českých Budějovicích pro pardubického útočníka Jáchyma Kondelíka. Osmdesátiletý děda bývalého hráče Motoru byl v průběhu utkání na tribuně...

7. prosince 2025  20:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.