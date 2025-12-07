|
Který fotbalový klub má nejhezčí vánoční svetr? Podívejte se na jejich výtvory
KVÍZ: Nejen pro znalce tenisu. Poznáte české i světové hvězdy?
Tenisová sezona 2025 je u konce, a i když Češi během ní nedosáhli na tolik výrazných grandslamových úspěchů jako v minulých letech, byli opět vidět. Poznáte přední tuzemské i světové hráče a hráčky...
Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat
První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...
OBRAZEM: Novinky i klasiky. Podívejte se na hokejové dresy pro olympiádu v Miláně
Bílá, červená, modrá. Tradiční barvy, které hokejová reprezentace obleče i na nadcházejících olympijských hrách. Češi představili nové dresy pro vrcholnou akci příštího roku už s předstihem, stejně...
Sparta - Pardubice 2:4, hosté vedli o tři góly, domácí snižovali až v nastavení
Největší překvapení podzimu ve fotbalové lize: Pardubice si povodily Spartu na jejím stadionu na Letné, když vyhrály 4:2. Přitom před zápasem byly na předposlední příčce tabulky, nevyhrály čtyři...
Tragická nehoda amatérského vzpěrače. Muže zabil pád těžké činky
Amatérský vzpěrač Ronald Montenegro zemřel v pětapadesáti letech při nešťastné nehodě během tréninku v posilovně v brazilském města Olinda. Bezpečnostní kamera zachytila chvíli, kdy mu při cviku na...
Nečas s Gudasem přidali další asistence, nastoupili Dobeš s Rittichem
Po sobotních třech přihrávkách se hokejový útočník Martin Nečas bodově prosadil i v druhý víkendový den. Tentokrát zapsal jednu asistenci a jeho Colorado opět potvrdilo pozici suverénního lídra NHL...
Zábranský bodově září: Poslouchám rady, kam střílet. A vysněný tým? Určitě Kometa
Neúnavně brání, přesně střílí, tvoří o sto šest. Pětadvacetiletý obránce Komety Brno Libor Zábranský mladší dokázal v letošní sezoně hokejové extraligy nasbírat už 21 kanadských bodů. „Důležité jsou...
Šťastná Charvátová: Šestá? Pro mě úplná senzace. Ono to jde i vpřed, nejen vzad
Její smích a dobrá nálada byly opět tak nakažlivé. Lucie Charvátová zvládla nad očekávání skvěle i stíhací závod biatlonistek v Östersundu, skolila 18 z 20 terčů, načež vydolovala v závěrečném kole z...
Fejkový hrot Daníček: Gól plus asistence. Co tady děláš? nechápal Petržela
Bizarní. Šokující. Šílený. Hlavně ale překvapivě efektivní tah Vlastimilem Daníčkem na hrot přinesl fotbalistům Slovácka nebývalé gólově žně. Defenzivní specialista, který v 34 letech poprvé v životě...
Slaboch. Málo průbojný. Až příliš hodný... Už ne! Odepisovaný Norris se nerozsypal
Když o celkové prvenství zápolil loni, bývalý pilot Nico Rosberg si neváhal ostře rýpnout: „Tak slabého uchazeče o titul formule 1 nikdy neměla!“ Pro Landa Norrise nic nového, silné pochyby provázely...
Real dohrával v devíti, Celta si z Madridu odváží dvougólové vítězství
Fotbalisté Celty Vigo šokovali Real Madrid, na jehož stadionu v 15. kole španělské ligy zvítězili 2:0. Katem královského klubu, který dohrával po vyloučení obránců Frana Garcíi a Álvara Carrerase v...
Švýcar Odermatt králem Beaver Creeku. Po sjezdu opanoval i obří slalom
Obří slalom Světového poháru v americkém Beaver Creeku vyhrál švýcarský favorit Marco Odermatt a navázal na čtvrteční triumf ze sjezdu. Obhájce celkového prvenství v SP i malého glóbu za obří slalom...
Mistrovství světa v házené žen 2025: program, výsledky, kde sledovat
Mistrovství světa v házené žen v roce 2025 hostí Německo a Nizozemsko. Mezi nejlepší týmy postoupila i česká reprezentace. Hraje se od 26. listopadu, vítěz bude známý 14. prosince. Program turnaje,...
Návrat jako hrom! Olympiádu máš jasnou, hlásili dvougólovému sparťanu Řepíkovi
Bez dvou dnů po jednom měsíci se představili v domácí areně. A rozhodně je nečekal oblíbený soupeř. Tentokrát ale podala Sparta suverénní výkon a Karlovy Vary ve 30. kole hokejové extraligy...
Setinu od titulu. Knedla získal na ME v krátkém bazénu stříbro na 50 metrů znak
Miroslav Knedla si na mistrovství Evropy v krátkém bazénu doplaval pro stříbro na 50 metrů znak. Český rekord zlepšil na 22,69 sekundy. Dělila ho setina od zlatého Estonce Ralfa Tribuntsova. V...
Brighton ztratil s West Hamem, Souček hrál krátce. Guéhi vystřelil výhru Palace
Fotbalový reprezentant Tomáš Souček nastoupil do zápasu 15. kola anglické Premier League jen na závěrečnou pasáž. Jeho West Ham v tu chvíli vedl v Brightonu 1:0, domácí nakonec vyrovnali na konečných...
Kondelíkův děda musel do nemocnice, slovně ho napadl fanoušek Budějovic
Nepříjemnou dohru mělo utkání 30. kola hokejové extraligy v Českých Budějovicích pro pardubického útočníka Jáchyma Kondelíka. Osmdesátiletý děda bývalého hráče Motoru byl v průběhu utkání na tribuně...