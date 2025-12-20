Pikantní zápas sparťana Hrabíka: randí se Šlégrovou dcerou, v Litvínově dal gól

„Jsem nemocný, na večeři jsme k nám nešli. Ulehl jsem s chřipkou. Jen jsme si popřáli k Vánocům, protože Sparta jede na svátky do Davosu,“ připomněl zlatý olympionik Šlégr účast extraligového lídra na Spenglerově poháru.
Hrabík po porážce odtušil, že jeho potenciální tchán bude na koni. „Asi budu mít porážku na talíři,“ pousmál se autor prvního sparťanského gólu; Šlégr se má stát spoluvlastníkem litvínovského klubu, stál v čele skupiny záchranářů po avizovaném odchodu Orlenu jako většinového majitele.
Že už nějaký čas chodí s Jessicou Šlégrovou, která se živí jako kadeřnice, není tajemství, ale věc veřejná. Loňské Vánoce byly jejich první společné. A ve sparťanské šatně Hrabíka spoluhráči škádlí.
„Upřímně, člověk přemýšlí nad tím, jestli je zápas v Litvínově speciální. Dostávám to znát od kluků v kabině, ale na utkání se připravuji jako na každý jiné,“ nedělá šestadvacetiletý útočník rozdíly.
Jeho milá seděla za střídačkou Sparty. Fanoušci obou klubů se mají rádi asi jako Montekové a Kapuleti, v hodně velké nadsázce tak pár kopíruje příběh Romea a Julie. Litvínovský patriot Šlégr ani za mák neřeší, že má v rodině sparťana.
„Nepředpokládám, že bych chtěl dceři povídat do toho, s kým bude chodit nebo žít. Akceptuji to, jde o její soukromou věc. Myslím, že zrovna Kryštof je hodný kluk.“
Hrabík na Hlinkově stadionu využil přesilovku, ale nestačilo to. První tým extraligy odjel z ledu posledního s prázdnou.
„V kabině jsme si přiznali, že jsme byli o gól horší. Po reprezentační pauze jsou všichni odpočatí, takže musíme do zápasů vstupovat jinak. Ani jednou jsme nevedli, je těžké pořád dotahovat. Mužstva ze spodku tabulky budou takhle kousat, musíme být bojovnější,“ apeloval.
Zařadil se do jednoho útoku s bratrem Ondřejem, o pět let mladším. „Je to paráda. Nikdy jsme jako malí ani nesnili, že budeme hrát spolu, užívám si každé střídání s ním na ledě. Ale i když vedle sebe máte někoho blízkého, musíte najít balanc mezi užíváním a tvrdou prací.“
Hrabík na tvrdou práci slyší. Letos mu prospělo hostování v Kladně. Před svým odchodem za Spartu nebodoval, po návratu dal už čtyři góly, tři z nich v posledních čtyřech zápasech. Jeho role v rudém dresu roste. „Asi bych kecal, kdybych řekl, že to nevnímám. Snažím se to trenérům z pozice centra vrátit, obecně mi ta role sedí,“ svěřil se.
Vzestup hráče, který nakoukl i do české reprezentace, vnímá také Šlégr. „V Kladně se zvedl, angažmá ho nakoplo,“ vidí bývalý slavný obránce, který u národního týmu funguje jako generální manažer.
Sparta a tedy i Hrabík se teď chtějí naladit na Spenglerův pohár, před ním ještě dvakrát nastoupí doma, v neděli vyzve Vítkovice, v úterý Olomouc.
„Jsme rádi, že jsme v tabulce nahoře, že jsme se za poslední měsíce zvedli. Když někdo jede do O2 Areny na Spartu, to je přesně ten zápas, kde se můžou chytit. My o tom víme, musíme k utkáním přistoupit s mnohem větší soustředěností. Dvě domácí střetnutí jsou důležitá pro pohodu před Spenglerem.“
Držet palce Hrabíkovi budou i Šlégrovi.