O tom, že se jejich rodina rozroste, informovali manželé prostřednictvím sociálních sítí. Na fotografiích pózují se snímkem z ultrazvuku, do oznámení však zapojili také svého psa, kterému pořídili šátek s nápisem „Velký brácha“. „Miminko Hali. Jaro 2027,“ připsali k příspěvku.
Šestadvacetiletý rozehrávač Indiany Pacers a jeho partnerka se zasnoubili v červenci loňského roku. Přesně o rok později svůj vztah stvrdili sňatkem. Civilní obřad se uskutečnil pouze za přítomnosti nejbližších a nesl se v neformálním duchu. Zatímco nevěsta oblékla krátké bílé šaty, basketbalista si vystačil s černým tričkem, kalhotami a teniskami.
Velkolepější svatební oslavu uspořádali až v srpnu. Haliburton pak v podcastu Boardroom Talks mimo jiné přiznal, že ho zaskočily částky, které si hudebníci účtují za soukromá vystoupení. „Byl jsem v šoku. Říkal jsem si, že to nepřipadá v úvahu. Nebudu prozrazovat, kdo ze mě chtěl vytáhnout 750 tisíc dolarů, ale bylo několik umělců, kteří takovou částku požadovali,“ vzpomínal s úsměvem.
O hudební překvapení se na svatbě nakonec postaral slavný americký rapper 50 Cent. Ten měl původně dorazit pouze jako host, během večera však vystoupil před svatebčany zadarmo. Haliburton o jeho plánu věděl, před ostatními ho ale držel v tajnosti.
Basketbalistu s rapperem pojí dlouholeté přátelské vztahy, které vznikly díky spolupráci hudebníka s Indianou Pacers.
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