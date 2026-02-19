Hrané kraťasy fotbalistek se prodaly za víc než dresy. Fanoušci mluví o sexualizaci

David Chuchma
  16:06
Fotbalové fanoušky zaujala online aukce zápasem nošených kompletů fotbalistek AS Řím. Na specializovaném aukčním portálu se totiž hráčské kraťasy prodávaly za výrazně vyšší částky než podepsané dresy, v některých případech dokonce několikanásobně.
Fotbalistky italského AS Řím

Fotbalistky italského AS Řím | foto: Profimedia.cz

Fotbalistky italského AS Řím
Fotbalistky italského AS Řím
Fotbalistky italského AS Řím
Fotbalistky italského AS Řím
5 fotografií

Do prodeje se dostaly podepsané komplety hráček jako Manuela Giuglianová, Valentina Giacintiová, Alayah Pilgrimová či Emilie Haaviová.

Právě srovnání jednotlivých položek ale vyvolalo vlnu kritiky. Fanoušci si všimli výrazného nepoměru mezi vítěznými nabídkami za horní a spodní část výstroje.

Největší pozornost vzbudil případ útočnice Alayah Pilgrimové, jejíž zápasem nošené kraťasy se prodaly za částku až pětkrát vyšší než dres její spoluhráčky Emilie Haaviové. Podobné rozdíly se objevily i u dalších položek.

Na sociálních sítích se okamžitě rozproudila debata. „Je znepokojivé vidět, že kraťasy stojí víc než podepsaný dres. Všichni víme proč – a s fotbalem to nemá nic společného,“ napsal jeden z uživatelů.

Sparta slaví! Fotbalistky si zahrají semifinále Evropského poháru

Další připomněl dlouholetý boj hráček o respekt: „Desítky let jsme usilovali o to, aby ženy byly vnímány jako sportovkyně. Teď je jejich výstroj znovu sexualizována.“

Kdybyste si měli vybrat, kterou část dresu byste preferovali?

V minulosti musely fotbalistky často nastupovat v nepadnoucích „unisexových“ dresech určených původně pro muže – těžkých, volných a s dlouhými kraťasy sahajícími ke kolenům. Současné střihy na míru byly symbolem uznání a profesionalizace ženského fotbalu.

Pokáč, Ztracený i Bezděková v Miláně. Které osobnosti navštívily dějiště her?

Podle kritiků se však nyní pozornost přesouvá od sportovního výkonu k nevhodnému zneužívání hráčského vybavení. Zápasem nošené dresy byly dlouhodobě považovány za nejcennější sběratelské artikly, v ženském fotbale ale stále častěji přitahují vyšší zájem právě kraťasy.

Fanouškovská komunita proto vyzývá kluby i aukční platformy k přísnější regulaci podobných prodejů. S růstem ženského fotbalu podle nich roste i odpovědnost chránit hráčky před zneužíváním a zajistit, aby jejich výstroj zůstala symbolem sportovního výkonu, nikoli předmětem objektivizace.

