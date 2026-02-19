Do prodeje se dostaly podepsané komplety hráček jako Manuela Giuglianová, Valentina Giacintiová, Alayah Pilgrimová či Emilie Haaviová.
Právě srovnání jednotlivých položek ale vyvolalo vlnu kritiky. Fanoušci si všimli výrazného nepoměru mezi vítěznými nabídkami za horní a spodní část výstroje.
Největší pozornost vzbudil případ útočnice Alayah Pilgrimové, jejíž zápasem nošené kraťasy se prodaly za částku až pětkrát vyšší než dres její spoluhráčky Emilie Haaviové. Podobné rozdíly se objevily i u dalších položek.
Na sociálních sítích se okamžitě rozproudila debata. „Je znepokojivé vidět, že kraťasy stojí víc než podepsaný dres. Všichni víme proč – a s fotbalem to nemá nic společného,“ napsal jeden z uživatelů.
|
Sparta slaví! Fotbalistky si zahrají semifinále Evropského poháru
Další připomněl dlouholetý boj hráček o respekt: „Desítky let jsme usilovali o to, aby ženy byly vnímány jako sportovkyně. Teď je jejich výstroj znovu sexualizována.“
V minulosti musely fotbalistky často nastupovat v nepadnoucích „unisexových“ dresech určených původně pro muže – těžkých, volných a s dlouhými kraťasy sahajícími ke kolenům. Současné střihy na míru byly symbolem uznání a profesionalizace ženského fotbalu.
|
Pokáč, Ztracený i Bezděková v Miláně. Které osobnosti navštívily dějiště her?
Podle kritiků se však nyní pozornost přesouvá od sportovního výkonu k nevhodnému zneužívání hráčského vybavení. Zápasem nošené dresy byly dlouhodobě považovány za nejcennější sběratelské artikly, v ženském fotbale ale stále častěji přitahují vyšší zájem právě kraťasy.
Fanouškovská komunita proto vyzývá kluby i aukční platformy k přísnější regulaci podobných prodejů. S růstem ženského fotbalu podle nich roste i odpovědnost chránit hráčky před zneužíváním a zajistit, aby jejich výstroj zůstala symbolem sportovního výkonu, nikoli předmětem objektivizace.