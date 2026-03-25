V pražské O2 areně odstartovalo mistrovství světa v krasobruslení. Naposledy se zde světová elita představila v roce 1993. Na ledě tehdy nově vzniklé České republiky stáli budoucí olympijští vítězové, světové legendy i jména, která později utvářela tento sport už ne jako závodníci, ale jako trenéři, choreografové, komentátoři či hvězdy ledních show. Někteří zůstali v centru pozornosti po dlouhá léta, jiní se z veřejného života téměř vytratili. Jak se dnes daří tehdejším osobnostem sportu, v němž vládne ladnost?
V kategorii mužů v Praze v roce 1993 zvítězil Kurt Browning. Šlo o jednu z největších ikon moderního krasobruslení. Kanaďan už v Praze potvrzoval pověst mimořádného technika i showmana a během kariéry získal celkem čtyři tituly mistra světa.
Do historie vstoupil také jako první bruslař, kterému byl v soutěži uznán čtverný skok. Po odchodu z amatérského sportu se stal dlouholetou hvězdou profesionálních show, zejména Stars on Ice.
Browning se výrazně prosadil i jako televizní komentátor a choreograf. Byl ženatý s kanadskou tanečnicí Soniou Rodriguezovou, s níž má dva syny, Gabriela a Dillona; manželství později skončilo rozvodem. V roce 2022 se oženil s bývalou americkou krasobruslařkou Alissou Czisnyovou. Na snímku při exhibici v roce 2012.
Kanaďan Elvis Stojko získal v Praze stříbro. V následujících letech se stal symbolem mužského krasobruslení 90. let. Po pražském stříbru vybojoval tři světové tituly a dvě olympijská stříbra.
Stojko proslul silovým stylem a technickou odvahou, zejména ve skocích. Po kariéře se věnoval profesionálním vystoupením, televizi, herectví i dalším sportovním aktivitám mimo led.
V roce 2010 se Stojko oženil s mexickou krasobruslařkou a modelkou Gladys Orozcovou. Nejdříve žil pár v Mexiku, později se přestěhoval do Kanady.
Pražský bronz získal Rus Alexej Urmanov. O rok později už vystoupal až na olympijský vrchol v Lillehammeru. Jeho soutěžní dráha později přinesla i evropský titul a řadu dalších úspěchů, ale po skončení závodění se přesunul hlavně k trenérské práci.
K jeho svěřencům během trenérské dráhy patřili například Julia Lipnická nebo Sergej Voronov. V roce 2001 mu jeho partnerka Viktoria porodila dvojčata Ivana a Andreje.
Ženskou soutěž v Praze ovládla teprve patnáctiletá Ukrajinka Oksana Bajulová. O rok později získala olympijské zlato. V dětství přišla o nejbližší rodinu a v dospělosti sama otevřeně mluvila o osobních problémech, včetně boje se závislostí na alkoholu.
Po kariéře vystupovala v ledních show, věnovala se veřejným vystoupením, knihám i různým podnikatelským projektům. Byla provdaná za svého někdejšího manažera Carla Farinu a mají dceru Sophii. Jejich rozvod byl dokončen na začátku roku 2026.
Stříbro v roce 1993 vybojovala Surya Bonalyová, jedna z nejvýraznějších a nejodvážnějších krasobruslařek své generace. Francouzská hvězda získala během kariéry tři světová stříbra a pět evropských titulů.
Ačkoliv nikdy nevyhrála na olympijských hrách, její působení pod pěti kruhy se stalo legendou. V roce 1998 skočila salto vzad, ačkoliv se jednalo o zakázaný prvek. Po penalizaci skončila na desátém místě, ale vysloužila si obrovský respekt u veřejnosti, která si její skok vyložila jako vzdor proti krasobruslařskému systému, se kterým se vlivem svého vzhledu a stylu vždy potýkala.
Po skončení soutěžní kariéry působila v profesionálních show a později také jako trenérka a mentorka. V roce 2004 se stala americkou občankou, přičemž si ponechala i francouzské občanství. Dnes žije v Las Vegas.
Bronzová skončila Čchen Lu z Číny. Později se stala první čínskou mistryní světa a získala také dvě olympijské bronzové medaile.
Od roku 2005 je provdaná za bývalého ruského krasobruslaře Denise Petrova a mají spolu dvě děti, syna Nikitu a dceru Anastasii. Po kariéře se věnovala choreografii, ledním show i práci v bruslařské akademii v Číně, kde s manželem pomáhala rozvíjet další talenty.
Ve sportovních dvojicích triumfovali Kanaďané Isabelle Brasseurová a Lloyd Eisler, jeden z nejúspěšnějších párů první poloviny 90. let.
K titulu z Prahy přidali i dvě olympijské bronzové medaile. Po ukončení kariéry se Brasseurová stáhla do ústraní.
Eisler se stal trenérem. Z prvního manželství s Marciou O’Brienovou má dva syny, Ethana a Setha. Později navázal vztah s herečkou Kristy Swansonovou (na snímku), s níž se po televizním projektu Skating with Celebrities oženil. Mají spolu syna Magnuse.
Stříbro získali Němci Mandy Wötzelová a Ingo Steuer, jejichž největší roky měly teprve přijít. Později se stali mistry světa a získali olympijský bronz v Naganu.
Wötzelová se po kariéře usadila v Austrálii a věnovala se trenérské práci. Steuer se stal jedním z nejúspěšnějších trenérů sportovních dvojic v Německu.
Steuer se později podílel na úspěchu dalších generací německého krasobruslení. Má syna Huga.
Bronzová ruská dvojice Jevgenija Šiškovová a Vadim Naumov patřila k párům, které po pražském šampionátu ještě výrazně vyrostly. Už o rok později se stali mistry světa a později přešli do profesionálních show a pak k trenérství v USA.
Byli také životními partnery: vzali se v roce 1995 a jejich syn Maxim Naumov se vydal stejnou cestou a stal se reprezentantem USA v mužské kategorii. Manželé dlouhá léta působili ve Skating Club of Boston, kde byli respektovanými trenéry.
Na první pohled pohádkový příběh má ale tragický konec: Šiškovová a Naumov oba zahynuli při leteckém neštěstí ve Washingtonu v lednu 2025.
V tancích na ledě zvítězili Maja Usovová a Alexandr Žulin, pár, který tehdy spojoval technickou jistotu s mimořádně silným výrazem. Sezona 1992/93 pro ně znamenala vrchol. Získali evropské i světové zlato, o rok později navíc olympijské stříbro.
Maja Usovová a Alexandr Žulin byli také manželé. Vzali se už v roce 1986, později se však rozvedli.
Žulin se po kariéře stal známým trenérem a choreografem, veřejně viditelným i mimo samotný sport. Usovová je známá především prací trenérky a technické specialistky Mezinárodní bruslařské unie.
Stříbro brali Oksana Griščuková a Jevgenij Platov, dvojice, která měla teprve začít psát svou největší kapitolu. Po Praze totiž ovládli světové tance: vyhráli čtyři světové šampionáty v řadě.
Griščuková (na snímku z roku 2007) po kariéře vystupovala v show, objevovala se v médiích a podle veřejných profilů žije v Kalifornii.
Platov se po závodění vydal trenérskou cestou a pracoval s řadou mezinárodních párů.
Bronz v Praze získali Anjelika Krylovová a Vladimir Fjodorov, jejichž společná dráha se už brzy poté uzavřela. Krylovová však pokračovala dál s novým partnerem Olegem Ovsiannikovem a vybojovala olympijské stříbro i dva světové tituly, takže se zařadila mezi největší postavy tanečního krasobruslení své generace.
Po kariéře se Krylovová stala respektovanou trenérkou a choreografkou. Vdala se za bývalého italského krasobruslaře a trenéra Pasquala Camerlenga. Mají dvě děti, dceru Stellu a syna Anthonyho. Fjodorov se po závodní kariéře usadil v USA.
