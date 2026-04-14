Krasobruslařka Liuová září v hudebním klipu. Zahrála si po boku dalších hvězd

  18:01
Olympijská vítězka Alysa Liuová si z ledových ploch odskočila před kamery. Americká krasobruslařka si zahrála v novém videoklipu islandské zpěvačky s čínskými kořeny Laufey k písni „Madwoman“, který krátce po zveřejnění nasbíral miliony zhlédnutí.
V klipu zpěvačky Laufey k písni „Madwoman“ účinkují krasobruslařka Alysa...

V klipu zpěvačky Laufey k písni „Madwoman" účinkují krasobruslařka Alysa Liuová, herec Hudson Williams ze seriálu Spalující rivalita, Megan Skiendiel ze skupiny Katseye a herečka Lola Tung ze seriálu Léto, kdy jsem zkrásněla.

V klipu zpěvačky Laufey k písni „Madwoman“ účinkují krasobruslařka Alysa...
Olympijská vítězka Alysa Liuová předala Taylor Swift cenu na iHeartRadio Music...
Alysa Liuová slaví na hrách v Itálii olympijské zlato.
Olympijská vítězka Alysa Liuová předala Taylor Swift cenu na iHeartRadio Music...
Liuová se v klipu objevuje po boku dalších mladých hvězd, mezi nimiž nechybí herec Hudson Williams ze seriálového hitu Spalující rivalita, Megan Skiendielová ze skupiny Katseye nebo herečka Lola Tungová známá ze seriálu Léto, kdy jsem zkrásněla.

Video, které režíroval populární tvůrce hudebních klipů Warren Fu, pracuje s estetikou 60. a 70. let a odehrává se ve sluncem zalitém prostředí u bazénu. Na první pohled působí idylicky, zároveň ale nese lehce surrealistický nádech.

Propojení Liuové s Laufey přitom není náhodné. Právě na její hudbu krasobruslařka bruslila během své olympijské cesty. Píseň „Promise“ využila ve svém krátkém programu a slavila s ní loňský titul mistryně světa i letošní zlato z her v Miláně a Cortině.

Samotná zpěvačka vnímá klip velmi osobně. „Když jsem vyrůstala, měla jsem pocit, že v hudbě a médiích chybí lidé, kteří vypadají jako já. Tímhle videem jsem chtěla být právě tím zastoupením,“ uvedla Laufey v prohlášení pro média. Právě proto prý dala v rámci projektu prostor asijským a asijsko-americkým tvůrcům i účinkujícím.

Olympijská šampionka předala cenu Taylor Swift. Zpěvačka ji označila za inspiraci

Pro olympijskou vítězku jde o další působení mimo svět profesionálního sportu. V posledních měsících se objevila na pařížském týdnu módy, převzala symbolický klíč od rodného Oaklandu nebo předala hudební cenu zpěvačce Taylor Swift. Aktuálně je také součástí populární show Stars on Ice, se kterou objíždí svět.

Gudas má po kariéře v NHL, řekl Tlustý. Otevírá se tak cesta do Sparty?

Radko Gudas v dresu Anaheim Ducks

Český obránce a lídr hokejové reprezentace Radko Gudas má podle bývalého útočníka Jiřího Tlustého po kariéře v NHL. Řekl to ve čtvrtek v podcastu Mistři světa. Podle něj se manažeři klubů NHL shodli,...

Mladý Korda si bere Nedvědovou. Svatbu si vzala na starost, bude to skvělé, řekl

Sebastian Korda a Ivana Nedvědová

Tenista Sebastian Korda požádal loni na podzim o ruku svou dlouholetou partnerku Ivanu Nedvědovou. Přípravy na svatbu jsou podle všeho v plném proudu a Korda nyní prohlásil, že jeho snoubenka si...

Hořké KO. Procházka druhý titul v UFC nezískal. Přitom soupeř byl zraněný

Jiří Procházka (vpravo) inkasuje od Carlose Ulberga.

Skvělý začátek, ale poté drobná nepozornost, která se neodpouští. Ne v titulovém zápase UFC, nejlepší MMA organizaci světa. Jiří Procházka v Miami v boji o pás šampiona polotěžké váhy prohrál s...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá trojice týmů, semifinále odstartovalo v pátek 3. dubna. Podívejte se na podrobný přehled...

Češky míří na finálový turnaj BJK Cupu! Rozhodla Bouzková, hrdinkou Nosková

České tenistky slaví postup na finálový turnaj BJK Cupu.

Barbora Strýcová má za sebou pořádně divokou premiéru v roli kapitánky českých tenistek. A vítěznou! Její svěřenkyně v Bielu v kvalifikaci Billie Jean King Cupu po obrovské bitvě zdolaly domácí...

Reprezentant Červ podepsal v Plzni nový kontrakt. Věřím v další úspěchy, říká

Plzeňský záložník Lukáš Červ se snaží udržet míč v souboji s Pavlem Svatkem z...

Ve víkendovém ligovém hitu na Slavii (0:0) kvůli zranění nenastoupil, za Viktorii Plzeň však fotbalový reprezentant Lukáš Červ odehraje ještě spoustu zápasů. Pětadvacetiletý středopolař s klubem...

14. dubna 2026  18:20

Krasobruslařka Liuová září v hudebním klipu. Zahrála si po boku dalších hvězd

V klipu zpěvačky Laufey k písni „Madwoman“ účinkují krasobruslařka Alysa...

Olympijská vítězka Alysa Liuová si z ledových ploch odskočila před kamery. Americká krasobruslařka si zahrála v novém videoklipu islandské zpěvačky s čínskými kořeny Laufey k písni „Madwoman“, který...

14. dubna 2026  18:01

Dynamo vám neprodám, i když přijdeme o stadion, odmítla majitelka nabídku Budějovic

Na Ede čekali před zahájením jednání zástupci okresního soudu s obsílkou (14....

Majitelka budějovického Dynama Nneka Ede dostala dnes před polednem několik hodin na rozhodnutí, jestli bude chtít jednat o prodeji fotbalového klubu do rukou radnice. Hned odpoledne vydala...

14. dubna 2026  13:45,  aktualizováno  17:43

Muchová zvládla vstup do antukové sezony, dařilo se i Macháčovi či Kopřivovi

Karolína Muchová v prvním kole turnaje ve Stuttgartu.

Česká tenistka Karolína Muchová na úvod antukové sezony porazila v prvním kole turnaje ve Stuttgartu 6:2 a 6:4 Aljaksandru Sasnovičovou z Běloruska. Vít Kopřiva postoupil na antuce v Mnichově do 2....

14. dubna 2026  13:42,  aktualizováno  17:36

Fotbalové přestupy ONLINE: Reprezentant Červ prodloužil v Plzni, kouč Iraola skončí v Bournemouth

Sledujeme online
Sparťanský útočník Jan Kuchta se raduje ze svého druhého gólu v utkání proti...

Zimní přestupové okno už je minulostí a jarní část fotbalové sezony je v plném proudu. Jak se přes zimu hýbal trh s hráči? Všechno jsme sledovali online.

11. dubna 2026  21:40,  aktualizováno  14. 4. 17:22

Velký návrat: Lacko po třech letech znovu v Mostě. Pojede s „krabicí“?

Most, 14.4. 2026, Stáj Buggyra se vrací do evropskéh seriálu závodních tahačů....

Velký návrat. A velké překvapení. Až v Mostě zaburácí na konci prázdnin tahače, po třech letech u toho bude česká stáj Buggyra a český pilot Adam Lacko, oblíbenec fanoušků a mistr Evropy z roku 2017....

14. dubna 2026  17:06

Tribuna Sever vybírala peníze na pokutu za nakopnutí Kuchty. Byla absurdní, píše

Choreo fanoušků Slavie v utkání s Plzní.

Když fyzioterapeut fotbalové Slavie Daniel Berger v poločase březnového derby nakopl sparťana Jana Kuchtu, od disciplinární komise následně trest dostat nemohl jelikož není členem FAČR. Klub mu však...

14. dubna 2026  16:29

Nejsem vítěz, jsem bojovník. Netflix ukázal trailer k dokumentu o Nadalovi

Čtrnáctinásobný šampion pařížského grandslamu Rafael Nadal se loučí s Roland...

Netflix láká fanoušky na další sportovní dokument. Tentokrát se tvůrci zaměřili na jedno z největších jmen tenisové historie. Nový čtyřdílný seriál „Rafa“ mapuje poslední sezonu Rafaela Nadala a...

14. dubna 2026  16:25

Dědek se omluvil, Pardubice obviňují Spartu. Oba kluby vyzývají k uklidnění

Hráči Sparty slaví vedoucí gól proti Pardubicím.

Hokejové Pardubice v úterý odpoledne vydaly prohlášení k exponovaným tématům z posledních dní. Reagují v něm na e-mailovou zprávu majitele klubu Petra Dědka řediteli extraligy Martinu Loukotovi, za...

14. dubna 2026  16:18

Prodat byt je těžší než ustát souboj u mantinelu, říká bývalý hokejista Indrák

Miroslav Indrák se v Plzni loučí s hokejovou kariérou.

V extralize odehrál bezmála pět set zápasů, oblékal dresy Plzně, Kladna či Vítkovic, loni na podzim však kvůli vážnému zranění musel Miroslav Indrák v pouhých třiceti letech ukončit profesionální...

14. dubna 2026  15:58

Stavba pardubické arény má souhlas krajských ekologů. Stanovili ale přísné podmínky

Nová hala pro Dynamo pojme přes 22 tisíc lidí. Hotovo by mělo být v srpnu 2027....

Záměr výstavby multifunkční hokejové arény Pardubice (MHAP) získal souhlasné jednotné environmentální stanovisko krajského úřadu, stojí na úřední desce hejtmanství. Stanovisko je nezbytným podkladem...

14. dubna 2026  15:23

Dorazí Roglič na Czech Tour? Závod míří na Ještěd, brzy chce do elitní kategorie

Malý fanoušek zdraví peloton Czech Tour.

Posun do vyšší kategorie, nové startovní město i nové cílové stoupání, to vše nabízí letošní ročník Czech Tour, který se opět uskuteční v půlce srpna. Poprvé zavítá největší tuzemské etapové klání i...

14. dubna 2026  15:09

