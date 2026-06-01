Liuová není známá jen díky špičkovým sportovním výkonům, které jÍ letos vynesly dvě zlaté medaile na olympijských hrách. Dlouhodobě poutá pozornost také osobitým stylem, k němuž patří netradičně odbarvené vlasy i piercing typu smiley pod horním rtem.
Tentokrát se dvacetiletá sportovkyně objevila na amerických hudebních cenách, kde předávala ocenění pro nejlepšího rockového nebo alternativního umělce. A právě touto kategorií se zřejmě nechala inspirovat i při výběru outfitu.
Na červený koberec dorazila v nepřehlédnutelném rockovém modelu. Vsadila na celočerný look: dlouhé šaty značky Chrome Hearts s výrazným rozparkem doplnila krátkou koženou bundou posetou cvočky. Styling podtrhla masivními stříbrnými šperky, černým líčením očí a manikúrou, která hrála v celém outfitu jednu z hlavních rolí.
Černě nalakované nehty totiž zdobil efekt nehtového piercingu. Nešlo však o skutečně propíchnuté nehty, ale o nalepené kovové aplikace, které piercing pouze napodobovaly. Každý nehet měl přitom jiný detail: od drobných kroužků přes tyčinky až po cvočky.
Na sociálních sítích se její výraznější proměna setkala s nadšením. Fanoušci krasobruslařku v černém označovali za „drsnou“, „královnu“ i „extrémně stylovou“. Pochvaly se dočkala také od známých osobností ze světa krasobruslení. „Legendární look,“ napsala například Američanka Amber Glennová. Tanečnice na ledě Kaitlyn Weaverová pak Liuové styling zhodnotila jako „naprosto skvělý“.