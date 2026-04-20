Krásné gesto. V dešti povzbuzoval Slavii jediný fanoušek. Hráči se mu odvděčili

Autor:
  13:36
Fotbalisté slávistického béčka v neděli uspěli na hřišti Opavy, kde vyhráli 2:1. Ještě víc než samotný výsledek ale zaujal moment, který přišel po závěrečném hvizdu. Pražský tým totiž poděkoval jedinému fanouškovi, který v nevlídném počasí vydržel fandit na odkryté tribuně hostů.
Fotogalerie4

Tým SK Slavia Praha B | foto: ČTK

Nedělní duel v Opavě provázely déšť a silný vítr, a tak nebylo překvapením, že tribuny zely spíš prázdnotou. Sektor hostů zůstal téměř bez lidí — až na jedno jediné místo. Právě tam byl osamocený fanoušek Slavie, který svůj tým podporoval po celý zápas. A po vítězném utkání se dočkal krásné odměny: hráči mu přišli osobně poděkovat.

Záběry silného momentu zveřejnila Slavia na Instagramu. „Sám. V dešti. A přesto tam byl. Osamocený slávista celý zápas podporoval tým v sektoru hostů v Opavě. Děkujeme,“ stojí v popisku videa.

Na záznamu je nejprve vidět útočník Tomáš Necid, který fanouškovi děkuje za podporu a předává mu dres. O chvíli později přichází poděkovat i celý tým.

Vytrvalost fotbalového nadšence i poděkování hráčů sklidily v komentářích velký obdiv. Uznání dorazilo i od příznivců domácího týmu. „Ač jsem Opavák a na tom fotbalu jsem byl, tak klobouk dolů před fanouškem i před hráči, že se mu takhle odvděčili.“ napsal jeden z nich. Další fanoušek domácích dodal, že „pán má srdíčko“.

Slavia má novou kolekci pro děti i mazlíčky. Navrhla ji dcera kapitána Bořila

Obdiv přišel dokonce i z tábora největšího rivala. „Sice jsem Sparťan, ale klobouk dolů,“ stálo v jednom z komentářů.

Vstoupit do diskuse
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Sledujete cyklistiku? Poznejte známé závodníky podle fotky

Tadej Pogačar kontroluje pozici Wouta van Aerta během závodu Paříž-Roubaix,

Přestože když slezou z kola, jsou jasně rozeznatelní, v závodě mají s rozpoznáním jednotlivých cyklistů problém i někteří experti. Helmy, brýle, jednotné týmové barvy – to vše jejich identifikaci...

Nejen dokonalé fotky. Atletka Schmidtová přiblížila realitu, fanoušci ji chválí

Alica Schmidtová, Berlín, 2024

Alica Schmidtová ví, jak oslovit své fanoušky. Německá atletka a influencerka, která bývá označována za jednu z nejkrásnějších sportovkyň světa, se na svém Instagramu podělila o neobvyklý příspěvek....

Biatlonové prázdniny. Jak si závodnice užívají volné dny po náročné sezoně?

Biatlonové prázdniny. Jak si závodnice užívají volno po sezoně?

Od konce biatlonové sezony uplynul téměř měsíc a většina závodnic Světového poháru si po náročném programu dopřává zasloužené volno, než se znovu naplno pustí do přípravy na další ročník. Některé...

Shiffrinová se pochlubila novým kamarádem. Je jím krasobruslařská hvězda

Mikaela Shiffrinová se na sociálních sítích pochlubila novým přátelstvím s...

Mikaela Shiffrinová se s fanoušky na sociálních sítích podělila o nové přátelství. Americká lyžařská hvězda prostřednictvím Instagramu naznačila, že si našla blízkého kamaráda, a nejde o nikoho...

Pardubice - Sparta 1:0. Domácí jsou potřetí v řadě ve finále, rozhodla hrubka Krejčíka

Pardubičtí hokejisté se radují z postupu do finále extraligy.

Až sedmý zápas určil druhého finalistu hokejové extraligy. S Třincem se utkají Pardubice, které v rozhodujícím klání porazily Spartu 1:0 a potřetí v řadě si zahrají o titul. Jedinému gólu předcházela...

Písecký rozehrávač Sýkora: Fanoušky nám závidí i ti, kteří to nepřiznají

Vojtěch Sýkora, rozehrávač a opora píseckých basketbalistů, vyhlíží play off...

Je symbolem současného píseckého týmu i klubové věrnosti. Čtyřiadvacetiletý Vojtěch Sýkora by jako reprezentant mohl myslet na ještě lákavější angažmá, barvy sršňů však v kariéře měnit nehodlá. S...

20. dubna 2026  13:27

Stojí ty peníze za to? Bývalá tenistka se pustila do kolegyně kvůli propagaci vodky

Slovenská tenistka Dominika Cibulková

Bývalá slovenská tenistka Romana Tabaková ostře zkritizovala kolegyni Dominiku Cibulkovou. Důvodem byla reklama, kterou vítězka Turnaje mistryň z roku 2016 sdílela na sociálních sítích. Ve spolupráci...

20. dubna 2026  13:01

Tragédie při rallye v Argentině. Rotující auto smetlo i diváky, jeden zemřel

Didier Arias s Héctorem Núňezem.

Při Jihoamerické rallye v Argentině zemřel divák a další dva byli zraněni poté, co závodní vůz vylétl z trati. V prohlášení to uvedla Mezinárodní automobilová federace (FIA), pod níž kontinentální...

20. dubna 2026  12:53

Kdybych spadl, dostane červenou. Haaland rozhodl šlágr, pak se pozastavil nad sudím

Stoper Arsenalu Gabriel dělá hlavou pohyb směrem k Erlingu Haalandovi z...

Když po utkání šel slavit ke kotli domácích fanoušků, do kamery zazpíval prvních pár slov písně od rappera Flo Ridy. „Oh, oh, sometimes I get a good feeling,“ v překladu „někdy mám prostě dobrý...

20. dubna 2026  12:44

Kdo z NHL dorazí na MS? Finové vyhlíží hvězdu, Kanada staví našlapaný útok

Aleksander Barkov (16) z Floridy před utažským gólmanem Karlem Vejmelkou

Základní část NHL je u konce. A v zámoří začínají pomalu prosakovat informace o hokejistech, kteří posílí národní týmy na nadcházejícím světovém šampionátu. Zvučné jméno očekávají Finové, měli by se...

20. dubna 2026  12:36

Šílenství v Buffalu: play off po 15 letech a snová otočka. Hala se třásla, smál se kouč

Příznivci Buffala vyhlíží sérii s Bostonem.

Ať už jste se v noci na zápas dívali živě, ráno se podívali na sestřih nebo jste jen projeli sociální sítě, museli jste si všimnout, co pro hokejovou komunitu v Buffalu návrat do play off znamená....

20. dubna 2026  12:12

Zdravá a řítí se do top 10. Pro Muchovou nastává ideální čas k útoku na grandslam

Premium
Karolína Muchová se hecuje ve finále turnaje ve Stuttgartu.

Od začátku loňského srpna nastupuje pravidelně na největších turnajích a nevynechává zápasy. Pro nejlepší tenistky světa by tato statistika asi nebyla velkým důvodem k radosti, ale pro Karolínu...

20. dubna 2026

Moravčík: Baráž? Byl jsem nervóznější než na šampionátu proti Rusům v plné palbě

Fanoušci Litvínova během barážového klání s Jihlavou.

V nohách má už tisíc hokejových mil – tři světové šampionáty, přes pět set startů v extralize, boje v Lize mistrů nebo na Spenglerově poháru. Přesto s obráncem Michalem Moravčíkem z Litvínova vstup...

20. dubna 2026  11:54

Smutek v Teplicích, znovu jen o záchranu. Čeká nás boj o holý život, tuší Frťala

Zlínský gólman Stanislav Dostál pomohl k výhře nad Teplicemi těžkým zákrokem v...

Po nástupu nového majitele se ve fotbalových Teplicích blýská na lepší časy, letos ale ještě i hřmí. Skláři po porážce 2:3 v klíčovém zápase základní části ve Zlíně promarnili šanci na střední...

20. dubna 2026  11:52

Muchová po finálovém tažení v Německu volí odpočinek, v Madridu nenastoupí

Karolína Muchová podává ve finále turnaje ve Stuttgartu.

Tenistka Karolína Muchová se po finálové účasti ve Stuttgartu odhlásila z turnaje v Madridu, který začíná tento týden. Devětadvacetiletá rodačka z Olomouce si chce odpočinout před další částí...

20. dubna 2026  11:48

Jorgenson odnesl ošklivý pád na Amstelu zlomeninou, přijde o ardenské klasiky

Matteo Jorgenson bojuje v závěrečném stoupání.

Cyklista Matteo Jorgenson si při pádu v závěru nedělního závodu Amstel Gold Race zlomil klíční kost a přijde o zbývající ardenské klasiky. Americký jezdec stáje Visma-Lease a Bike zmešká středeční...

20. dubna 2026  11:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.