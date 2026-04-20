Nedělní duel v Opavě provázely déšť a silný vítr, a tak nebylo překvapením, že tribuny zely spíš prázdnotou. Sektor hostů zůstal téměř bez lidí — až na jedno jediné místo. Právě tam byl osamocený fanoušek Slavie, který svůj tým podporoval po celý zápas. A po vítězném utkání se dočkal krásné odměny: hráči mu přišli osobně poděkovat.
Záběry silného momentu zveřejnila Slavia na Instagramu. „Sám. V dešti. A přesto tam byl. Osamocený slávista celý zápas podporoval tým v sektoru hostů v Opavě. Děkujeme,“ stojí v popisku videa.
Na záznamu je nejprve vidět útočník Tomáš Necid, který fanouškovi děkuje za podporu a předává mu dres. O chvíli později přichází poděkovat i celý tým.
Vytrvalost fotbalového nadšence i poděkování hráčů sklidily v komentářích velký obdiv. Uznání dorazilo i od příznivců domácího týmu. „Ač jsem Opavák a na tom fotbalu jsem byl, tak klobouk dolů před fanouškem i před hráči, že se mu takhle odvděčili.“ napsal jeden z nich. Další fanoušek domácích dodal, že „pán má srdíčko“.
Obdiv přišel dokonce i z tábora největšího rivala. „Sice jsem Sparťan, ale klobouk dolů,“ stálo v jednom z komentářů.