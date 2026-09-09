Postaralo se o to samotné vedení klubu. Prezident Coma Mirwan Suwarso se totiž rozhodl přenechat své místo na tribuně jednomu z nejvěrnějších příznivců. A nakonec nezůstalo pouze u něj. Ke stejnému kroku se připojilo také několik dalších členů vedení.
Jejich místa věnují fanouškům narozeným v roce 1950 nebo dříve. Právě nejstarší příznivci podle klubu patří mezi ty, kteří si možnost sledovat historickou premiéru zaslouží nejvíce.
Nejde přitom jen o věk. Vybraní fanoušci mají za sebou desítky let podpory klubu. Zažili jeho nejslavnější období, ale také roky, kdy se Comu rozhodně nedařilo a o účasti v milionářské soutěži si mohli nechat pouze zdát.
Dnes je situace úplně jiná. Como se díky novým majitelům, investicím a sportovnímu růstu dokázalo vrátit mezi italskou elitu a nyní se chystá na vystoupení v milionářské soutěži. Právě srdcaři, kteří klub podporovali už dlouho před současnou érou, tak dostanou možnost být přímo u historického okamžiku.
„Tito fanoušci podporovali Como celý svůj život,“ napsal Suwarso na Instagramu.