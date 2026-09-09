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Krásné gesto prezidenta Coma. Své místo na LM přenechá starším fanouškům

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  16:47
Prezident Coma Mirwan Suwarso.

Prezident Coma Mirwan Suwarso. | foto: Profimedia.cz

„Tito fanoušci podporovali Como celý svůj život,“ napsal Swuso na Instagramu.
On i celé vedení klubu se rozhodlo přenechat své místa v úvodním duelu Ligy...
Prezident Coma Mirwan Suwarso.
Stadion Coma, které si poprvé v historii zahraje milionářskou soutěž.
10 fotografií
Pro fanoušky Coma půjde o jeden z největších večerů v historii klubu. Italský celek se po dlouhých letech vrací na evropskou scénu a už ve čtvrtek ho čeká premiérové vystoupení v Lize mistrů. Utkání proti Lipsku bude sledovat vyprodaný stadion, mezi diváky ale nebude chybět ani skupina fanoušků, pro které bude mít celý večer ještě větší význam.

Postaralo se o to samotné vedení klubu. Prezident Coma Mirwan Suwarso se totiž rozhodl přenechat své místo na tribuně jednomu z nejvěrnějších příznivců. A nakonec nezůstalo pouze u něj. Ke stejnému kroku se připojilo také několik dalších členů vedení.

Jejich místa věnují fanouškům narozeným v roce 1950 nebo dříve. Právě nejstarší příznivci podle klubu patří mezi ty, kteří si možnost sledovat historickou premiéru zaslouží nejvíce.

Nejde přitom jen o věk. Vybraní fanoušci mají za sebou desítky let podpory klubu. Zažili jeho nejslavnější období, ale také roky, kdy se Comu rozhodně nedařilo a o účasti v milionářské soutěži si mohli nechat pouze zdát.

Dnes je situace úplně jiná. Como se díky novým majitelům, investicím a sportovnímu růstu dokázalo vrátit mezi italskou elitu a nyní se chystá na vystoupení v milionářské soutěži. Právě srdcaři, kteří klub podporovali už dlouho před současnou érou, tak dostanou možnost být přímo u historického okamžiku.

„Tito fanoušci podporovali Como celý svůj život,“ napsal Suwarso na Instagramu.

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Témata: Como, Lipsko

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