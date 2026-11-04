Krásné gesto od Baeny. Na Ligu mistrů přišel v dresu zesnulého fotbalisty

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  11:40
Fotbalista Atletica Madrid Álex Baena dorazil na utkání Ligy Mistrů v dresu...

Fotbalista Atletica Madrid Álex Baena dorazil na utkání Ligy Mistrů v dresu zesnulého Jesuse de Miquela. | foto: Football & Witball﻿

Španěl Alex Baena během duelu Ligy mistrů Atletico Madrid - Bayern Mnichov.
Zesnulý španělský fotbalista Jesús de Miquel.
Před všemi zápasy evropských klubových soutěží hranými v tomto týdnu bude...
Španěl Alex Baena během duelu Ligy mistrů Atletico Madrid - Bayern Mnichov.
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Tragická smrt třicetiletého Jesúse de Miguela zasáhla celý fotbalový svět. Památku útočníka Tenerife uctil také Álex Baena, hvězda Atlética Madrid. Před zápasem Ligy mistrů dorazil na stadion v dresu se jménem zesnulého hráče.

De Miguel po hrozivém faulu brankáře Jesúse Owona v pondělním zápase druhé španělské ligy v Andoře potřeboval okamžitou lékařskou pomoc. Záchranáři ho převezli do nemocnice, kde však navzdory veškerému úsilí lékařů druhý den ráno zraněním podlehl.

Baena si s ním v žádném týmu nikdy nezahrál, přesto na něj před zápasem proti Bayernu v Lize mistrů, který španělský celek prohrál 0:2, myslel.

Jeho gesto se řadí k seznamu mnoha dalších osobností, které vyjádřily soustrast. Je mi to moc líto. Odpočívej v pokoji, Jesúsi,“ napsal například Gerard Piqué, prezident klubu, proti němuž De Miguel odehrál poslední minuty.

„Nemám slov, odpočívej v pokoji. Všechna moje láska a podpora patří jeho blízkým,“ vyťukal veterán basketbalové NBA Pau Gasol. V podobném duchu se k příspěvku o jeho úmrtí vyjádřili třeba Iker Casillas, Kylian Mbappé, Marc Cucurella a další.

POHLED: Na fotbal sáhla smrt, k tragédii mířil dlouho. Zatočí už s bezohledností?

Na zesnulého fotbalistu se nebude vzpomínat pouze ve Španělsku. UEFA oznámila, že před všemi zápasy evropských klubových soutěží hranými v tomto týdnu bude držena minuta ticha.

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