De Miguel po hrozivém faulu brankáře Jesúse Owona v pondělním zápase druhé španělské ligy v Andoře potřeboval okamžitou lékařskou pomoc. Záchranáři ho převezli do nemocnice, kde však navzdory veškerému úsilí lékařů druhý den ráno zraněním podlehl.
Baena si s ním v žádném týmu nikdy nezahrál, přesto na něj před zápasem proti Bayernu v Lize mistrů, který španělský celek prohrál 0:2, myslel.
Jeho gesto se řadí k seznamu mnoha dalších osobností, které vyjádřily soustrast. „Je mi to moc líto. Odpočívej v pokoji, Jesúsi,“ napsal například Gerard Piqué, prezident klubu, proti němuž De Miguel odehrál poslední minuty.
„Nemám slov, odpočívej v pokoji. Všechna moje láska a podpora patří jeho blízkým,“ vyťukal veterán basketbalové NBA Pau Gasol. V podobném duchu se k příspěvku o jeho úmrtí vyjádřili třeba Iker Casillas, Kylian Mbappé, Marc Cucurella a další.
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